Nach Schadenregulierung: Hat der Kfz-Haftpflichtversicherer seine Vollmachten überschritten?

6.6.2023 – Ein Kfz-Haftpflichtversicherer überschreitet erst dann das ihm bedingungsgemäß zustehende Ermessen, wenn er eine unsachgemäße Schadensregulierung vornimmt, indem er Ansprüche des Unfallgegners reguliert, obwohl diese eindeutig und leicht nachweisbar als unbegründet anzusehen sind. Dies entschied das Amtsgericht Nürnberg mit Urteil vom 27. April 2022 (35 C 5704/21).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins hatte sich der Kläger als Halter eines Personenkraftwagens dagegen zur Wehr gesetzt, dass sein Versicherer seinen Vertrag nach einem gemeldeten Schadens zurückgestuft hatte.

Der Schadenregulierung vorausgegangen war die Behauptung eines anderen Fahrzeughalters. Der hatte angegeben, dass sein ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellter Pkw beschädigt worden war, als der Kläger wiederum mit seinem Fahrzeug einparkte.

Behaupteter Parkrempler

Das wurde von dem Kläger bestritten. Er meldete den Vorfall dennoch seinem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer.

Nachdem er Einsicht in die polizeiliche Ermittlungsakte genommen und einen Sachverständigen befragt hatte, sah sich der Versicherer dazu veranlasst, den Schaden zu regulieren. Davon erfuhr der Versicherte erst, als sein Kfz-Haftpflichtvertrag im Folgejahr zurückgestuft wurde.

Weil er die Rückstufung für unrechtmäßig hielt, zog er vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Ausreichende Prüfung des Sachverhalts

Nach Ansicht des Nürnberger Amtsgerichts gibt die einem Kfz-Haftpflichtversicherer bedingungsgemäß eingeräumte Regulierungsvollmacht die Befugnis, eine Schadenregulierung nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen und unabhängig von Weisungen des Versicherten vornehmen zu dürfen.

Ein Überschreiten des ihm zustehenden Ermessens liege erst dann vor, wenn der Versicherer eine völlig unsachgemäße Schadensregulierung vornehme. Dies sei etwa dann der Fall, wenn er die von einem Unfallgegner geltend gemachten Ansprüche reguliere, obwohl sie nach den gegebenen Beurteilungsgrundlagen eindeutig und leicht nachweisbar als unbegründet anzusehen seien.

Von einer derartigen Überschreitung sei in dem entschiedenen Fall nicht auszugehen. Denn durch Einsichtnahme in die Ermittlungsakte sowie die Einschaltung eines eigenen Sachverständigen habe der Versicherer eine ausreichende Prüfung des Sachverhalts vorgenommen.

Nicht zum Rechtsstreit verpflichtet

„Zudem ist in diesem Fall zu berücksichtigen, dass der Geschädigte lediglich eine Regulierung in Höhe von 1.269,32 Euro angemeldet hatte. Die Beklagte hat auch deshalb im Rahmen des ihr eingeräumten Regulierungsermessens gehandelt, weil die Kosten eines von dem Unfallgegner betriebenen Gerichtsverfahren – möglicherweise über zwei Instanzen hinweg – bei diesem Streitwert unverhältnismäßig hoch gewesen wäre“, erklärte so das Gericht.

Angesichts der ihm bekannten Fakten sei der Versicherer daher nicht dazu verpflichtet gewesen, sich auf einen Rechtsstreit mit dem Geschädigten einzulassen.