Neue Leiterin des Bereichs Financial-Institutions bei Chubb

4.12.2018

Babette Krämer (39) übernimmt als Abteilungsleiterin den Bereich Financial-Institutions, die Spezialabteilung für Finanzdienstleister innerhalb der Financial-Lines-Sparte der Chubb European Group SE, Direktion für Deutschland.

In ihrer neuen Position soll Krämer die Zusammenarbeit mit spezialisierten Maklern in folgenden Versicherungssparten ausbauen: D&O, E&O, Vertrauensschaden sowie Spezialdeckungen für Banken, Versicherer und andere Finanzdienstleister.

Babette Krämer (Bild: Chubb)

Die Managerin wechselte nach ihrer Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Axa Versicherung AG in Dortmund im Jahr 2000 zum Maklerhaus Aon in Mülheim an der Ruhr. 2010 startete sie ihre Karriere bei Chubb als Underwriterin für Specialty-Insurance. 2014 wurde die Betriebswirtin zur Senior-Underwriterin befördert. Krämer berichtet an Dirk Wietzke, Manager Financial-Lines-Deutschland und Österreich bei Chubb in Deutschland.