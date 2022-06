Morgen & Morgen: Die besten Zahnzusatzversicherungen

30.6.2022 – Das Analysehaus hat 224 ergänzende Dental-Tarife von 40 Anbietern bewertet. Die Höchstnote von fünf Sternen erhielten 123 Produkte von 34 Gesellschaften. Morgen & Morgen spricht auch in diesem Jahr von einem insgesamt sehr hohen Niveau. Ein Teil der Tarife legte bei den Leistungen weiter zu. Damit wird die Spreizung erneut größer, was zu einer immer stärkeren Preisrange führt.

WERBUNG

Die Morgen & Morgen GmbH hat mehr als 670 Tarife der Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Produkte aus den drei Bereichen Zahn- und Krankenhaus-Zusatzversicherung sowie Krankentagegeld.

Auf eine Einschätzung der am Markt erhältlichen ambulanten Zusatzversicherungen verzichteten die Analysten. Bereits im vergangenen Jahr informierten sie nur knapp über das stark differenzierte Angebot und erstellten kein Ranking (VersicherungsJournal 11.8.2021, 12.8.2021).

Die Auswahl ist deutlich größer geworden

Im Segment der ergänzenden Dental-Tarife wurden diesmal 224 (Vorjahr: 178) Offerten mit weiteren Tarifkombinationen betrachtet, „die sich vor allem stark in der prozentualen Höhe der Leistung und den immer differenzierteren Bedingungen unterscheiden“, wie es wieder heißt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Produkte um rund 20 Prozent erhöht. Die Zahl der Produktgeber hat sich mit 40 Gesellschaften nicht verändert.

Die Bewertung beruht auf 27 Leistungsfragen

Die Tarife beziehungsweise Tarifkombinationen wurden mit Hilfe von 27 Leistungsfragen beurteilt. Nur die in den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) aufgeführten Angaben gingen in die Untersuchung ein.

Die Fragen bezogen sich auf Sachverhalte und Produkteigenschaften, die den Analysten zufolge als wesentlich für die Bedingungsqualität anzusehen sind. Der Fokus habe auf Kundenfreundlichkeit und die Eindeutigkeit der Aussagen gelegen.

Es erfolgte eine Gewichtung der Fragen entsprechend ihrer Bedeutung. Insgesamt konnten maximal 79 Punkte erzielt werden. Für die Höchstbewertung von fünf Sternen waren mindestens 60 Punkte erforderlich. Ab 40 Punkten vergaben die Analysten vier Sterne, ab 30 Punkten drei Sterne und ab 20 Punkten zwei Sterne. Weniger bedeutete einen Stern.

Die besten Tarife müssen Mindestkriterien erfüllen

Für eine herausragende Bewertung von vier oder fünf Sternen mussten zusätzlich mehrere Mindestvoraussetzungen „voll“ oder „eingeschränkt“ erfüllt werden. Laut Ratingdokumentation gehörten folgende Fragen zu den Mindestanforderungen:

Verzichtet der Versicherer auf sein ordentliches Kündigungsrecht?

Sind privatärztliche Rechnungsanteile für Zahnersatz (Prothesen, Brücken, Kronen) erstattungsfähig?

Sind Leistungen für Implantate erstattungsfähig?

Sind Leistungen für Inlays erstattungsfähig?

Leistet der Versicherer im Zahnbereich auch über die Regelhöchstsätze (2,3-fach) der GOZ hinaus?

Verzichtet der Versicherer auf unübliche Einschränkungen beziehungsweise Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören?

Mehr als die Hälfte erreicht fünf Sterne

Von 224 Tarifen schafften 123 (Vorjahr: 86) die Bestbewertung von fünf Sternen. In den Jahren zuvor waren es 86 von 178 Angeboten (2021), 80 von 173 Produkten (2020) und 66 von 165 Tarifen (2019).

Folgende 34 Produktgeber aus dem insgesamt 40 Anbieter starken Teilnehmerfeld wurden zum Stichtag 29. Juni mindestens einmal mit fünf Sternen ausgezeichnet:

Zudem zeichnete Morgen & Morgen 40 (36) Tarife mit vier Sternen und 39 (34) Angebote mit drei Sternen aus. Für erneut 17 (17) Produkte sprangen nur zwei Sterne heraus und für fünf (fünf) Angebote reichte es nur zu einem Stern. Das Analysehaus weist darauf hin, dass die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert werden.

Leichter Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr

Auch in diesem Jahr wird ein insgesamt hoher Leistungsstand bescheinigt. „Das Niveau in der privaten Zahnzusatzversicherung steigt stetig. Die Anzahl der Vier- und Fünf-Sterne-Tarife hat in diesem Jahr besonders stark zugenommen“, kommentiert Senior-Versicherungsanalyst Thorsten Bohrmann die Entwicklung.

Ebenso setzt sich der Trend weiter fort, dass einige Tarife immer umfassendere Leistungen bieten und damit immer leistungsstärker werden. Dadurch wird die Spreizung im Gesamtangebot erneut größer, was zu einer immer stärkeren Preisrange führt.

Für einen 30-jährigen Angestellten, der Zahnersatz von mindestens 70 Prozent wählt und Risikotarife ausschließt, liegt dem Analysehaus zufolge der teuerste Tarif gegenwärtig bei 30,13 Euro (29,69 Euro) und der günstigste bei 9,85 Euro (9,70 Euro) pro Monat. Hier zeigt sich zudem ein leichter Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Das Rating zu Zusatzversicherungen in der privaten Krankenversicherung ist auf der Homepage von Morgen & Morgen veröffentlicht. Die Dokumentation (PDF; 126 KB) informiert über das Studiendesign.

Weitere Untersuchungen

Zuletzt hat die Stiftung Warentest für ihre Zeitschrift Finanztest 6/2022 insgesamt 267 Zahnzusatz-Versicherungen geprüft. Davon erhielten 111 Tarife das Qualitätsurteil „sehr gut“. Zu Testsiegern wurden 26 Produkte mit der Bestnote 0,5 erklärt (11.5.2022).

Ende vergangenen Jahres vermeldete der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) einen starken Zuwachs bei den Zahnzusatz-Versicherungen. Nach vorläufigen Geschäftszahlen wurde 2020 ein Plus von 539.200 Versicherten oder 3,3 Prozent registriert. Damit verfügen insgesamt rund 16,9 Millionen Deutsche aktuell über eine solche Police (22.10.2021).