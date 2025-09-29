Milliardenschäden: Alle 20 Minuten wird eine Lkw-Ladung gestohlen

15.10.2025

Nach Schätzungen mehrerer Wirtschaftsverbände unter Beteiligung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) werden pro Jahr in Deutschland fast 26.000 Lkw-Ladungen gestohlen, wie der GDV mitteilt. Das bedeutet statistisch alle 20 Minuten einen neuen Fall.

Allein die direkten Warenschäden belaufen sich für die Transportversicherer auf rund 1,3 Milliarden Euro, so der Versichererverband weiter. Hinzu kommen weitere 900 Millionen Euro an Folgeschäden – etwa durch Vertragsstrafen bei verspäteten Lieferungen, Umsatzeinbußen oder Produktionsausfälle. Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte zuletzt auch eine zunehmende Zahl an Lkw-Diebstählen registriert (VersicherungsJournal 30.9.2025).

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Der GDV registriert zudem einen deutlichen Anstieg betrügerischer Frachtaufträge durch sogenannte Phantomfrachtführer. Allein in den ersten sieben Monaten 2025 wurden bereits 88 solcher Fälle gemeldet – mit einer Schadensumme von rund 17,6 Millionen Euro.

„Die Täter erbeuten mit dieser Masche inzwischen fast 200.000 Euro pro Fall“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Das bedeutet: Alle drei Tage verschwindet in Deutschland eine komplette Lkw-Ladung – im Gegenwert von rund 18 Millionen Euro allein im bisherigen Jahresverlauf.“ Im Vorjahr habe die durchschnittliche Schadensumme noch bei 130.000 Euro gelegen.

Hinter Phantomfrachtführern stünden hochprofessionelle Kriminelle, die Scheinfirmen gründen, um sich Aufträge als Subunternehmer zu erschleichen. Dafür nutzen sie gestohlene Identitäten real existierender Transportfirmen. Über manipulierte Webseiten und Kontaktdaten, die jenen seriöser Firmen ähneln, erhalten sie Aufträge. Dann holen die Täter die Ware wie vereinbart ab – und verschwinden damit spurlos.