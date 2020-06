Mehrleistungen und Rabatte für Gewerbeversicherungen

11.6.2020 – Hiscox hat den Schutz in der Cyber-Versicherung ohne Mehrbeitrag ausgedehnt. Axa gewährt beim Kauf über eine Plattform Rabatt. Die Württembergische hat ihr branchenspezifisches Angebot und die Zurich die Betriebsarten ausgedehnt.

Die Württembergische Versicherung AG hat ihre branchenspezifischen Angebote um die Berufsgruppe Maler (mit/ohne Lackierarbeiten) und Stuckateure sowie um den Fahrradhandel und -reparaturbetriebe erweitert.

Württembergische optional mit Cyber-Schutz

Der Versicherungsschutz für Maler und Stuckateure beinhaltet die Bausteine „Inhalt“, „Ertragsausfall“, „Gebäude“ und „Betriebshaftpflicht und kann um einen „Cyber-Baustein“ ergänzt werden.

In der Sachversicherung sind Gerüste im Freien bis zum vereinbarten Betrag von maximal 50.000 Euro gegen Schäden durch einfachen Diebstahl sowie Sturm und Hagel optional versichert. Versichert Baustellen innerhalb Europas.

Zusätzlich eingeschlossen ist auch der Diebstahl von sonstigen Sachen auf Baustellen in verschlossenen Räumen, Containern oder Baubuden bis zu 5.000 Euro. Der Versicherer leistet bei Ertragsausfällen bis zu 50.000 Euro, wenn ein Auftrag wegen eines Sachschadens beim Kunden nicht durchgeführt werden kann.

Grob fahrlässig verursachte Schaden sind bis zu 150.000 Euro ohne Kürzung gedeckt. Bei höheren Summen werden mindestens 80 Prozent erstattet. Abgesichert ist auch die grob fahrlässige Verletzung von Sicherheitsvorschriften oder gesetzlichen Auflagen. Nachbesserungs-Begleitschäden sind bis eine Million Euro je Versicherungsfall beziehungsweise drei Millionen Euro je Versicherungsjahr gedeckt.

Umfassende Firmenpolice für Fahrradhandel und -reparaturbetriebe

Ist ein Produktionsausfall die Folge, kann dieser mit bis zu 100.000 Euro je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr entschädigt werden. Der Selbstbehalt für Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen liegt bei 150 Euro. Die Versicherungssumme für das erweiterte Produkthaftpflicht-Risiko beträgt bei Abschluss des Bausteins eine Million Euro je Versicherungsfall beziehungsweise drei Millionen Euro je -jahr.

Die Firmenpolice für den Fahrradhandel und -reparaturbetriebe umfasst die Inhalts-/Gebäude-, Ertragsausfall- und Betriebs-Haftpflichtversicherung. Zudem können die Händler ihren Kunden für teue Räder oder Pedelecs einen Diebstahl- und Vollkasko-Schutz für sechs Wochen bieten.

Beim Kundenpaket besteht Versicherungsschutz bis zu 5.000 Euro bei Diebstahl. Die Mobilität ist bis zu 500 Euro für ein Ersatzfahrrad, Übernachtungskosten und/oder den Rücktransport eingeschlossen.

Die Württembergische leistet bei Schäden an Fahrrädern, Pedelecs, S-Pedelecs und E-Bikes mit bis zu 10.000 Euro je Versicherungsfall beziehungsweise 30.000 Euro je Versicherungsjahr. Sollte auf einer Probefahrt ein Dritter geschädigt werden, gilt die Deckung in Höhe der Versicherungssumme. Der Selbstbehalt für Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen liegt bei 150 Euro.

Zurich bietet Online-Abschluss für mehr Betriebsarten

Der online abschließbare „Firmen ModularSchutz“ der Zurich Gruppe Deutschland passt für 350 (zuvor: 50) Betriebsarten. Bei der Überarbeitung wurde zudem der Kundenkreis auf Firmen mit bis zu einer (zuvor eine halbe) Million Euro Jahresumsatz ausgeweitet.

Die Sachversicherungssumme wurde von 300.000 auf bis zu 500.000 Euro und die Deckungssumme in der Betriebshaftpflicht auf fünf (drei) Millionen Euro erhöht. Das Produkt richtet sich an Kunden aus den Branchen Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie und Baunebengewerbe.

Vermittler, die bisher wenig Erfahrung im Firmenkundengeschäft haben, soll dieser Tarif den Einstieg vereinfachen. Für Antrag werden nur die die Betriebsart, die Umsatz- und Versicherungssumme, die Adresse des Firmensitzes und gegebenenfalls die Anzahl der Mitarbeiter abgefragt.

Axa vertreibt Cyberversicherung über Cyberdirekt mit Rabatt

Die digitale Plattform Cyberdirekt, eine Marke der Cari GmbH, vertreibt die Cyberpolicen „ByteProtect“ der deutschen Axa-Gruppe (VersicherungsJournal 22.10.2018). Versicherbar sind Unternehmen mit bis zu zehn Millionen Euro Jahresumsatz. Für das erste Versicherungsjahr gewährt Axa 50 Prozent Rabatt.

Neben Eigen- und Drittschäden bietet der Versicherer Service wie eine Krisenhotline, den unbegrenzt kostenfreien Zugang zu den Cyberdirekt-Online-Trainings und Phishing-Simulationstests. Die Security-Awareness-Trainings sollen einen aktiven Beitrag zur Risikoreduktion leisten.

Darüber hinaus beinhaltet die Police die Bereitstellung und Kostendeckung eines zugeschnittenen Partnernetzwerks mit spezialisierten IT-Fachleuten und Juristen. Für den Antrag müssen vier Risikofragen beantwortet werden.

Bei Hiscox ist mehr Schutz beitragsfrei

Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland schließt bei den „CyberClear-Antragsmodelle“ zwei weitere Schadenquellen beitragsfrei ein.

Für Unternehmen mit bis zu zehn Millionen Euro Jahresumsatz sind standardmäßig der Cyber-Betrug, der zu Eigenschäden etwa durch Fehlüberweisungen führt, sowie Betriebsunterbrechungs-Schäden durch einen Cloud-Ausfall oder technische Probleme mit einer Entschädigungsgrenze mitversichert.

Die Erweiterungen können auf Anfrage auch unterjährig in bestehende Antragsmodell-Policen übernommen werden, wenn der Versicherungsnehmer die entsprechenden Antragsfragen positiv beantwortet. Die Einschlüsse ergänzen die Hauptbestandteile Cyber-Eigenschadendeckung, Cyber- und Werbe-Haftpflichtversicherung sowie Cyber-Betriebsunterbrechung.

Jedes versicherte Unternehmen erhält einen individualisierbaren Cyber-Krisenplan, der auf den Erfahrungen aus der Schadenpraxis von Hiscox aufbaut. Zudem kann bei aktiver Nutzung des beitragsfreien Online-Cyber-Trainings für Mitarbeiter die Selbstbeteiligung im Schadenfall um 25 Prozent reduziert werden.