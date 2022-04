Morgen & Morgen kürt die besten Grundfähigkeits-Versicherungen

21.4.2022 – Im aktuellen Rating von Morgen & Morgen haben 92 Grundfähigkeits-Tarife von rund zwei Dutzend Anbietern die Höchstnote von „fünf Sternen“ erreicht. Das Analysehaus hat bewusst nur zentrale Leistungsauslöser bewertet. Damit soll ein Bedingungswettlauf wie bei der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung verhindert werden, der den Preis in die Höhe treiben und das Produkt für viele unbezahlbar machen würde.

WERBUNG

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat am Mittwoch ein Update ihres „M&M Rating Grundfähigkeit“ vorgelegt. Berücksichtigt wurden darin 112 Tarife und Tarifkombinationen von rund zwei Dutzend Anbietern.

Das sind 34 Testkandidaten mehr (plus 44 Prozent) als bei der vorigen Ratingauflage. Seinerzeit war die Zahl der untersuchten Offerten bereits von 53 auf 78 (plus 47 Prozent) gestiegen (VersicherungsJournal 9.6.2021).

Merkmale und deren Gewichtung

Grundlage der Bewertung sind allein die Versicherungs-Bedingungen. Kriterien wie die Qualität der Anbieter, deren Annahmerichtlinien oder die Gesundheitsfragen blieben unberücksichtigt. Die Analysten sehen 36 Produkteigenschaften als ratingrelevant an. Diese werden mit Multiplikatoren zwischen eins und fünf unterschiedlich gewichtet.

Zu den am stärksten bewerteten Kriterien gehören die leistungsauslösenden Verluste der Grundfähigkeiten „Gebrauch eines/beider Arme, Arme bewegen“, „Gehen“, „Gebrauch der Hände, Greifen, Handfunktion“ sowie „Knien und Bücken“.

92 Tarife erhielten die Höchstnote von fünf Sternen

Die verschiedenen Merkmale und deren Gewichtung sind in der Ratingdokumentation (PDF, 151 KB) aufgeführt. Dort werden auch die Mindestkriterien für eine Vier- sowie Fünf-Sterne-Bewertung erklärt.

Die untersuchten Tarife können nach dem Berechnungsschema bis zu 100 Punkte erhalten. Ab 90 Punkten wird die Ratingnote „fünf Sterne“ vergeben.

Diese Höchstbewertung haben 92 der betrachteten Angebote erreicht. 80 Punkte langten für eine Auszeichnung mit „vier Sternen“ (13 Offerten), 70 Zähler für „drei Sterne“ (drei Testkandidaten) und 60 Punkte für „zwei Sterne“ (zwei Produkte).

Zwei Dutzend Anbieter in der Spitzengruppe

Die Spitzengruppe des Ratings haben diese etwa zwei Dutzend Anbieter erreicht:

Die vollständige Liste der Teilnehmer kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

M&M beobachtet „starkes Wachstum“ der Angebote

Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating & Analyse bei M&M, hat „ein sehr modulares Wachstum auf hohem Bedingungsniveau“ beobachtet. Aktuell setzten die Produktgeber „stark auf die Grundfähigkeits-Versicherung als alternative Arbeitskraftabsicherung“.

Dieser Trend wird sich nach Einschätzung der Analysten auch in Zukunft fortsetzen. So erwarten die Hofheimer eine weiterhin steigende Anzahl sowie eine weitere Ausdifferenzierung der Tarife.

Zunehmende Ausdifferenzierung der Leistungsauslöser

Nach Angaben des Analysehauses enthalten einige Angebote „eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel, die den jeweiligen Tarif stark in Richtung temporäre BU und damit den Preis in die Höhe treibt. Dies nimmt aktuell weiter zu. Als bezahlbare Ausweichprodukte gelten diese Tarife selten“.

Laut Ludwig findet der Wettbewerb in der Grundfähigkeit weiterhin vor allem in der zunehmenden Ausdifferenzierung der Leistungsauslöser statt. „Langfristig kann dies zu einem höheren Preisniveau führen und die preisliche Attraktivität für körperlich tätige Berufe gefährden“, so der M&M-Bereichsleiter.

Daher konzentriere sich M&M weiterhin auf 15 relevante Grundfähigkeiten in der Ratingbewertung. „Einen Bedingungswettbewerb ähnlich wie in der BU, der am Ende auch den Preis in die Höhe treibt, möchten wir nicht anstoßen“, so Ludwig.