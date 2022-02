Neue Deckungen oft preisgünstiger

25.2.2022 – Roland Rechtsschutz fasst im Gewerbekundengeschäft mehr Leistungen in weniger Bausteinen zusammen. Auch bei Mailo standen die Tarife auf dem Prüfstand und wurden überarbeitet. Die Gothaer setzt mit einem Kooperationspartner in der bKV eine digitale Gesundheitsanwendung ein. Helden.de versichert nach der privaten nun auch die gewerbliche Nutzung von Drohnen.

Die Mailo Versicherung AG führt in ihre Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen für alle Sach- und Betriebshaftpflicht-Tarife eine Marktbesserstellungs-Klausel sowie die Besitzstandswahrung für Kunden mit Vorvertrag ein. Alle Tarife beinhalten eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate.

Mailo versichert Terrorakte mit

Neu ist zudem die Mitversicherung von Obhutsschäden in Bürobetrieben (ebenso bei Journalisten, Bäckereien und Händlern). Im Gastronomie-Tarif ist eine Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung eingeschlossen.

Die Absicherung für Einzel- sowie für Onlinehändler hat eine erweiterte Garagenklausel und bietet den Zusatz, dass auch ausgestellte Kunstgegenstände abgesichert sind. Darüber hinaus sind Schäden durch Terrorakte automatisch mitversichert. Der Gewerbeversicherer wirbt zudem mit „deutlich“ nach unten angepassten Preisen „bei fast allen Tarifen“.

WERBUNG

Gothaer erweitert Angebot der betrieblichen Krankenversicherung

Die Gothaer Krankenversicherung AG erweitert das „Mental Health Angebot“ für Firmenkunden um eine digitale Burnout-Therapie auf Rezept. Kooperationspartner ist das Get.On Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH, das unter der Marke „Hello Better“ auftritt.

„Hello Better Stress und Burnout“ ist eine verschreibungsfähige digitale Intervention zur Behandlung von Burnout-Symptomatik. Der zwölfwöchige Kurs besteht aus sieben Trainingseinheiten von 45 bis 60 Minuten. Das Onlineprogramm ist dauerhaft als digitale Gesundheitsanwendung (Diga) zugelassen. Wird es verordnet, werden die Kosten für das digitale Medizinprodukt von den Krankenkassen übernommen.

Durch die Kooperation wird die „Diga“ um individuelle telefonische Betreuung durch Psychologen von Hello Better zum „Diga Plus“-Modell aufgewertet. Dieses steht zunächst Neukunden des „FlexSelect-Tarifs“ in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) zur Verfügung.

Roland deckt teuren Streit mit Versicherungen

„Kompakt“, „Komfort“ und „Komfort+“ der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG enthalten bereits die Kernleistungen wie Arbeits-, Steuer- oder Schadenersatz-Rechtsschutz. Neu ist die Absicherung von ausgewählten Rechtsstreitigkeiten – etwa bei Investitionsgüter-Geschäften bis zu 10.000 Euro, Nebengeschäften bis zu einer Million Euro sowie Streitigkeiten aufgrund von Versicherungsverträgen bis zu einer Million Euro.

Versicherbar sind auch Streitigkeiten im Zusammenhang mit Patent- und Urheberrechten sowie ein Drohnen-Rechtsschutz. Zudem können mit IT-Hacker-Angriffen und dem Management von Reputationsschäden verbreitete unternehmerische Risiken abgesichert werden.

Seinen „Fokusbranchen“ – kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Handwerk, IT und dem verarbeitenden Gewerbe – verspricht der Rechtsschutzversicherer „besonders attraktive“ Prämien.

Helden.de mit Haftpflicht für gewerbliche Drohnen

Der Assekuradeur Insurance Hero GmbH (Marke: Helden.de) versichert gewerblich genutzte Drohnen bis maximal 25 Kilogramm Startgewicht für 150 Euro im Jahr je Fluggerät. Abgesichert sind Personen- und Sachschäden sowie Vermögens- und Umweltschäden bis zu zehn Millionen Euro. Der Selbstbehalt beträgt 150 Euro je Schadenfall.

Der Schutz bezieht sich auf Flüge für Foto- und Video-Aufnahmen sowie zu Zwecken der Vermessung, Inspektion, Forschung, Aufklärung et cetera. Zudem sind die gelegentliche Vermietung für berechtigte Piloten (maximaler Jahresumsatz aus Vermietung 5.000 Euro) und die private Nutzung mitversichert.

Schäden, die im selbstständigen Flugmodus entstanden sind, werden ersetzt, wenn die Drohne in Sichtweite geflogen wird und jederzeit mit Hilfe der Funkfernsteuerung manuell in die Steuerung eingegriffen werden kann. Die Steuerung per Smartphone oder Tablet ist mitversichert. Auf die Kürzung von Leistungen bei grob fahrlässig verursachten Schäden wird verzichtet.