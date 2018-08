Neue Nürnberger-BU: GKV-Check ergänzt Gesundheitsfragen

14.8.2018 – Die Nürnberger hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung überarbeitet. Neu ist der modulare Aufbau der Absicherung. Der „Comfort“-Tarif sieht als Option eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel, lebenslange Leistung im Pflegefall sowie eine Leistungsdynamik vor. Am augenfälligsten ist der neue „GKV-Check“, der Daten zur Krankengeschichte des Kunden der vergangenen fünf Jahre einholt und ihn vor einer möglichen Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht schützen soll. Für den Vermittler ist dies mit Blick auf Haftungsfragen interessant, schreibt Makler Philip Wenzel.

Die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung sind unter den Top-Ten-Anbietern mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau angekommen. Da ist es kaum noch möglich, sich von den Wettbewerbern abzuheben.

Deswegen ist es nachvollziehbar und auch richtig, dass Versicherer versuchen, auf anderen Ebenen einen neuen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. So ist das auch bei der Neuauflage der schon vorher (VersicherungsJournal 12.1.2018) sehr guten Berufsunfähigkeits-Versicherung (VersicherungsJournal 5.8.2018, 16.3.2018) der Nürnberger Lebensversicherung AG.

Das überarbeitete Produkt ist Anfang August auf den Markt gekommen, zusammen mit der neu aufgelegten Grundfähigkeits-Versicherung des Anbieters (VersicherungsJournal 9.8.2018).

Bedingungswerk

Die Bedingungen haben sich nicht geändert und bleiben auf hohem Niveau. Die Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel, die bereits bei sechsmonatiger Krankschreibung für 24 Monate die vereinbarte Rente leistet, ist nach wie vor unter die Top Fünf dieser Klausel zu rechnen. Denn die Nürnberger verzichtet auf eine gleichzeitige Beantragung der Berufsunfähigkeits-Rente.

Des Weiteren könnte der Versicherte schon nach drei Monaten die Leistung beantragen, sofern eine Krankschreibung für die kommenden drei Monate vorliegt.

Ein ebenfalls interessantes Detail versteckt sich in den Rechnungsgrundlagen, die für die Beitragsdynamik gelten. Bei vielen Versicherern werden die Rechnungsgrundlagen des Annahmezeitpunktes zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass durch das stetig steigende Eintrittsalter das Verhältnis zwischen Erhöhung des Beitrags und der Erhöhung der versicherten Rente ins Ungleichgewicht kommt.

Die Nürnberger behält laut aktuellen AVB für die Beitragsdynamik die Rechnungsgrundlagen des Vertragsschlusses bei.

Echte Neuerungen

Eine erste echte Neuerung ist der neue modulare Aufbau der Absicherung. Es lässt sich nun auch in der „Comfort“-Variante die AU-Klausel und eine lebenslange Leistung im Pflegefall einbauen. Und was ebenfalls neu ist: Es kann jetzt auch eine Leistungsdynamik gewählt werden. Das geht sogar bei einer lebenslangen Leistung im Pflegefall (was wahrscheinlich auf einen mutigen Aktuar schließen lässt).

Die größte und innovativste Neuerung ist aber mit Sicherheit der sogenannte GKV-Check. Dieser soll zukünftige Anfechtungen im Leistungsfall wegen Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht verhindern. Das Prinzip ist einfach:

Die Gesundheitsfragen sind auf zwölf Monate begrenzt. In diesem Zeitraum sollte jeder seine Gesundheitsgeschichte ganz gut überblicken können. Wer hier etwas Schwerwiegendes nicht angibt, ist entweder sehr schusselig oder handelt tatsächlich vorsätzlich. Letzteres lässt sich aber im Zweifelsfall nur schwer verhindern.

Krankengeschichte der letzten fünf Jahre

Zusätzlich möchte die Nürnberger die Krankengeschichte der letzten fünf Jahre bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abfragen. Wem es um Rechtssicherheit des Vertrags geht, der fährt mit diesem Modell hervorragend. Die Nürnberger kann ja im Leistungsfall nicht mehr finden, als sie schon gefunden hat. Sofern man nicht eine Behandlung in den letzten zwölf Monaten vergessen hat.

Der Versicherer muss garantieren, dass das Einholen der Daten so transparent wie nur möglich geschieht. Der Kunde soll nicht das Gefühl haben, es würden nun alle Gesundheitsdaten ab Geburt kontrolliert.

Auch gut ist, dass durch den „GKV-Check“ sogenannte falsche Abrechnungsdiagnosen im Vorfeld beseitigt werden können.

Vorteil für den Vermittler

Den größten Vorteil hat aber der gewissenhaft arbeitende Vermittler, der schon jetzt für seinen Kunden die Krankenakte einholt und sichtet. Mit dem „GKV-Check“ hat er nicht nur die Arbeit an die Nürnberger abgegeben, er haftet auch nicht mehr für seine Einschätzung der Krankenakte.

Da wäre es nur logisch, dass jeder Vermittler, der diesen Service seinen Kunden anbieten will, dafür auf, sagen wir, 150 Euro Courtage oder Provision verzichten müsste. Er spart sich ja die Arbeit und kann den Service auch noch werblich für sich und seine Ehrlichkeit nutzen.

Tatsächlich muss das derzeitige Angebot aber der Kunde mit 1,36 Euro (Brutto zwei Euro) im Monat bezahlen.

Hohen Mehrwert für den Kunden

Alles in allem betrachtet, ist die neue BU-Versicherung der Nürnberger durch den modularen Aufbau flexibler und hat mit dem „GKV-Check“ einen extrem hohen Mehrwert für den Kunden zu bieten.

Der 38-jährige Bürokaufmann zahlt für den BU-Schutz mit „GKV-Check“, einem Prozent Leistungsdynamik und 1.000 Euro Rente bis zum 67. Lebensjahr in der „Comfort“-Variante mit AU-Klausel 72,96 Euro im Monat (Brutto 107,29 Euro). Der Mechatroniker zahlt das gleiche.