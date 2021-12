Mindestens drei Riester-Anbieter machen weiter

1.12.2021 – Mit Nettopolicen wollen Alte Leipziger, Bayerische und Volkswohl Bund im Geschäft mit der staatlich geförderten privaten Altersversorgung bleiben. Über Nettoriester.de können Vermittler ab dem nächsten Jahr alle drei Versicherer vermitteln und ihre Vergütung abwickeln.

Ab dem 1. Januar sinkt der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung auf 0,25 Prozent (VersicherungsJournal 28.4.2021). Damit lassen sich kaum noch Tarife darstellen, mit denen die Kunden garantiert die eingezahlten Beiträge zurückerhalten (1.6.2021).

In einer Umfrage des VersicherungsJournals hatten die meisten Anbieter erklärt, ohne eine Reduzierung der Beitragsgarantie aus dem Geschäft aussteigen zu wollen (2.6.2021).

Zumindest drei Lebensversicher haben einen Weg gefunden, wie sie die staatlich geförderte private Altersvorsorge ab dem nächsten Jahr weiter anbieten können.

Alte Leipziger, Bayerische und Volkswohl Bund bleiben Riester treu

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die BL die Bayerische Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. setzen auf Nettopolicen. Durch das Weglassen der Vermittlervergütung können sie auch mit dem abgesenkten Rechnungszins den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren.

Wollen die Vermittler im Geschäft bleiben, so können sie ihre Vermittlungsprovision direkt vom Kunden verlangen. Bei der Abwicklung sind unter anderem Plattformen behilflich, die sich auf die Unterstützung von Honorarvermittlern spezialisiert haben.

Am Dienstag hat sich die Nettowelt GmbH & Co. KG, eine Tochter der Versicherungsgruppe die Bayerische, mit einem entsprechenden Angebot zu Wort gemeldet. Auf Nettoriester.de erhalten Vermittler Zugang zu den provisionsfreien Tarifen von Alte Leipziger, Bayerische und Volkswohl Bund und ein Dienstleistungspaket zum Abwickeln der Honorare.

Gesetzgeber hat sich bisher einer Reform der Riester-Rente verweigert

Die Versicherungswirtschaft hat schon seit Bekanntwerden der Rechnungszinssenkung darauf hingewiesen, dass das Riester-Geschäft ohne eine Reform nicht mehr darstellbar sei. Gleichzeitig wurde dem Gesetzgeber vorgeschlagen, die Garantie auf 80 Prozent der Beitragssumme zu senken.

Dazu konnte sich die bisherige Regierungskoalition nicht durchringen. Auch die zukünftige Ampelkoalition verzichtet in ihrem Koalitionsvertrag auf ein Einlenken (25.11.2021).

So bleibt den Versicherern, die das Geschäft nicht ganz aufgeben möchten, nur die Option der Kostensenkung. Vertriebskosten in der marktüblichen Größenordnung lassen sich am ehesten durch das Weglassen von Vermittlerprovisionen senken. Damit kann die gesetzliche Vorgabe zumindest formell erfüllt werden.

Nettopolicen hebeln die Beitragsgarantie aus

Ob das im Sinne des Gesetzgebers ist, kann dahingestellt bleiben. Denn wenn der Vermittler sich seine Dienste direkt vom Kunden bezahlen lässt, bekommt der Versicherungsnehmer dieses Geld nicht garantiert zurück. Ob der Versicherer so erfolgreich wirtschaften kann, dass der Kunde aus der Überschussbeteiligung das gezahlte Vermittlerentgelt zurückerhält, ist ungewiss.

Andererseits kann die Lösung aus Kundensicht besser sein, als eine Bruttopolice inklusive Provision mit auf 80 Prozent abgesenkter Beitragsgarantie. Nimmt der Vermittler für eine 100-Prozent-Nettopolice beispielsweise eine Vergütung von fünf Prozent der Beitragssumme, ist das Risiko aus Verbrauchersicht vergleichsweise geringer.