„Nachhaltigkeit ist schon jetzt eines der wichtigsten Themen“

18.1.2021 – Infinma hat die Brancheninitiative „Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung“ ins Leben gerufen. Diese ist mit zwölf Lebensversicherern und einer Bank gestartet. Über ihre Ziele und Perspektiven und die Schwierigkeiten mit der Nachhaltigkeit berichten die Geschäftsführer Marc C. Glissmann und Dr. Jörg Schulz im Interview mit dem VersicherungsJournal.

VersicherungsJournal: Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH will mit ihrer Branchen-Initiative die Akteure auf dem Markt der Altersvorsorge beziehungsweise Biometrie zusammenbringen und die am Thema interessierte Öffentlichkeit ansprechen. Wie sieht das konkret aus?

Marc C. Glissmann: Als ersten Schritt haben wir die Internetseite ins Leben gerufen, die zur zentralen Informations- und Kommunikationsplattform der Initiative weiterentwickelt werden soll. Inhaltlich haben wir zunächst beispielsweise die Themen „Was ist Nachhaltigkeit überhaupt“, „Wie hat sich die Thematik Regulatorik historisch entwickelt“ oder „Welche Kriterien sind geeignet, Nachhaltigkeit zu beurteilen“ bereitgestellt. Auch ein umfassendes Glossar zur Erläuterung der wesentlichen Begriffe im Rahmen der Nachhaltigkeit ist bereits in der Entstehung.

Dr. Jörg Schulz: Ganz konkret steht zum Beispiel schon jetzt der sogenannte „Infinma ESG-Finder“ (Environment, Social, Governance) allen Interessenten kostenlos zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um ein webbasiertes Tool, in dem gezielt nach nachhaltigen Fondsangeboten der Versicherer gesucht werden kann. Auch auf Basis der Investment-Gesellschaften ist eine Suche möglich. Zudem werden Informationen zum nachhaltigen Produktangebot und den Nachhaltigkeits-Strategien der Anbieter gegeben. Ziel ist es hier, Vermittlern einen ersten Überblick darüber zu geben, welche Produkte für einen an einer nachhaltigen Anlage Interessierten in Frage kommen könnten.

Glissmann: Für die nähere Zukunft ist die Gestaltung eines regelmäßigen Newsletters geplant. Außerdem werden gerade die ersten (virtuellen) Veranstaltungen mit und für die Initiative organisiert.

VersicherungsJournal: Es geht also um reine Information, nicht um die Bewertung der verschiedenen Kriterienkataloge zur Nachhaltigkeit?

Schulz: Die Infinma versteht sich traditionellerweise nicht als Rating-Agentur. Insofern liegt die Intention tatsächlich eher darin, das am Markt bereits verfügbare Angebot darzustellen und nicht so sehr in einer Bewertung. Diese Vorgehensweise hat sich beispielsweise auch bei unseren Marktstandards in der Berufsunfähigkeits-Versicherung sehr bewährt.

Marc C. Glissmann (Bild: Infinma)

Glissmann: Es durchaus vorstellbar, dass mit fortschreitender Konkretisierung der Taxonomieverordnung der EU Ergebnisse hieraus auch in die Darstellung der Produkte im Rahmen der Branchen-Initiative einfließen werden. Allerdings wollen wir es vermeiden, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine klaren gesetzlichen Vorgaben existieren, eine Art Präjudizierung dessen vorzunehmen, was nachhaltig ist oder eben nicht. Zumal die gesamte Thematik ja durchaus kontroverse Diskussionen ermöglicht: Denken Sie beispielsweise an einen französischen Konsumgüterkonzern, der zwar einen sehr günstigen CO2-Footprint hat, aber eben auch Alkohol produziert. Wenn Sie Ihr Portfolio mit Green Bonds anreichern, kann es Ihnen durchaus passieren, dass diese den Betreibern von Atomkraftwerken zugutekommen.

VersicherungsJournal: Ab März 2021 müssen Vermittler ihre Kunden bei der Geldanlage auch hinsichtlich der Nachhaltigkeits-Kriterien befragen und beraten. Nachhaltigkeit hört sich gut an, ist in der Praxis aber selten einfach zu definieren. Geht es bei Ihnen auch um die Entwicklung von Best-Practise für den Vertrieb?

Glissmann: Im Interesse der Mitglieder der Initiative liegt es natürlich, auch zu diesem Thema praktikable Ansätze zu entwickeln und zu verbreiten. Naturgemäß sind jedoch die Anforderungen beispielsweise je nach Vertriebsweg sehr unterschiedlich. Einer Ausschließlichkeits-Organisation kann man sicher konkretere Vorgaben hierzu machen, als einem externen Maklervertrieb. Unabhängig davon sehen wir hier aber zwei Ebenen: Einmal geht es um die Beratung beziehungsweise die Nachhaltigkeits-Präferenzen der Kunden. Zum anderen müssen diese dann aber auch konsistent in Produkte „übersetzt“ werden.

Schulz: Gerade auf der Produktebene landen wir dann schnell wieder bei den oben genannten Problemen. Ein weiteres schönes Beispiel hierzu ist die Investition in Windparks an Land. In der Regel werden hier unter Umständen riesige Waldflächen gerodet und versiegelt. Anschließend werden tausende Tonnen an CO2-intensivem Beton verbaut, um dann im letzten Schritt Rotorblätter zu verbauen, die nach dem derzeitigen Stand der Technik am Ende der Laufzeit als Sondermüll entsorgt werden müssen. Die reine Stromerzeugung selbst ist sicher unstrittig, der Weg dahin kann allerdings kontrovers diskutiert werden.

Ähnlich wird es bei vielen anderen Produkten auch sein: Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Nachhaltigkeit wird sich vermutlich erst im Laufe der Zeit ergeben. Alle Beteiligten sollten sich vor allem auch darauf einstellen, dass sich die Meinungen hierzu auch ändern können.

VersicherungsJournal: Seit 2019 müssen die Versicherer jährlich über ihre Corporate Social Responsibility (CSR) berichten. Haben Sie diese Nachhaltigkeitsberichte auch im Fokus?

Glissmann: Da sprechen Sie ein sehr interessantes Thema an. Einer der Hintergründe für die Branchen-Initiative war, dass uns der Dreiklang aus Klimawandel = Umweltschutz = CO2-Reduktion deutlich zu kurz greift. Mit Blick auf die 17 Nachhaltigkeits-Kriterien der Vereinten Nationen ist das Thema Sustainabilty jedoch viel breiter aufgestellt. Dazu können in der Tat die Nachhaltigkeitsberichte der Anbieter einen Beitrag leisten. Wir werden die Berichte sukzessive zur Verfügung stellen. Ähnlich wie bereits oben angeführt, haben wir allerdings auch hier nicht vor, ein Rating oder Ähnliches durchzuführen. Vorstellbar ist jedoch für die Zukunft sicher eine Darstellung darüber, welche Kriterien in welcher Form in einem solchen Bericht abgehandelt werden.

VersicherungsJournal: Warum beschränken Sie sich nur auf die Lebensversicherung?

Jörg Schulz (Bild: Infinma)

Schulz: Zum Thema Nachhaltigkeit gibt es zurzeit schon unendlich viele Quellen, die sich teilweise sehr tief und detailliert mit der Problematik befassen. Allerdings fehlte nach unserer Einschätzung bisher eine organisatorische Klammer. Um dies leisten zu können, haben wir uns daher auf den Bereich der Altersvorsorge konzentriert. Letztlich ist das sicher auch eine Frage von Kapazitäten und Finanzen.

VersicherungsJournal: Wer finanziert Ihre Branchen-Initiative?

Glissmann: Die Initiative finanziert sich ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen. Es ist ausdrücklich nicht geplant, über die Initiative Versicherungs- oder Investmentprodukte an Endkunden zu vertreiben.

VersicherungsJournal: Erhalten die Vermittler, die bei Ihnen selbst oder über einen Pool et cetera Mitglied sind, mehr Informationen als nur die am „Thema Interessierten“? Welchen Vorteil hat ein Vermittler, der sich für die Mitgliedschaft entscheidet?

Schulz: Die Informationen, die wir über die Plattform zur Verfügung stellen, sind für alle am Thema Interessierten gleich. Daher sind auch die Website selbst und der „ESG-Finder“ schon jetzt frei zugänglich. Der Vorteil für die Mitglieder liegt vor allem darin, dass sie selbst inhaltlich gestalten können und darüber entscheiden, welche Informationen sie in welcher Form zur Verfügung stellen. Zudem haben die Mitglieder die Möglichkeit, über die Initiative beispielsweise Veröffentlichungen zu platzieren oder Veranstaltungen mit Vertriebspartnern zu planen und durchzuführen.

VersicherungsJournal: Durch die Initiative „Fridays for Future“ hat das Thema ja deutlich an Fahrt gewonnen. Dennoch stellen wir im VersicherungsJournal oft fest, dass unsere Berichte über Nachhaltigkeit weniger intensiv gelesen werden als solche über andere Themen. Was meinen Sie: Ist Nachhaltigkeit im Vertrieb noch nicht angekommen?

Glissmann: Nach unseren Beobachtungen ist Nachhaltigkeit schon jetzt in der Finanzdienstleistungs-Branche eines der wichtigsten Themen überhaupt. Allerdings stellen wir fest, dass gerade bei den Versicherern die Veränderungs-Geschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind. Einige Anbieter sind in dem Thema bereits sehr weit, andere stecken noch in den Kinderschuhen. Zudem fehlen an vielen Stellen noch ganz konkrete Umsetzungsvorgaben seitens des Gesetzgebers, so dass viele Diskussionen auf den ersten Blick wenig konkret wirken. Teilweise drängt sich der Eindruck auf, dass Nachhaltigkeit nur in den Kapitalanlagen der Anbieter eine Rolle gespielt hat.

Das Verständnis für die Komplexität von Nachhaltigkeit, gerade auch im Hinblick auf die Kriterien Environmental, Social und Governance muss sich noch weiterentwickeln. Dies wird zu einschneidenden Veränderungen in den Geschäftsprozessen der Versicherer führen. Allerdings stellen wir schon jetzt fest, dass der Bedarf nach verlässlichen Informationen im Vertrieb sehr groß ist.

Schulz: Gerade für die Lebensversicherungs-Branche muss man allerdings auch feststellen, dass Nachhaltigkeit nicht die einzige Baustelle ist. Die anhaltende Nullzinspolitik der EZB, die permanenten Diskussionen um beispielsweise Rechnungszins, Provisionshöhen und Zinszusatzreserven nehmen auch wesentlichen Raum ein. Da ist es ganz natürlich, dass ein zurzeit noch wenig greifbares Thema wie Nachhaltigkeit gerade vertrieblich nicht immer die höchste Priorität zu haben scheint.

Die Fragen stellte