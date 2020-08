Mehr Flexibilität in der Arbeitskraftabsicherung

7.8.2020 – Die Stuttgarter und die Hannoversche kommen mit neuen BU-Tarifen an den Markt, die Nürnberger mit einer digitalen Risiko-Leben. Bei der Continentalen können Rentner nun auch investmentorientiert anlegen. Die Swiss Life hat ihre Prozesse überarbeitet.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hat weitere Flexibilität bei ihren Berufsunfähigkeits-(BU-) Produkten und eine Schüler-BU eingeführt. Nach Aussage des Anbieters wurde zudem „signifikant im Pricing optimiert“. Die Tarife gehören zum Konzept zur Einkommensabsicherung „easi“, für das es seit kurzem ein Online-Themenportal gibt.

Stuttgarter versichert Schüler ab zehn Jahren

Bei den neuen Tarifen kann in den ersten fünf Vertragsjahren ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine günstigere Berufsgruppe gewechselt werden. Weitere Bausteine sind eine mögliche Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung, die Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten und eine Anpassungsoption bei Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters.

Ein weiteres Highlight der Produkterneuerung ist die verbesserte Arbeitsunfähigkeits-Klausel. In „BU Plus premium“ wird bereits eine Rente geleistet, wenn der Versicherte drei Monate – statt bisher sechs Monate – arbeitsunfähig ist und die Prognose weitere drei Monate Arbeitsunfähigkeit erwarten lässt. Darüber hinaus wurde der Leistungszeitraum von 18 auf 24 Monate erhöht.

Die „BU Plus“ für Schüler ab zehn Jahren bietet die Option der Beitragsbefreiung für den Fall, dass der Versorger stirbt. Damit bleibt der Versicherungsschutz des Kindes bestehen. Für Schüler werden die Beiträge auf Basis des besuchten Schulzweigs und der Klassenstufe ermittelt.

Familien-Bonus bei der Hannoverschen Leben

Die neuen BU-Tarife der Hannoverschen Lebensversicherung AG haben mehr Nachversicherungs-Garantien ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Versicherungssumme kann so entweder alle fünf Jahre erhöht werden oder bei bestimmten Ereignissen wie Heirat, Abschluss einer Ausbildung oder bei Bau beziehungsweise Erwerb einer Immobilie.

Familien mit minderjährigen Kindern wird ein Rabatt von drei Prozent auf die Prämie eingeräumt. Für Studenten, Azubis und Berufseinsteiger unter 35 Jahren gibt es den Starter-Tarif, der sie in den ersten fünf Jahren durchschnittlich 50 Prozent günstiger absichert. Ab Antragseingang räumt die Hannoversche einen „Sofortschutz“ ein. Damit sind unfallbedingte BU-Fälle mit einer Monatsrente von maximal 1.000 Euro abgesichert.

„Plus“ und „Exklusiv“ wurden um den Baustein „Arbeitsunfähigkeit“ erweitert. Ist der Versicherte mindestens sechs Monate arbeitsunfähig, bekommt er maximal 18 Monate die BU-Rente. „Comfort“ und „Exklusiv“ leisten zusätzlich bei schweren Krankheiten (Dread Disease) wie Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall mit der Zahlung von sechs BU-Monatsrenten. Zudem beinhaltet „Exklusiv“ eine Anwartschaft auf eine Risiko-Lebensversicherung.

Nürnberger policiert Risiko-Lebensversicherung online

Die „Risiko-Lebensversicherung Digital“ der Nürnberger Versicherungsgruppe wird nicht nur online abgeschlossen, sondern auch policiert. Bestandteile von „Basis“ sind die weltweite Todesfall-Leistung, der vorläufiger Versicherungsschutz bei Unfalltod sowie Erhöhungs- und Nachversicherungs-Garantien.

„Komfort“ beinhaltet zudem zehn Prozent Soforthilfe, die im potenziellen Leistungsfall schon vor der Prüfung ausgezahlt wird. Es gibt die vorgezogene Todesfallleistung bei schwerer Krankheit. Bei Unfällen mit Todesfolge zahlt der Versicherer zehn Prozent zusätzlich zur Versicherungssumme.

In „Premium“ kann die Versicherungsdauer ohne erneute Gesundheitsprüfung um zehn Jahre verlängert werden. Für Kinder und die Finanzierung von Eigenheimen wird die Todesfall-Leistung erhöht. Angeboten werden in allen drei Varianten konstante und steigende Versicherungssummen.

Rentner können bei der Continentalen in Fonds investieren

Den investmentorientierten Rentenbezug bietet die Continentale Lebensversicherung AG in einigen Tarifen ihrer neuen Fonds-Policen-Generation. Mit der „Rendite-Plus-Option“ kann der Kunde in der Rente einen Teil seines angesparten Kapitals in Fonds und Depots anlegen, ohne auf eine garantierte Rente verzichten zu müssen.

Die garantierte Rente ist gegenüber der klassischen Variante etwas niedriger. Damit steht Kapital für renditeorientierte Investitionen zu Verfügung. Die „Gewinnrente“ aus dem Investment hängt variiert abhängig von der aktuellen Fondswert-Entwicklung. Sie wird jährlich neu festgesetzt und ist jeweils für das Kalenderjahr garantiert.

Zwischen dem investmentorientierten und dem klassischen Rentenbezug kann sich der Kunde bis zu vier Wochen vor Rentenbeginn entscheiden. Bei der Fonds-Anlage lassen sich über die Ansparphase hinaus bis zu zehn Fonds, auch börsengehandelte Indexfonds (ETF), kombinieren.

Swiss Life optimiert die Abläufe und die Annahmerichtlinien

Die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland hat ihre Arbeitsabläufe in der Antrags- und Risikoprüfung optimiert und verspricht ihren Geschäftspartnern nun eine „schnellere“ Bearbeitung. Über 130 Erkrankungsbilder wurden in den Annahmerichtlinien überprüft und diese an den medizinischen Fortschritt und unsere Schadenerfahrung angepasst.

Entscheidungsprozesse wurden eigenem Bekunden nach vereinfacht. Die Swiss Life verzichtet überall dort auf Nachbearbeitungen, wo sie formell nicht unbedingt nötig sind. Dies hat die Nachbearbeitungsquote um bis zu 30 Prozent gesenkt. Dies habe die Durchlaufzeit von der Antragstellung bis zur Policierung um ebenfalls rund 30 Prozent reduziert.

Dem starken Anstieg von Voranfragen besonders für die Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeits-Versicherungen wird mit einer Reihe unterschiedlicher Maßnahmen begegnet. Bei Vers.diagnose wurden die Verbesserungen der Annahmerichtlinien voll umgesetzt. Es gibt eine „48-Stunden-Policierungsgarantie“ bei finalen Voten. Die neue Billigungsklausel erlaubt die Dokumentation eines Ausschlusses ohne erneute Unterschrift.