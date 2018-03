Mietwagen für Sonntagsfahrer?

29.3.2018 – Legt ein Geschädigter mit einem Mietwagen durchschnittlich weniger als 20 Kilometer pro Tag zurück, so steht ihm in der Regel nur die Zahlung einer Nutzungsausfall-Entschädigung zu. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 23. Januar 2018 hervor (7 U 46/17).

Der Entscheidung lag die Klage eines 76-Jährigen zugrunde, der mit seinem Pkw unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Für die Zeit bis zur Wiederherstellung seines beschädigten Fahrzeugs nahm er einen Mietwagen in Anspruch. Mit dem legte er innerhalb von elf Tagen jedoch nur 239 Kilometer zurück. Abzüglich einer einmaligen Strecke von seinem Wohnhaus zur Werkstatt war er mit dem geliehenen Fahrzeug lediglich 16 Kilometer pro Tag gefahren.

Verstoß gegen Schadenminderungs-Pflicht

Die Kosten für die Anmietung des Autos in Höhe von etwas mehr als 1.200 Euro machte der Kläger gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers geltend. Der warf ihm vor, gegen seine Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB verstoßen zu haben. Denn angesichts des offenkundig geringen Bedarfs sei es wesentlich wirtschaftlicher gewesen, für die Fahrten ein Taxi in Anspruch zu nehmen.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Bielefeld, als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Hammer Oberlandesgericht an. Beide Gerichte wiesen dessen Klage auf Erstattung der Mietwagenkosten als unbegründet zurück.

Vier bis fünf Tage zu überbrücken

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme musste der Kläger mit einer Wiederherstellungsdauer von vier bis fünf Tagen für sein unfallbeschädigtes Fahrzeug rechnen. Das war aus einem von ihm eingeholten Gutachten ersichtlich.

Für diese wenigen Tage war es dem Kläger nach Ansicht der Richter zumutbar, für anstehende Fahrten ein Taxi zu nutzen, anstatt täglich 111 Euro für einen Mietwagen zu zahlen. Denn er habe seinen beschädigten Personenkraftwagen nicht für berufliche Zwecke und offenkundig auch nur für kurze Strecken benötigt.

20-Kilometer-Grenze

Im Übrigen sei das Fahrzeug des Klägers nach dem Unfall noch verkehrssicher und fahrbereit gewesen, so dass er nur für die reine Reparaturdauer auf das Auto hätte verzichten müssen. Dem Kläger stehe für den vorübergehenden Verzicht auf seinen Kleinwagen folglich nur eine Nutzungsausfall-Entschädigung für die Dauer von fünf Tagen in Höhe von 23 Euro pro Tag zu.

Nach Ansicht der Richter muss bei einem Fahrbedürfnis von durchschnittlich weniger als 20 Kilometer pro Tag davon ausgegangen werden, dass ein Geschädigter sein Fahrzeug nicht ständig zur Verfügung haben muss. Es liege daher ein Verstoß gegen die Schadenminderungs-Pflicht vor, wenn auf Kosten des Schädigers ein Ersatzfahrzeug angemietet werde. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.