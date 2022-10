Mehr Leistungen rund um Räder

10.10.2022 – Die ADAC Autoversicherung, die Baloise und die Kravag haben ihre Tarife in der Kraftfahrtversicherung überarbeitet und um Leistungen ergänzt. Für Zweirad-Fahrer melden Ammerländer und Roland sowie das Insurtech Qover neue Deckungen.

Während in der Branche zweistellige Beitragsanpassungen in der Kraftfahrtversicherung erwartet werden (VersicherungsJournal 2.9.2022), wirbt die ADAC Autoversicherung AG mit einem Rabatt für Wechsler von bis zu 15 Prozent.

Der Rabatt wird mit dem 15-jährigen Bestehen des Unternehmens begründet und gilt nur für Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs e.V. (ADAC). In der Teilkasko ersetzt die Autoversicherung Sturmschäden ab Windstärke sieben. Üblich ist bislang der Ersatz ab Windstärke acht.

Baloise ersetzt Cyberschäden

Die Baloise Sachversicherung AG Deutschland hat die Leistungen bei Elektro- und Hybrid-Pkw um die Mitversicherung von Ladekarten bis 100 Euro sowie Folgeschäden durch einen defekten Akku an Aggregaten auf 20.000 Euro ausgeweitet. Außerdem zählt ein leerer Akku als Panne, so dass der Versicherungsnehmer kostenfrei bis zur nächsten Ladestation abgeschleppt wird.

Ein Hackerangriff auf das „Keyless Entry-System“ gilt im „Baloise All-in“ als ausdrücklich versichert. Die Gesellschaft leistet auch, wenn das Fahrzeug ohne Einbruchspuren aufgebrochen wird. Versichert sind auch Schäden durch autonomes Fahren, Hacker-/Cyberangriff sowie Systemversagen.

Wird nach einem Totalschaden das neue Auto wieder im „Baloise All-in“ versichert, werden die Zulassungskosten bis zu 100 Euro – im Rahmen der Neuwertentschädigung sogar ohne Limit und zuzüglich der Überführungskosten – ersetzt.

Neu ist zudem die Regelung von Kaskoschäden bei Carsharing: Hier übernimmt der Versicherer für Schäden des Versicherungsnehmers oder dessen Ehe-/Lebenspartner die Differenz zwischen der Selbstbeteiligung des Carsharing-Pkw und der Selbstbeteiligung des bei der Baloise versicherten Pkw bis zu 1.000 Euro.

Kravag fördert den Umstieg

Die Kravag Versicherungen zahlen ihren Haftpflicht- und Vollkasko-Versicherten 2.000 Euro Wechselprämie, wenn sie im Zuge einer Neupreisentschädigung auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Die „Kravag KfzPolice“ ersetzt den Neupreis privater Neuwagen bei einem Totalschaden oder Totalverlust bis zu 30 Monate. Für neue Elektro- und Hybrid-Pkw sind es bis zu 36 Monate.

Kurzschluss- und Tierbiss-Folgeschäden an den Akkumulatoren sind neben den Entsorgungskosten abgesichert. Betriebsschäden an den Akkumulatoren können optional versichert werden.

Elektro-Pkw erhalten einen Beitragsnachlass von 25 Prozent. Andere CO2-emissionsarme Pkw werden bis zu sechs Prozent rabattiert. Die Ersparnis ist gestaffelt bis zum CO2-Ausstoß von 115g/km.

Ammerländer und Roland versichern quer durch Europa

Der Schutzbrief für Fahrräder von Ammerländer Versicherung VVaG (AV) und Roland Schutzbrief-Versicherung AG gilt innerhalb des geografischen Europas, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren. Der Schutzbrief ist Teil der Fahrrad-Vollkaskoversicherung „Exclusiv“ und „Excellent“ der Ammerländer.

Der Schutzbrief leistet bei Schäden ab einem Umkreis von drei Kilometern ab zuhause/dem Startpunkt. Außerdem greifen die Leistungen nicht nur, wenn das versicherte Fahrrad infolge einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr fahrbereit ist, sondern auch, wenn die versicherte Person nach einem Unfall mit dem Rad verletzt wird oder während der Radreise schwerwiegend erkrankt.

Kunden, die einen Schadenfall melden, die Assistance-Leistungen zur Weiter- und Rückfahrt aber nicht in Anspruch nehmen möchten, erhalten ein Mobilitätsbudget von 50 Euro. Das steht für Fahrten mit dem ÖPNV, Taxi et cetera zur freien Verfügung. Neu ist zudem die Erstberatung durch einen in Deutschland zugelassenen Anwalt zu einem Verkehrsunfall.

Qover: Versicherungsschutz für Rad-Käufer

Die Canyon Bicycles GmbH hat mit der belgischen Qover SA/NV eine Versicherungs-Partnerschaft geschlossen. Das Paket für Canyon-Kunden beinhaltet einen umfassenden Diebstahlschutz: Abgesichert ist das Risiko „rund um die Uhr“. Versichert sind auch versuchter Diebstahl oder Diebstahl nach einem Überfall.

Innerhalb der ersten 36 Monate verzichtet der Versicherer im Schadenfall auf den Abzug von Wertminderungen. Versichert sind Sachschäden, die durch einen Unfall, Vandalismus, Tiere oder Naturelemente verursacht werden.

Erstattet werden Reparaturen, der Ersatz des Fahrrads und des fest eingebauten Zubehörs. Das Abschleppen/Transportieren des Fahrrads und die Heimreise des Fahrers sind in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Belgien abgedeckt. In anderen Ländern gibt es in Notfällen Bargeld.