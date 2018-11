Mensch gegen Maschine in der Schadenregulierung

30.11.2018 – Das Schadenmanagement der Versicherer wird immer stärker automatisiert. Mit im Spiel: Künstliche Intelligenz (KI). Hierum gibt es einen Hype. Auf einer Fachkonferenz wurden die KI-Möglichkeiten doch recht sachlich diskutiert. Berichtet wurde auch von speziellen Betrugsfällen.

WERBUNG

Wenn es um das Schadenmanagement geht, spielt die Betrugsbekämpfung regelmäßig eine wichtige Rolle (VersicherungsJournal 19.1.2018). Rainer Bartzsch, Head Regional of Claims Central and Eastern Europe der Allianz Global Corporate & Speciality SE berichtete am Donnerstag auf einer Fachkonferenz von einer speziellen Spielart der „Fake President-Masche“.

Aufmerksame Mitarbeiter

Rainer Bartzsch (Bild: Lier)

„Fake CIO passiert häufiger, als man es sich vorstellen kann. Diese Kriminellen schaffen es, sich in die Mailsysteme der Versicherer einzuhacken und versuchen Schadenleistungen auf eigene Konten umzuleiten“, sagte Bartzsch.

Inwieweit Versicherer Opfer dieser Betrugsmasche geworden sind, ließ er offen und bemerkte, dass „aufmerksame Mitarbeiter dies gesehen und verhindert“ hätten. Den Konferenzteilnehmern riet er, die eigenen Mitarbeiter mit Testmails für diese Betrugsform zu sensibilisieren.

2017 seien im Markt besonders Schäden durch Erpressersoftware aufgefallen, in diesem Jahr sei es vor allem „Fraud“ und hier der CEO beziehungsweise CIO-Fake. Unverändert gehe es bei vielen Cyber-Fällen um die bloße Zerstörung.

Frage des Automatisierungsgrads

Branchenweit wird an der Automatisierung des Schadenmanagements gearbeitet. Erleichtern könnte die Dunkelverarbeitung der Schäden der Einsatz Künstlicher Intelligenz. Der allgemeine Tenor der Konferenzteilnehmer: KI ist zwar ein Hype, bietet aber auch viele interessante Ansatzpunkte im Schadenbearbeitungs-Prozess.

Dr. Peter Albrecht berichtete, dass bei der Chubb European Group SE die Regulierung von Schäden an Mobile Devices „von Anfang bis Ende vollständige automatisiert“ durchlaufe. Voraussetzung sei, dass der Kunde den Schaden über eine Internetplattform melde, so der Chubb-Claims-Manager.

Die Schadenbearbeitung fuße auf einer „einfachen“ Entscheidungsmatrix, die über 80 Prozent der Fälle selbstständig lösen könne. Schäden durch grobe Fahrlässigkeit würden vom System herausgefiltert und von Sachbearbeitern geprüft.

In den USA habe die Chubb den Kundendialog im Underwriting sowie in der Schadenregulierung dadurch beschleunigt, dass IT eigenständig Informationen aus öffentlichen Quellen recherchiere. Erst danach trete der Sachbearbeiter mit Fragebögen an den Kunden heran. „Das funktioniert auch bei komplexeren Fällen“, so Albrecht. Die Software erkenne auch die seelische Lage des anrufenden Kunden und gebe dem Sachbearbeiter Handlungsempfehlungen.

Drücke F5 bei Überschwemmung

Detlef Speer (Bild: Lier)

„Wer den Sofortismus des Kunden bedienen kann, gewinnt – und kein anderer“, sagte Dr. Detlef Speer. Der Hauptabteilungsleiter Schadenservice der Helvetia Versicherungen rechnet nicht mit einem „ganzheitlichen“ Einsatz von KI-Systemen.

„Man kann es nicht überall einsetzen, sondern muss gucken, ob es passt und dem Kunden Mehrwert bringt. Wenn das Sofa vorbei schwimmt, soll der Kunde auf F5 drücken – das geht nicht und ist auch nicht unsere Strategie 20.20.“

Die drei Faktoren Kosten, Zeit und Qualität hätten bisher immer in einem Spannungsverhältnis zu einander gestanden. Die Verbesserung eines Faktors sei mindestens immer zu Lasten eines anderen gegangen.

Durch den Einsatz von IT, speziell KI, könne dieses Spannungsverhältnis aufgelöst werden – das wäre nach Meinung von Speer dann der in der Branche schon vielfach diskutierte „disruptive Prozess“.

Wenn die Maschine den Arztbericht versteht

Tasso Daletzki (Bild: Lier)

Kognitive Computer können ein Lesewerkzeug für den Sachbearbeiter sein, sagte Tasso Daletzki von der Expert System GmbH. Er informierte über ein Projekt, bei dem ein solches Werkzeug inzwischen den Inhalt von Arztberichten erkennen kann und die richtigen Informationen für den Sachbearbeiter daraus herauszieht.

Hätten die Bearbeiter zuvor durchschnittlich rund 58 Minuten für diese Berichte sowie das Schadenformular benötigt, werde dies nun sekundenschnell von der Maschine erledigt. Der Versicherer, der dieses System seit Ende 2016 einsetze, spare rund vier bis fünf Millionen Euro im Jahr.

Hinzu kämen Einsparungen beim direkten Schadenaufwand, da die Maschine die Entscheidungsprozesse standardisiere. Damit sei die durchschnittliche Auszahlungshöhe gesunken. Was die bisher in diesem Bereich tätigen 400 Sachbearbeiter jetzt tun, blieb offen.