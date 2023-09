Motorradunfall: Wann ein Anspruch auf ein Neufahrzeug besteht

27.9.2023 – Wird bei einem Verkehrsunfall ein erst wenige Tage altes Motorrad, das zu diesem Zeitpunkt eine geringe Laufleistung aufweist, erheblich beschädigt, kann der Geschädigte einen Anspruch auf Ersatz durch ein Neufahrzeug haben. Das hat das Amtsgericht Leipzig mit Urteil vom 5. April 2023 entschieden (103 C 2950/22).

Weil der Kläger mit seinem Motorrad vor einer geschlossenen Bahnschranke anhalten musste, war ein ihm folgender Pkw wegen einer Unachtsamkeit des Fahrers auf das Krad aufgefahren. Dabei wurde das Zweirad so stark beschädigt, dass die Reparaturkosten nach den Feststellungen eines Sachverständigen 54 Prozent der Kosten seiner Neuanschaffung betrugen.

Unzumutbare Reparatur des Motorrads?

Der Geschädigte verlangte vom Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers, ihm den Preis für die Anschaffung eines Neufahrzeugs einschließlich der Zulassungskosten zu ersetzen. Denn das Bike sei zum Zeitpunkt des Unfalls erst vier Tage alt gewesen und habe eine Fahrleistung von gerade mal 128 Kilometer aufgewiesen. Angesichts der Gesamtumstände sei ihm keine Reparatur zuzumuten.

Der Versicherer bestritt jedoch, dass ein Anspruch auf eine Abrechnung auf Neupreisbasis bestehe. Weil der Rahmen des Motorrades bei dem Unfall nicht beschädigt worden sei, sei nämlich von keiner erheblichen Beschädigung im Sinne der Rechtsprechung auszugehen.

Erhebliche Beschädigung

Dieser Argumentation wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Leipziger Amtsgericht nicht anschließen. Es hielt die Forderung des Motorradfahrers für berechtigt und gab seiner Klage statt.

Nach Auffassung des Gerichts ist immer dann von einer erheblichen Beschädigung auszugehen, wenn es dem Halter eines Neufahrzeugs unzumutbar ist, sich mit einer Reparatur und der Zahlung einer Wertminderung zu begnügen.

„Eine erhebliche Beschädigung ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn bei einem Unfall tragende oder sicherheitsrelevante Teile beschädigt wurden, die in erheblicher Weise in das Fahrzeuggefüge eingegriffen haben“, so das Gericht.

Anspruch auf eine Abrechnung auf Neupreisbasis

Ein weiteres Kriterium sei, dass die Laufleistung des Neufahrzeugs unter 1.000 Kilometer betrug und die Reparaturkosten mindestens 30 Prozent des Neupreises ausmachen würden. Diese Kriterien seien in dem entschiedenen Fall erfüllt.

An dem klägerischen Motorrad seien nämlich nicht nur Kleinteile wie zum Beispiel die Rückleuchte, der Blinkerhalter und das Schutzblech beschädigt worden, sondern auch die Hinterradschwinge. Die aber sei ein erhebliches sicherheitsrelevantes Teil.

Im Übrigen seien auch das Hinterrad einschließlich Radnabe und Radlager beschädigt worden und hätten im Fall einer Reparatur ausgetauscht werden müssen. Daher habe sich der Kläger nicht auf eine Reparatur einlassen müssen. Er habe vielmehr einen Anspruch auf eine Abrechnung auf Neupreisbasis einschließlich des Ersatzes der Zulassungskosten.