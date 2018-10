Mehr Rechte für unterbezahlte Arbeitnehmer

15.10.2018 – Wurde einem Beschäftigten sittenwidrig zu wenig Lohn gezahlt, so ist das ihm im Fall einer Insolvenz seines Arbeitgebers zu zahlende Insolvenzgeld auf Basis des üblicherweise gezahlten Tariflohns zu berechnen. Das hat das Sozialgericht Mainz in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 7. September 2018 entschieden (S 15 AL 101/14).

Im Falle der Insolvenz ihres Arbeitgebers steht Beschäftigten in der Regel die Zahlung eines so genannten Insolvenzgeldes zu. Leistungsträger ist die Bundesagentur für Arbeit. Die Zahlungen werden erbracht, wenn der Arbeitgeber aufgrund einer Insolvenz keine Löhne beziehungsweise kein Gehalt mehr zahlen kann.

Sittenwidrig zu geringer Lohn

Die Höhe des Insolvenzgeldes richtet sich nach dem in letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis durch den Arbeitgeber gezahlten Nettoarbeitsentgelts. So auch im Fall des Klägers, der nach der Pleite seines Arbeitgebers für die Monate November 2012 bis Januar 2013 ein monatliches Insolvenzgeld von knapp 400 Euro erhalten sollte.

Das empfand er als deutlich zu wenig. Denn bei der Berechnung der Höhe seines Anspruchs sei unberücksichtigt geblieben, dass ihm sein Arbeitgeber einen sittenwidrig zu geringen Lohn gezahlt habe. Er forderte daher, dass sein Anspruch auf Basis des üblicherweise in seiner Branche gezahlten Tariflohns berechnet werde.

Die Bundesanstalt für Arbeit hielt die Forderung für unbegründet. Der Mann zog daher vor Gericht. Das gab seiner Klage statt.

Auffälliges Missverhältnis

Nach Ansicht des Mainzer Sozialgerichts hat die Bundesanstalt für Arbeit das Insolvenzgeld des Klägers zwar zunächst einmal korrekt auf Basis des ihm von seinem Arbeitgeber gezahlten Nettoentgelts berechnet. Das Entgelt habe jedoch in einem auffälligen Missverhältnis zu der erbrachten Arbeitsleistung gestanden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bestehe ein auffälliges Missverhältnis zwischen Lohn und Arbeit dann, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal 2/3 eines in der betreffenden Branche und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten Tariflohns erreiche.

Davon müsse im Fall des Klägers ausgegangen werden. Denn der ihm gezahlte Stundenlohn habe gerade mal einem Fünftel des maßgeblichen Tariflohns entsprochen. Daraus folge, dass das dem Kläger zu zahlende Insolvenzgeld, wie von ihm gefordert, auf Basis des üblicherweise gezahlten Tariflohns zu berechnen sei.

Dass der Kläger die geringe Entlohnung durch seinen Ex-Arbeitgeber hingenommen habe, dürfe ihm nicht angelastet werden. Denn gerade in den Fällen des Lohnwuchers sei es regelmäßig so, dass Arbeitnehmer sich wegen einer schwächeren Lage oder unter dem Zwang der Verhältnisse am Arbeitsmarkt auf einen ungünstigen Vertrag einließen.