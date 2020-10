Mehr Schutz gegen Hacker und bei Pleiten

22.10.2020 – Bei einer Schieflage haben Unternehmen meist nicht mehr das Geld, um die notwendigen und teils gesetzlich vorgeschriebenen Fachleute bezahlen zu können. Hier haben Hendrix und Roland eine neue Vorsorge geschaffen. Auch Beazley deckt einen Teil dieses Risikos. Hiscox hat sein Zielgruppenkonzept in Cyber erweitert und Hans John Versicherungsmakler sowie SdV bieten Neues für Vermittler.

Die Cyber-Versicherungslösung „Hiscox CyberClear“ wurde um Sonderkonzepte für den Handel, das Baugewerbe sowie für Hersteller erweitert. Zielgruppe aus dem erstgenannten Bereich sind neben Onlinehändlern explizit auch physische Läden bis zu 25 Millionen Euro Nettoumsatz, die ihre Rechnungsstellung und Buchhaltung vermehrt digital abwickeln.

Schulung statt voller Selbstbehalt

Die Deckung bezieht sich auf Cyber-Eigenschäden, die Haftpflicht und die Betriebsunterbrechung. Bei Letzterer schließt die erweiterte Police standardmäßig weitere relevante Ursachen von Ertragsausfallschäden mit ein. Als Beispiele dafür werden die Abschaltungen bei Wiederherstellung, auf Anordnung einer Datenschutzbehörde oder nach Angriffen auf die eigene Website, sowie Wechselwirkungs-Betriebsunterbrechungen zwischen versicherten Unternehmen genannt.

Dieser Schutz kann um die teilweise oder vollständige Betriebsunterbrechung durch einen Cloud-Ausfall oder technische Probleme erweitert werden. Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland hat die Ausschlüsse bei Vorsatz und rechtswidrigem Verhalten innerhalb des Unternehmens sowie externen Einflüssen wie Krieg, Ausfall der öffentlichen Infrastruktur und staatlichen Maßnahmen enger gefasst.

Zudem wurden Präventions- und Assistance-Leistungen ins Bedingungswerk aufgenommen. Hierzu gehören insbesondere der Zugriff auf einen individualisierbaren Cyber-Krisenplan oder Zugriff auf die umfangreichen Inhalte der Hiscox Business Academy. Bei Nutzung der Cyber-Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter kann die Selbstbeteiligung im Schadenfall um 25 Prozent reduziert werden.

Finanzierung von Honoraren bei Schieflage

Die Hendrix GmbH bietet Unternehmen einen Vorsorgeschutz für die Finanzierung von Beratungsbedarf in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Schieflage. Risikoträger ist die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Der Schutz ist eine Ergänzung der Firmenpolice.

Der Versicherungsfall tritt ein, wenn eine Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft die drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO feststellt. Dann gibt der Versicherer Deckung für alle notwendigen Beratungskosten bis zum Abschluss der (vorläufigen) Eigenverwaltung oder des Schutzschirmverfahrens. Die Deckungssumme beträgt maximal ein Drittel der Gesamtversicherungs-Summe bis zur Höchstgrenze von einer Million Euro für ein Einzelunternehmen.

Führt die Beratung zum Erfolg und kann die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wiederhergestellt werden, ist das Unternehmen verpflichtet, 50 Prozent der Versicherungsleistung aus liquiden Mitteln an Roland zurückzuzahlen. Um Zweckabschlüsse zu vermeiden, gilt für die Inanspruchnahme der Versicherung eine Wartezeit von neun Monaten.

Für Private-Equity-Gesellschaften und Investment-Manager

Die Beazley Solutions International Ltd, German Branch hat für Private-Equity-Gesellschaften und Investmentmanager einen weltweiten Versicherungsschutz „maßgeschneidert“. Dieser beinhaltet eine D&O-, E&O- und erweiterte Abwehrkostendeckung. Versichert sind aufsichtsrechtliche Sonderuntersuchungen, Reputationsschäden und Managerausfallkosten.

Es gibt eine gemeinsame Deckungssumme für D&O- und E&O-Versicherungsfälle. Der Spezialversicherer, der sechs Lloyd‘s Syndikate verwaltet, bietet in der D&O unter anderem die automatische Wiederauffüllung der Deckungssumme ohne Zusatzprämie und eine prämienfreie Nachmeldefrist von sieben Jahren.

Zudem wird Versicherungsschutz bei Ansprüchen im Zuge von Insolvenzen beziehungsweise Schieflagen gewährt (§ 64 GmbHG, § 93 III Ziffer 6 i. V. m. § 92 II AktG). Es gibt eine zusätzliche und prämienfreie AIFM-Wiederauffüllung.

Cyberschäden bei Vermittlern

Der Cyber-Versicherungsschutz für Vermittler der Hans John Versicherungsmakler GmbH deckt Cyber-Eigen- und -Drittschäden sowie Schäden durch Betriebsunterbrechung und Reputationsverlust. Das Angebot wurde gemeinsam mit dem Cyberexperten Cogitanda Dataprotect AG entwickelt. Risikoträger ist die Ergo-Gruppe.

Der Versicherer leistet Entschädigung für die Kosten für die Wiederherstellung von Daten. Es besteht Versicherungsschutz bei vorsorglicher Systemabschaltung im Schadenfall sowie bei rechtswidriger Erfassung personenbezogener Daten. Zudem gibt es eine Innovations- und Besserstellungsklausel.

Nachhaftungsschutz für Vermittler

Die Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) weist auf eine Deckungslücke aus Schadenersatz-Ansprüchen wegen Falschberatung durch Vermittler hin. Die Verjährungsfrist kann hier bis zu 30 Jahren betragen.

Die mögliche Lücke betreffe Versicherungsvermittler, die eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung (VSH) nach 2007 abgeschlossen haben, aber schon zuvor tätig waren. Der SdV bietet seinen Mitgliedern hierzu die Rückwärtsversicherung in den VSH-Tarifen „select“ und „secure“ bei mehrjährigen Verträgen. Beim Abschluss 2020 ist der Schutz kostenfrei.

Weitere Merkmale sind die garantierte Beitragsstabilität nach einem Schadenfall, das Vetorecht des SdV bei Kündigung durch den Versicherer und die kostenfreie Erstrechtsberatung für jeden potenziellen Schadenfall.