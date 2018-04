Neue Dialog-BU bringt Optionen mit vielen Vorbehalten

4.4.2018 – Zum ersten April hat die Dialog Lebensversicherung ihre erneuerte Berufsunfähigkeits-Versicherung auf den Markt gebracht. Positiv mutet hier die Einführung einer Arbeitsunfähigkeits-Klausel an. Eher negativ fällt ins Auge, dass es kaum Leistungen oder Optionen gibt, die nicht mit Einschränkungen verbunden sind. Auffallend ist auch die Option, auf Anwendung des § 163 VVG zu verzichten, meint Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag.

Die Dialog Lebensversicherungs-AG ist nach eigener Aussage der Spezialversicherer für biometrische Risiken. Richtig ist, dass das Unternehmen, das zur Generali-Gruppe gehört, nur eine Risikolebens-, eine Erwerbsunfähigkeits- und eine Berufsunfähigkeits-Versicherung anbietet. Es gibt keine Rentenversicherung, keine Haftpflicht- oder Hausratversicherung.

Philip Wenzel (Bild: privat)

Es lässt sich also bestätigen, dass die Dialog auf biometrische Risiken spezialisiert ist. Anfang April hat der Versicherer nun seine erneuerte Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung auf den Markt gebracht. Sie orientiert sich wieder an der Spitze der Anbieter und verfügt deswegen zukünftig auch über eine Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel.

Zahlreiche Einschränkungen

Wenn die Bedingungen gelesen werden, fällt als Erstes auf, dass die Dialog den Text auf den Seiten des Dokuments nicht auf zwei Spalten aufteilt – was für den geübten Leser von Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (ABV) ungewöhnlich ist, aber dem Laien vielleicht entgegenkommt.

Während man noch diskutieren mag, welches Schriftbild bei Bedingungswerken einfacher zu lesen ist, fällt inhaltlich sofort auf, dass es kaum Leistungen oder Optionen auf Leistungen gibt, die nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Eine Wiedereingliederungs-Hilfe gibt es beispielsweise nur, wenn die BU drei Jahre vorlag und die Restlaufzeit mindestens noch fünf Jahre andauert.

Das ist noch durchaus nachvollziehbar. Dass die Wiedereingliederungs-Hilfe rückwirkend entfällt, wenn die BU innerhalb eines Jahres aus demselben Grund wieder eintritt, ist zwar auch aus Sicht des Versicherers nachvollziehbar, für den Kunden aber doch unglücklich.

Mehrere Optionen zur Erweiterung

Der Tarif ist um einige Optionen erweiterbar. Eine Pflegerentenoption, eine Option Dread Disease sowie eine Option für Zusatzzahlung, für Rentendynamik im Leistungsfall, den Verzicht auf Anwendung des § 163 VVG sowie die eingangs schon erwähnte AU-Option.

Aber auch hier finden sich Einschränkungen. Die Pflegerentenoption gilt nur für den Abschluss einer selbstständigen Pflegerente gegen Einmalbeitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung nach Ablauf der Versicherungsdauer.

Es dürfte schwierig genug sein, mit 67 Jahren die laufenden Beiträge zu stemmen. Noch schwieriger ist es sicherlich zu bewerkstelligen, mit 67 Jahren 50.000 bis 75.000 Euro auf der Seite zu haben, um eine Pflegerente gegen Einmalbeitrag auszufinanzieren. Die Option ist mit etwa zehn Prozent Mehrbeitrag auch recht teuer.

Offene Fragen beim Thema Beitragsanpassung

Bei der Option Zusatzzahlung werden zusätzlich zur Rentenzahlung einmalig zwölf Monatsrenten gezahlt. Ab dem viertletzten Vertragsjahr wird diese Zahlung reduziert und in 20er-Schritten von 80 Prozent der vereinbarten Zusatzleistung im viertletzten bis zu 20 Prozent im letzten Jahr runtergestaffelt.

Die Option auf den Verzicht der Anwendung des § 163 VVG, der es ja unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, die Beiträge zu erhöhen, mutet an sich schon merkwürdig an. Vertrieblich kann das sicherlich als Argument mit in die Beratung eingebracht werden, da die Beitragsentwicklung für den einen oder anderen Kunden ausschlaggebend sein mag.

Die Frage ist aber: Was macht die Dialog, wenn sie trotz allem in die Lage kommen sollte, den Beitrag anpassen zu müssen? Es ist schwer vorstellbar, dass es zulässig wäre, dem Kollektiv, das diese Option nicht gekauft hat, eine Erhöhung zuzumuten, die das andere Kollektiv, für das der Beitrag nicht erhöht werden darf, ausgleicht.

Im Grundtarif gut

Auch wenn bislang ein anderer Eindruck entstanden sein sollte: Die beschriebenen Optionen werfen zwar einige Fragen auf, aber der Grundtarif ist durchaus gut. Und die Option AU-Klausel ist auch gelungen. Denn es ist die nunmehr zehnte Klausel am Markt, die auf eine gleichzeitige Beantragung der Berufsunfähigkeit verzichtet.

Die Leistung ist auf insgesamt 24 Monate begrenzt. Sie darf nach vier Monaten beantragt werden, wenn für weitere zwei Monate eine Krankschreibung vorliegt, die der entsprechende Facharzt ausgestellt hat.

Sehr gut und nachahmenswert ist auch die bedingungsgemäß festgeschriebene Besserstufung bei Studenten.

Positives und negatives Alleinstellungsmerkmal

Der Tarif verfügt nach wie vor über eine sogenannte Überbrückungshilfe. Wenn ein privater oder gesetzlicher Krankenversicherer die Leistung des Kranken(tage)geldes einstellt, weil eine Berufsunfähigkeit vorliegt, leistet die Dialog sofort, bis die eigene Prüfung der BU abgeschlossen ist. Die Leistung ist auf sechs Monate begrenzt und kann von der Dialog nicht zurückgefordert werden, sollte keine BU nach ihren Bedingungen vorliegen.

Neben diesem positiven Alleinstellungsmerkmal gibt es auch ein negatives. Der Versicherer verlangt ungewöhnlicher Weise die Nachmeldung bei Änderung des Rauchverhaltens und droht bei einem kausalen Zusammenhang im Leistungsfall die Leistungshöhe entsprechend zu kürzen. Dieser Passus sollte im Sinne des Kunden ersatzlos gestrichen werden.

Und um positiv abzuschließen: Auch weiterhin gibt es die Möglichkeit, eine jährlich kalkulierte BU-Versicherung abzuschließen. Diese steigt in der Prämie jedes Jahr mit dem Risiko. Der Tarif eignet sich besonders gut für Einsteiger, da er auch jederzeit in eine gewöhnlich kalkulierte BU-Versicherung getauscht werden könnte.

Verbesserung durch AU-Klausel

Unterm Strich betrachtet hat sich die neue Berufsunfähigkeits-Versicherung der Dialog gegenüber dem Vorgänger (VersicherungsJournal 4.4.2016) vor allem wegen der AU-Klausel verbessert. Die meisten Optionen sind nur in Ausnahmen sinnvoll und die Klausel zur Meldepflicht bei Änderung des Rauchverhaltens sollte gestrichen werden.

Der 38-jährige Bürokaufmann zahlt für 1.000 Euro Rente bis zum Endalter 67 bei einem Prozent Leistungsdynamik 54,16 Euro (brutto 67,70 Euro) im Monat. Der Mechatroniker zahlt 145,80 Euro (182,26 Euro).