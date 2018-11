Mehr Schutz für Haus, Katz und Hund

29.11.2018 – Der HDI hat seine Haftpflichtversicherung überarbeitet, die Helvetia ihre Tierkranken-Tarife und der Vergleicher Covomo zwei Tarifrechner. Die Württembergische bringt den vierten „Adam Riese“-Tarif auf den Markt und die Alte Leipziger kooperiert in Sachen Smarthome.

Die neue Privathaftpflicht-Versicherung der HDI Versicherung AG umfasst bereits im Tarif „Basis“ mit einer Versicherungssumme von bis zu zehn Millionen Euro sowohl die Hobbynutzung von eigenen leichten Drohnen als auch den Verlust fremder privater Schlüssel (auch Codekarten, Fernbedienungen, Transponder). Zudem besteht uneingeschränkter Schutz für Schäden aus Gefälligkeitshandlungen.

In der Variante „Komfort“ beinhaltet der Leistungsumfang unter anderem auch den Forderungsausfallschutz sowie den Schutz von Personenschäden der mitversicherten Personen untereinander. Geleistet wird hier bis zu einer Versicherungssumme von 20 Millionen Euro.

Angehörige mitversichert

Die „Premium“-Linie mit einer Versicherungssumme von bis zu 50 Millionen Euro bietet diverse deutlich erhöhte Entschädigungsgrenzen. Zudem umfasst diese Variante auch den Ersatz von Schäden aus einer Falschbetankung fremder Kfz, Schäden an geliehenen und gemieteten Sachen und viele private und berufliche Schlüsselverlustrisiken – auch für Miet- oder Dienstwagen.

Im Versicherungsschutz sind Angehörige bis zum dritten Verwandtschaftsgrad im gemeinsamen Haushalt mitversichert. Eltern, die in Pflege- oder Senioreneinrichtungen leben, gehören ebenfalls zum Kreis der Mitversicherten, selbst wenn sie vorher nicht im Haushalt des Versicherungsnehmers lebten und dies auch bei Single-Verträgen.

Haftungsrisiken gesenkt

Elementarer Bestandteil sind eine Innovationsgarantie und der garantierte Mindeststandard des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Mit der Innovationsgarantie profitieren alle Bestandskunden automatisch von beitragsneutralen künftigen Verbesserungen der Versicherungsleistungen.

„Premium“ bietet zusätzlich eine Besitzstandsgarantie für Fälle, in denen der Vertrag eines Vorversicherers eine Besserstellung geboten hätte. Exklusiv zum „Premium“-Schutz kann eine Bestleistungsgarantie gewählt werden.

Diese garantiert im Schadenfall für die versicherten Gefahren die besten Leistungen aus allen Privathaftpflicht-Versicherungen am deutschen Markt. Zudem entfallen bei der Wahl der Bestleistungsgarantie sämtliche im Vertrag vereinbarten Selbstbehalte.

Kein Stress mit Leitungswasser

Die Alte Leipziger Versicherung AG und Pipe Systems GmbH arbeiten bei der Prävention von Leitungswasserschäden zusammen. Die Alte Leipziger räumt Kunden, die die „Wasserleck Protect-Anlage“ (WLP-System) installieren, einen Preisvorteil auf ihre Wohngebäudeversicherung ein. Dies gilt für die Varianten „Compact“, „Classic“ und „Comfort“.

Außerdem erhalten Kunden des Versicherers das WLP-System zu einem Sonderpreis. Die Kosten für die Anlage und ihren Einbau liegen für ein Einfamilienhaus bei rund 1.200 Euro.

WLP sperrt im Normalzustand die Trinkwasserzufuhr in einem Gebäude ab und öffnet nur bei Bedarf, was Überflutungen von Räumen oder ganzen Etagen verhindern soll. Bewegungsmelder in Bad und Küche signalisieren dem System den Wasserbedarf und öffnen die Trinkwasserzufuhr automatisch.

Das System misst zudem regelmäßig den Druck in der Leitung. Kommt es zu einem Rohrbruch, registriert die Steuereinheit in der Leitung den Druckverlust und blockiert ein Öffnen des Absperrventils. Nur das Wasser, das sich im Rohr befindet, kann austreten.

Inklusive Datendiebstahl und -betrug

Die neue, digitale Hausratversicherung der Württembergischen Versicherung AG startet bei einer Beitragssumme von 17 Euro pro Jahr. Sie ist täglich kündbar und wird in den Varianten „XL“ und „XXL“ angeboten. Das Produkt der Digitalmarke „Adam Riese“ (VersicherungsJournal 14.9.2018, 6.3.2018, 26.10.2017) ist über Poolmakler und Vergleichsportale sowie über den Direktkanal unter www.adam-riese.de verfügbar.

In beiden Varianten ist die Deckung von Schäden durch Phishing, Pharming und Skimming beim Onlinebanking sowie Datenrettung bis jeweils 2.500 Euro integriert. Der Versicherer bietet eine Kostenpauschale von 100 Euro für die Abwicklung eines Hausratschadens bei Schäden über 2.500 Euro. Die Variante „XXL“ sieht bei Deckung eines Diebstahlschadens durch Hausangestellte eine Summe bis zu 5.000 Euro vor.

Versichert sind Schäden durch grobe Fahrlässigkeit und Trickdiebstahl (bis zur Versicherungssumme). Ebenfalls umfasst der Schutz auch Diebstahl aus Hotelzimmern oder aus Kfz (bis jeweils 2.500 Euro innerhalb Europas) und der Inhalt von häuslichen Arbeitszimmern, auch bei gewerblicher Nutzung (bis 25.000 Euro).

In der Variante „XXL“ ist auch der beruflich bedingte Zweitwohnsitz bis 25.000 Euro eingeschlossen. Bei Hochzeit oder Umzug erfolgt eine automatische Vorsorgeerhöhung.

Mehr Schutz für Hund und Katz

Neu bei der überarbeiteten Tierkrankenversicherung der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland „PetCare“ ist der weltweite Auslandsschutz bis zu zwölf Monate. Zudem bietet der Tarif einen Kündigungsverzicht nach einem Leistungsfall – sofern der Versicherungsschutz mindestens seit drei Jahren besteht –, den inkludierten Schutzbrief und eine Update-Garantie.

Im OP-Schutz wurden zudem die Kostenübernahme für Unterbringung und Verpflegung auf 20 Tage verlängert.

Die Leistungen des „PetCare“-Schutzbriefs umfassen beispielsweise die Organisation der Unterbringung in einer Tierpension, das Ausführen des Haustieres, die Vermittlung von ortsnahen Tierärzten, das Organisieren von Tierfutter (bei Bedarf auch von Medikamenten) und Fahrdiensten zum Tierarzt sowie das Erstatten eines Notfalltransports zum Tierarzt.

Mehrere Varianten

„PetCare“ versichert alle Hunde- und Katzenrassen sowie Jagd- und Arbeitshunde. Es gibt die Varianten „Basis“, „Komfort“, „OP“, „Hundeunfall“, „Jagd-/Arbeitshunde“ und „Jagdhundeunfall“. Beispielsweise kostet der Unfallschutz ab 11,90 Euro im Monat je Hund, der Komplettschutz „Komfort“ ab 49,90 Euro.

Der Komfortschutz kann um die Bausteine „Alternative Heilmethoden“ und „Zahnzusatzschutz“ erweitert werden. Gesunde Tiere können ab einem Alter von zwei Monaten versichert werden. Es gibt auch einen Mehrtierrabatt. Alle Versicherungsvarianten sehen die freie Wahl eines Tierarztes oder der Tierklinik vor.

Vertriebsunterstützung in Sachen Hund

Die Covomo Versicherungsvergleich GmbH bietet einen neuen Hundehaftpflicht-Rechner mit über 90 Tarifen von 17 Anbietern. Darüber können die Tarife online verglichen und papierlos und beratungshaftungssicher abgeschlossen werden.

Der Covomo-Vergleich filtert unter anderem nach Hunderasse, Selbstbehalt, Zahlungsintervall und Mindestlaufzeit. Für den Pferdehaftpflicht-Vergleich gibt es ein Update. Hier nehmen fünf neue Anbieter, unter anderem die Versicherer GVO, HDI und die Degenia Versicherungsdienst AG, am Onlinevergleich teil. Mit den aktuell 65 Tarifen bietet der Vergleich mittlerweile doppelt so viele Policen an als im Vorjahr.