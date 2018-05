Neue Basler-BU mit verlängerter Leistungsdauer der AU-Klausel

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Versicherer hat seinen Berufsunfähigkeits-Schutz überarbeitet und damit wieder Boden gutgemacht, schreibt Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. Der neue Tarif in seiner „Premium“-Variante gestalte sich deutlich kundenfreundlicher. (Bild: privat) mehr ...

Der Berufsunfähigkeits- (BU-) Schutz des Lebensversicherers ist Maklers Liebling. Mit der neuen Produktversion von 2017 kann es bei einigen Zielgruppen zu erheblichen Beitragsaufschlägen kommen, so Levelnine-Experte Martin Seichter in einem Gastbeitrag. mehr ...

Der HDI hat seine Berufsunfähigkeits- (BU) Versicherung um einen Zusatzbaustein und Optionen ergänzt. Zudem wurde das Bedingungswerk überarbeitet. Die Neuerungen untersucht Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. (Bild: Köhler) mehr ...

9.10.2015 –

Alternativen der Arbeitskraftabsicherung sind zuletzt in den Fokus der Branche gerückt. Doch auch bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) zeigen sich interessante Entwicklungen, so Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. (Bild: Wenzel) mehr ...