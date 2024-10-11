Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Mit welchen Versicherern und Vermittlern Firmenkunden besonders zufrieden sind

23.10.2025 (€) – Servicevalue und Die Welt haben die Zufriedenheit von Firmenkunden mit ihren Versicherern und Vermittlern unter die Lupe genommen. Am besten schnitten die Allianz und Martens & Prahl ab. Dabei zog die Allianz an Vorjahressieger LVM vorbei, während Martens & Prahl die Spitzenposition verteidigte.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Kundenzufriedenheit · Marktforschung · Versicherungsmakler
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese Fondspolicen-Anbieter empfehlen Makler am liebsten weiter
10.10.2025 – Die Bereitschaft von unabhängigen Vermittlern, ein gutes Wort für eine Gesellschaft einzulegen, ist höchst unterschiedlich ausgeprägt. Zwei Versicherer kamen bei den fondsgebundenen Verträgen mit wie auch ohne Garantien in die Top Drei. Auffällig ist das schlechte Abschneiden der Allianz. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Unfallversicherer empfehlen Makler besonders gerne weiter
27.8.2025 – Die Bereitschaft, einen Produktgeber weiterzuempfehlen, fällt höchst unterschiedlich aus. In der Sparte Unfall musste der Neugeschäftsspitzenreiter gleich fünf Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Hausratversicherer empfehlen Makler (nicht) weiter
8.8.2025 – Die Bereitschaft, eine Empfehlung für einen Produktgeber in dieser Sparte auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. In einer Umfrage muss der Neugeschäftsspitzenreiter einem kleineren Wettbewerber den Vortritt lassen. Bei mehreren Marktgrößen überwiegen die Kritiker sogar die Fürsprecher. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Wohngebäudeversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter
25.7.2025 – Die Bereitschaft, eine Empfehlung für einen Produktgeber auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. Der Neugeschäftsspitzenreiter schaffte es nicht in die Top Fünf. Und bei einer Marktgröße überwiegen die Fürsprecher die Kritiker nur so gerade eben. Wer zur Spitzengruppe gehört. (Bild: Wichert) mehr ...
 
An welche Autoversicherer Makler das meiste Geschäft liefern
2.4.2025 – Wer die größten Geschäftsanteile erzielt, zeigt eine neue Studie. Im Privatkundensegment zieht der alte und neue Favorit weiter einsam seine Runden. Gerangel gab es auf den Plätzen dahinter. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Welche Pools und Dienstleister Makler am ehesten empfehlen
28.3.2025 – Die Bewertung der Anbieter in Vorsorge/Leben, Kranken und Sach/Huk weicht teils erheblich von der Verteilung des Neugeschäfts ab. Insbesondere bei den Neugeschäftsschwergewichten Vema, Fonds Finanz und Blau direkt kommt es zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Diese zehn Versicherer würden Kunden weiterempfehlen
25.2.2025 – Kunden von Versicherungsvertretern sind eher bereit, eine Empfehlung auszusprechen, so eine aktuelle Umfrage. Wie es sich auswirkt, ob der Versicherte von einem Vertreter oder Makler betreut wird oder ob er den Direktkanal des Anbieters oder ein Vergleichsportal nutzt. (Bild: Hilmes) mehr ...
 
Kfz-Versicherer: Makler verteilt Noten für Leistungsumfang, Regulierung und Kundenzufriedenheit
30.10.2024 – Transparent-beraten.de hat die Anbieter anhand mehrerer Studien einem Qualitätsranking unterzogen. Nur ein Autoversicherer erhielt in der Untersuchung des Maklerhauses die Höchstnote von 100 Punkten, weitere scheiterten daran nur knapp. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Diese Fondspolicen-Anbieter empfehlen Makler am liebsten weiter
11.10.2024 – Die Bereitschaft von unabhängigen Vermittlern, ein gutes Wort für eine Gesellschaft einzulegen, ist höchst unterschiedlich ausgeprägt. Nur ein Versicherer schaffte es sowohl bei den fondsgebundenen Verträgen mit als auch ohne Garantien in die Top Drei. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG