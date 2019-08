Nachfrage nach Aktien- und Mischfonds ist eingebrochen

15.8.2019 – Der Investmentfondsbranche flossen im ersten Halbjahr netto rund 42 Milliarden Euro (plus 3,1 Prozent) zu. Privatanleger investierten in Immobilienfonds doppelt so viele Gelder wie im Vorjahr, dafür zogen sie zwei Milliarden Euro aus Rentenfonds ab und hielten sich bei Engagements in Aktien- und Mischfonds sehr zurück. Das von den Fondsgesellschaften verwaltete Vermögen stieg auf 3,2 Billionen Euro an.

Der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) hat die Statistik für das erste Halbjahr 2019 vorgelegt. Danach haben die dem Verband angehörenden Fondsgesellschaften in Deutschland netto 41,9 Milliarden Euro eingesammelt. Das sind 3,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (VersicherungsJournal 10.8.2018). Damit ist der zuvor verzeichnete Abwärtstrend gestoppt.

Statistik erstes Halbjahr 2019 (Bild: BVI)

Spezialfonds erhielten wieder Mehrheit an Geldern

Den größten Anteil am Neugeschäft hatten nach Angaben des BVI wieder offene Spezialfonds für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke. Sie erhielten mit netto 38,3 Milliarden Euro 2,1 Prozent weniger an neuen Einlagen.

Offene Publikumsfonds sammelten 1,8 Milliarden Euro ein, das waren 84 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2017 war das Mittelaufkommen mit 36 Milliarden Euro noch 19 Mal größer gewesen.

Bei geschlossene Fonds war der Trend umgekehrt. Deren Zufluss verdoppelte sich fast auf 1,7 Milliarden Euro. Freie Mandate, also Vermögensverwaltungs-Aufträge außerhalb von Investmentfonds, stagnierten. Auch das ist eine Trendumkehr, denn in den vier Vorjahreshalbjahren hatte die Branche jeweils zwischen gut einer und fast elf Milliarden Euro an die Kunden zurückzahlen müssen.

Immobilienfonds beim Publikum führend

Unter den Publikumsprodukten am erfolgreichsten waren nach Angaben des Verbandes mit 6,1 Milliarden Euro Netto-Zuflüssen Immobilienfonds. Die konnten ihre Einnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,8 auf 6,1 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.

Aktienfonds bekamen 0,7 Milliarden neue Gelder. Das war weniger als die Hälfte des Vorjahrzeittraumes.

Auch bei Mischfonds brach der Absatz ein. Die 0,3 Milliarden neue Gelder sind 97,7 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2018. Bisher waren Mischfonds im Jahresabschlussbericht des BVI sechs Mal in Folge die mit Abstand beliebteste Gruppe (14.2.2019).

Aus Rentenfonds zogen Anleger unter dem Strich zwei (Vergleichszeitraum 2,7) Milliarden Euro ab, aus Geldmarktfonds eine (2,3) Milliarden Euro.

Verwaltetes Vermögen wieder über drei Billionen

Seit Jahresanfang ist das von den Fondsgesellschaften verwaltete Vermögen laut BVI um neun Prozent auf über drei Billionen Euro (3.226 Milliarden Euro) gestiegen.

Von dem Gesamtvermögen entfallen 1.772 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds, 1.053 Milliarden Euro auf offene Publikumsfonds, 390 Milliarden Euro auf freie Mandate und elf Milliarden Euro auf geschlossene Fonds.

Die Details bietet der BVI in seiner Investmentstatistik zum 30. Juni 2019 (PDF, 66 KB) an.