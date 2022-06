Modernisierung bei den Absicherungen der Arbeitskraft

1.7.2022 – Die Barmenia führt eine Grundfähigkeits-Versicherung ein, Basler und Continentale Neuerungen. Die überbetete BU der Condor wird für viele günstiger. Die Stuttgarter baut ihr Angebot in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus. Der LVM trägt dem eigenen Bekunden steigendem Nachhaltigkeits-Interesse Rechnung.

Der „Passend-Für-Sie-Grundfähigkeitsschutz“ der Barmenia Lebensversicherung a.G. bietet finanzielle Absicherung bei Einschränkung oder Verlust grundlegender motorischer, sensorischer und intellektueller Fertigkeiten unabhängig vom Berufsbild.

Der Zusatzbaustein „Direktleistung“ versichert eine Kapitalzahlung. Der abgeschlossene Schutz lässt sich individuell an verschiedene Lebensphasen anpassen.

Barmenia startet Grundfähigkeits-Versicherung

Der Tarif sichert mindestens 22 und maximal 29 Fähigkeiten inklusive Pflegebedürftigkeit und psychischer Erkrankungen ab. Durch zusätzliche Bausteine – die sich auch nachträglich hinzunehmen lassen – können weitere Fähigkeiten und ausgewählte Erkrankungen abgesichert werden. Diese umfassen unter anderem die Psyche, die Mobilität oder die Fähigkeit zu ziehen und zu schieben.

Es besteht ein Wechselrecht in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) ohne erneute Gesundheitsprüfung. Diese Recht haben Versicherte, die beispielsweise bis zum 35. Lebensjahr eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, die Meisterprüfung bestehen oder auf Lebenszeit verbeamtet werden, bereits nach zwei Jahren.

Continentale erhöht Flexibilität

Bei „EasyRente Invest“ der Continentalen Lebensversicherung AG muss der Kunde erst zum vereinbarten Rentenbeginn über die weitere Form der Vorsorge entscheiden. Möglich sind klassische Rentenmodelle, investmentorientierte Rente, die Auszahlung einer Kapitalabfindung oder eine Kombination von Kapitalabfindung und Teilrente. Auch nach Rentenbeginn gibt es Optionen für Kapitalentnahmen.

Angelegt werden kann in bis zu 20 Fonds, die aus einem Portfolio mit mehr als 100 Fonds und sieben Depots ausgewählt werden können. Der regelmäßige Beitrag kann auf Wunsch zu den bei Vertragsbeginn vereinbarten Rechnungsgrundlagen erhöht werden.

Bis zu sechs Mal im Jahr sind außerdem Sonderzahlungen erlaubt. Solange das Kapital im Vertrag verbleibt, kann abgeltungssteuerfrei umgeschichtet werden.

Bei der „Continentale PremiumBU“ wurden die Nachversicherungs-Garantien ohne erneute Gesundheitsprüfung zu ursprünglich vereinbarten Bedingungen und Rechnungsgrundlagen erweitert. Außerdem verzichtet sie nicht mehr nur bei Akademikern, sondern nun auch bei Kleinbetrieben auf die Umorganisationsprüfung.

Basler mit mehr Leistungsauslösern

Die Basler Lebensversicherungs-AG erweitert die Basisversion der „GrundfähigkeitenVersicherung“ um die Fähigkeiten Gebrauch eines Armes sowie Greifen und Halten.

„Bronze“ beinhaltet damit 18 Leistungsauslöser. Mit den Erweiterungen sei der Tarif beispielsweise auch für Berufe im technischen Bereich, in der Industrie, im Restaurant, im Personentransport oder für Friseure „sehr gut geeignet“, wird geworben.

Der Versicherer schließt in allen Tarifvarianten „Mobilität“ ohne Zusatzbeitrag mit. Dieser Schutz wird wirksam bei Verlust oder Nichterteilung eines Führerscheins für Pkw/Motorrad, beim Verlust der Fähigkeit des Fahrradfahrens oder der Nutzung des ÖPNV.

Condor verzichtet auf Umorganisation

Die Condor Lebensversicherungs-AG bietet die lebensbegleitende Absicherung gegen Berufsunfähigkeit (BU) in drei Tariflinien („basic“, „comfort“ und „premium“).

Laut dem Unternehmen zahlen „viele Berufsgruppen dank einer neuen Einteilung deutlich niedrigere Prämien“. Günstiger werde es unter anderem für Ärzte und andere medizinische Berufe, Beamte, Kaufleute sowie Schüler und Studenten. Alle drei Tariflinien erhielten von der Morgen & Morgen GmbH die Höchstnote „fünf Sterne“.

Die BU passt sich neuen beruflichen Lebenssituationen automatisch an. So kann bis zu drei Mal ohne erneute Risikoprüfung die Berufsgruppe überprüft werden („BG-Check“) und in eine günstigere Berufsgruppe wechseln. Bei Selbstständigen mit Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern wird auf eine Umorganisation verzichtet.

Sofortleistung bei schweren Krankheiten eingeschlossen

In „comfort“ und „premium“ gibt es bei Abschluss der entsprechenden Option bereits eine Rente bei einer Arbeitsunfähigkeit (Krankschreibung). Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeit ist hier kein 50-prozentiger BU-Grad notwendig.

Darüber hinaus leisten diese Varianten eine Sofortleistung bei den schweren Krankheiten Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Der Versicherer zahlt in diesen Fällen die BU-Rente sofort für bis zu 15 Monate – selbst wenn in dieser Zeit keine BU festgestellt wird.

Stuttgarter mit neuem bAV-Tarif

Der bAV-Tarif „DirektRente comfort+“ der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. garantiert den Erhalt von 80 Prozent der Beiträge.

Ein Teil des Guthabens wird in einem gemanagten Portfolio aus Indexfonds (ETFs) angelegt, der andere Teil im Sicherungsvermögen der Stuttgarter. Zusätzlich sichert das Auto-Lock-in erreichte Wertsteigerungen ab und erhöht so regelmäßig das garantierte Kapital.

„DirektRente comfort+“ ist zudem als „GrüneRente“ erhältlich. Dazu wird nachhaltig im Sicherungsvermögen sowie in grünen ETFs angelegt.

LVM mit mehr Nachhaltigem

Die LVM Lebensversicherungs-AG hat die Fondspalette ihrer Fonds-Rente um zwei weitere ETFs erweitert, die die Wertentwicklungen von unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten zusammengestellten Indizes abbilden.

Damit verfügen nun vier der sieben ETFs aus der Fondspalette über ökologische und soziale Merkmale (Artikel 8 TranspVO). Neben den ETFs beinhaltet die Fondspalette die sieben aktiv gemanagten Fonds der Fonds-Familie.

Grund für die Erweiterung des Angebots sei die entsprechende Nachfrage: Fast ein Viertel der Beiträge, die LVM-Kunden 2021 in Fondsrenten 2021 investierten, flossen in der Ansparphase in Fonds, die die Wertentwicklungen von unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten zusammengestellten Indizes abbildeten, wird berichtet.

Darüber hinaus trage der Schritt der neuen „LVM-Nachhaltigkeits-Strategie 2025“ Rechnung: Eines von sieben Handlungsfeldern befasst sich mit der Verankerung von Nachhaltigkeit in den Versicherungs- und Finanzprodukten des Unternehmens.