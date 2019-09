Neue Lösungen für Cyber, 3D-Druck und die Büro-Klassiker

3.9.2019 – Mit „JurCyber“ und „JurCyber Expert“ sowie dem optimierten Schutzbrief „WebSecure Gewerbe“ bringt die Roland-Gruppe drei Cyber-Produkte für Unternehmen und Gewerbetreibende auf den Markt. Hiscox erweitert sein Trainingsprogramm gegen Cyber-Schäden. Die R+V nimmt sich der Haftungsrisiken aus den 3D-Druk-Verfahren an. Nach Berufshaftpflicht und dem Schutz gegen Vermögensschäden erweitert Mailo sein Angebot um eine Büroversicherung.

„JurCyber“ der Roland-Gruppe ist der Rechtsschutz für Unternehmen bei Cyberschäden. Versichert sind Interessenwahrnehmung bei Schadenersatz- und Unterlassungsansprüchen sowie der Verwaltungs-Rechtsschutz.

Der bietet unter anderem anwaltliche Hilfe bei Anhörungen der Behörden oder kann bei Streitigkeiten aus dem Beantragen von Subventionen für Digitalisierung und IT-Sicherheit genutzt werden. Bei einem Selbstbehalt von 250 Euro kostet der Tarif ab 150 Euro pro Jahr.

Darüber hinaus wird die Beratung bei Marken-, Urheber- und Patentrechts-Verletzungen bezahlt sowie umfassender Versicherungsschutz bei Streitigkeiten aus Verträgen (zum Beispiel mit einem Cloudbetreiber) geboten. Der Tarif beinhaltet zudem eine IT-Notfall-Hotline.

Spezielle Police für IT-ler

„JurCyber Expert“ richtet sich an IT- und Datenschutz-Verantwortliche sowie Manager, die aufgrund ihrer Funktion einem besonders hohen Haftungsrisiko ausgesetzt sind.

Ersetzt werden die Kosten für die Verteidigung bei strafrechtlichen Vorwürfen sowie bei Ansprüchen auf Ersatz von Vermögensschäden. Der zudem enthaltene Anstellungsvertrags-Rechtsschutz schützt Verantwortliche bei Streitigkeiten aus einem Angestelltenverhältnis nach einem Cyberschaden.

Auch externe IT-Sicherheits- oder Datenschutzbeauftragte sind mit dem Honorar-Rechtsschutz als passendem Äquivalent abgesichert. „JurCyber Expert“ kostet für Organe 199 Euro und für Angestellte 149 Euro pro Jahr.

Schäden vorbeugen

Der Schutzbrief „WebSecure Gewerbe“ beinhaltet Präventionsleistungen wie die „ITSicherheit-Quick-Checks“ und den „Online-Schutz-Radar“ sowie Hilfen im Schadenfall (zum Beispiel Erste-Hilfe-Telefon nach einem Hackerangriff, telefonische Rechtsberatung und Datenrettung).

Neu ist die IT-Forensik: Sollte das versicherte Unternehmen nach einem Hackerangriff vorübergehend betriebsunfähig sein, sorgen IT-Experten vor Ort dafür, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Und auch die Rettung von in der Cloud gespeicherten Daten wird versprochen.

Der Schutzbrief kostet jährlich 229 Euro ohne Selbstbehalt, in der Kombination mit „JurCyber2“ werden 159 Euro fällig. Roland gewährt zudem Bündelrabatte.

Vom Wasserschaden bis zum Schlüsselverlust

Die Mailo Versicherung AG hat für rund 150 verschiedene Arten von Bürobetrieben eine Büro-Versicherung mit Versicherungssummen von zwei, drei oder fünf Millionen Euro ins Programm genommen.

Neben dem Klassiker Schlüsselverlust sichert der digitale Gewerbeversicherer seine Kunden auch gegen Mietsachschäden oder die Büroausstattung gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und Einbruchdiebstahl.

Elektronische und mobile Geräte sind ortsunabhängig bis zu 100.000 Euro versichert. Strafverteidigungs-Kosten werden bis 100.000 Euro übernommen. Darüber hinaus werden Schadenersatz-Forderungen bis zur Versicherungssumme ersetzt und die Kunden unberechtigte Forderungen abgewehrt.

Die Büro-Police soll die Berufshaftpflicht-Versicherung ergänzen. Das Deckungskonzept steht Maklerpartnern, Assekuradeuren und Maklern mit Poolanbindung zur Verfügung. Die Versicherungslösungen können auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.

Geringerer Selbstbehalt im Schadenfall

Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland hat das Cyber-Trainingsangebot um die Module „Passwort-Management“ und „Multifaktor-Authentifizierung“ erweitert. Beide Videoschulungen sollen dazu beitragen, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter ohne viel Aufwand Cyber-Angriffen vorbeugen.

Die Videos vermitteln komprimiert die wichtigsten Lerninhalte. Das Cyber-Training für Mitarbeiter ist eine Assistance-Leistung im Rahmen des Hiscox-Versicherungsschutzes „CyberClear“. Präventive Maßnahmen stehen dabei im Fokus und werden verstärkt gefördert.

Unternehmen, deren Mitarbeiter das online verfügbare Cyber-Training abgeschlossen haben, belohnt der Versicherer mit einer Reduzierung des Selbstbehalts im Schadenfall um 25 Prozent.

Risiken aus 3D-Druck

Die R+V Allgemeine Versicherung AG hat ihre Betriebs- und Produkthaftpflicht-Versicherung an die neuen Risiken im Zusammenhang mit der Fertigung per 3-D-Drucker angepasst. Für Firmenkunden, die Produkte in eigener Regie im 3D-Druckverfahren herstellen oder externe 3D-Druckzentren betreiben, wurde die Haftpflichtversicherung erweitert.

Ein zentrales Element ist die Mitversicherung von Rechtsverletzungen, zum Beispiel von Marken-, Urheber- und Patentrechten. Außerdem sichert die Gesellschaft den Nutzungsausfall beziehungsweise den Ersatz vergeblicher Aufwendungen des Abnehmers ab und reduziert die sonst üblichen Ausschlüsse, zum Beispiel hinsichtlich der sogenannten Erprobungsklausel.

Inklusive Eigenschäden beim additiven Druckverfahren

Im neuen Baustein zur Absicherung von Ansprüchen und Schäden aus der Nutzung von additiven Druckverfahren (kurz: ADV) geht der Versicherer über die Deckung der klassischen Haftpflichtversicherung hinaus und ersetzt auch Eigenschäden des Herstellers.

Sind die hergestellten Produkte aufgrund eines Mangels unbrauchbar, werden zum Beispiel die Materialkosten für nicht wiederverwendbare Rohstoffe und die Entsorgungskosten für den produzierten Ausschuss ersetzt.

Zudem werden die Mehrkosten des Herstellers, die notwendig sind, um eine drohende Betriebsunterbrechung in seinem Unternehmen zu vermeiden, übernommen. In diesen Fällen zahlt die Versicherung zum Beispiel die Umrüstungskosten oder den Einsatz von gemieteten Druckern, aber auch die Kosten für externe Lohnunternehmen oder Dienstleister.