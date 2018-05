Mehr zulässige Beschwerden beim Versicherungsombudsmann

30.5.2018 – Der Ombudsmann für Versicherungen Günter Hirsch hat am Dienstag in Berlin den Jahresbericht 2017 der Schlichtungsstelle vorgestellt. Diese konnte auch im vergangenen Jahr wieder vielen Kunden helfen. Die Zahl der zulässigen Beschwerden stieg um 1,7 Prozent auf 14.910 an. Dabei stehen die Rechtsschutz- und die Lebensversicherung im Fokus des Aufkommens. Auf Nachbesserungen zur Stärkung der Rechte der Verbraucher, wenn diese im zweiten Schritt ihre individuellen Ansprüche durchsetzen müssen, hofft Hirsch bei der neuen Musterfeststellungs-Klage.

Der Deutsche Bundestag wird sich kommende Woche Freitag mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungs-Klage befassen. Der Versicherungsombudsmann Professor Dr. Günter Hirsch begrüßt das Vorhaben, nach dem etwa Verbraucherschützer die Interessen einer Vielzahl geschädigter Verbraucher in einer Sammelklage durchsetzen können.

Allerdings wünschte sich Hirsch am Dienstagvormittag vor der Presse in Berlin im Rahmen der Präsentation des Jahresberichts 2017 der Schlichtungsstelle der Versicherer (VersicherungsJournal 29.5.2018) Nachbesserungen.

Günter Hirsch (Bild: Brüss)

Schlichtungsverfahren nicht entziehen

Bundesjustiz- und Verbraucherschutz-Ministerin Katarina Barley (SPD) hatte sich bei der Kabinettsverabschiedung zuversichtlich gezeigt, dass die „Eine-für-alle-Klage“, welche schnell, effektiv, kostengünstig und unbürokratisch sei, wie geplant zum 1. November 2018 in Kraft treten wird.

Der Versicherungsombudsmann Hirsch möchte erreichen, dass sich Unternehmen, die durch die Musterfeststellungs-Klage zu Schadenersatz verpflichtet würden, gegenüber den individuell Geschädigten auch einem Schlichtungsverfahren nicht entziehen dürfen.

Nach dem „Struckschen Gesetz“ (benannt nach dem früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck) verlässt kein Gesetz den Bundestag so, wie es von der Regierung eingebracht wurde. Im Rahmen einer öffentlichen Anhörung des federführenden Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz könnte auch der Ombudsmann sein Anliegen vorbringen. Am 8. Juni wird der Gesetzentwurf zunächst in die Ausschüsse überwiesen.

Horst Hiort (Bild: Brüss)

Rund 40 Prozent der Beschwerden erreichen den Ombudsmann online

Dr. Horst Hiort, Geschäftsführer des Versicherungsombudsmann e.V., sagte auf der Pressekonferenz, nach der Neugestaltung des Internetauftritts würden etwa 40 Prozent aller Eingaben online erfolgen. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 19.754 Beschwerden ein. Dies ergibt ein Plus gegenüber 2016 (VersicherungsJournal 24.5.2017) von 0,9 Prozent.

Deutlich geringer fielen darunter die unzulässigen Beschwerden aus. Nach minus 33,7 Prozent in 2016 ergab sich für 2017 ein weiterer Rückgang um 10,4 Prozent auf 3.785 unzulässige Beschwerden.

Eingaben an den Ombudsmann

(Bild: Versicherungsombudsmann, Jahresbericht 2017)

Damit hatten sich die Schlichtungsstelle und ihre Mitarbeiter mit 14.910 Eingaben zu befassen. Als neues Phänomen bezeichnete Ombudsmann Hirsch das Auftreten von Massenbeschwerden, die über spezialisierte Anwaltskanzleien vorgetragen würden. Die weitgehend identischen Beschwerden würden über standardisierte Schriftsätze vorgetragen.

Es sei allerdings nicht die Aufgabe des Ombudsmanns, der dem Verbraucher verpflichtet sei, ein „neues anwaltliches Geschäftsmodell“ zu fördern. Bei diesen Anliegen werde die Verfahrensordnung des Ombudsmanns strikt angewandt.

Geringe Erfolgsquote für Beschwerdeführer gegen Vermittler und bei Leben

Hiort verwies auf die geringe Zahl an Beschwerden über Versicherungsvermittler (VersicherungsJournal 29.5.2018). Angesichts des in der Öffentlichkeit nun wirklich schlechten Berufsimages seien es erstaunlich wenig und unauffällige Beschwerden. Und auch die Erfolgsquote der Beschwerdeführer ist mit 19,8 (2016: 25,0) Prozent nicht hoch.

Im Bereich der Lebensversicherung verbesserte sich die Erfolgsquote der Beschwerdeführer gegen Unternehmen nur leicht auf 23,6 (23,2) Prozent. Dafür gab es für Beschwerden in den übrigen Versicherungssparten durchaus gute Erfolgschancen. Die Quote blieb auch 2017 (43,0 Prozent) wie durchgängig seit 2013 klar über 40 Prozent.

Ein Download zum Jahresbericht 2017 der Schlichtungsstelle der Versicherer findet sich unter diesem Link .