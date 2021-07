Mehr als jeder Sechste ist von Ausgrenzung und Armut bedroht

28.7.2021 – Zwar sinkt seit ein paar Jahren der Anteil der Menschen, die hierzulande aufgrund ihrer finanziellen Situation unter erheblichen materiellen Entbehrungen leiden. Allerdings waren 2019 immer noch 14,2 Millionen Einwohner davon betroffen, wie eine aktuelle EU-Statistik verdeutlicht. Betrachtet man die für die Studie abgefragten Kriterien, zeigt sich, wie eingeschränkt die finanziellen Möglichkeiten vieler Haushalte sind. Und das betrifft nicht nur solche, die als armutsgefährdet gelten.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat seine neuesten Ergebnisse einer regelmäßigen Erhebung zur wirtschaftlichen Situation der Bürger in der Europäischen Union (EU) veröffentlicht. Diese EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen, kurz EU-SILC (European Community Statistics on Income and Living Conditions), basiert auf einer jährlichen Umfrage und ist bei Destatis im PDF-Format abrufbar.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Zwick)

Für die aktuelle EU-SILC wurden 2019 allein in Deutschland knapp 21.000 Einwohner ab 16 Jahren befragt. Ein Ergebnis der Befragung war, dass im Berichtsjahr 17,4 Prozent der Gesamtbevölkerung und damit rund 14,2 Millionen Einwohner hierzulande von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren.

Seit 2014 – damals lag der Anteil noch bei 20,6 Prozent – ist der Wert ständig gesunken. Eine Person gilt dann von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, wenn ihr Einkommen unter der Armutsgefährdungs-Schwelle liegt, sie wegen finanzieller Gründe erhebliche materielle Entbehrung hinnehmen muss oder es eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung im Haushalt, in dem sie lebt, gibt.

Die Einkommensarmut

Die Armutsgefährdungs-Schwelle unterschreitet, wer in seinem Haushalt mit weniger als 60 Prozent des Äquivalenzeinkommens beziehungsweise des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltseinkommens (Median) der Bevölkerung auskommen muss.

Im Berichtsjahr 2019 lag dieser Schwellenwert (Armutsgefährdungsgrenze) für einen Ein-Personenhaushalt bei 1.176 Euro und für ein Ehepaar mit zwei unter 14-jährigen Kindern bei 2.469 Euro im Monat. 14,8 Prozent der Bürger waren hierzulande davon betroffen. Berücksichtigt man die Sozialhilfeleistungen beim Einkommen nicht, lag der Anteil sogar bei 23,2 Prozent.

Seit 2014 ist damit der Wert stetig gesunken. Damals hatten noch 16,7 Prozent der Einwohner ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze – ohne Berücksichtigung der Sozialleistungen waren es 25,0 Prozent.

WERBUNG

Geringe Erwerbsbeteiligung

Eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung liegt in einem Haushalt vor, wenn die tatsächliche Erwerbsbeteiligung (in Monaten) der im Haushalt lebenden, erwerbsfähigen 18- bis 59-jährigen Haushaltsmitglieder weniger als 20 Prozent der möglichen Erwerbsbeteiligung beträgt.

Ein Ehepaar würde eine 100-prozentige Erwerbsbeteiligung erreichen, wenn beide jeweils zwölf Monate erwerbstätig sind. Arbeitet jedoch nur einer und dieser nur für vier Monate im Jahr, beträgt die Erwerbsbeteiligung im Haushalt nur 16,6 Prozent der maximal möglichen 24 Monate.

Die Umfrage ergab, dass 2019 bei 7,6 Prozent der Haushalte mit Personen von null bis 59 Jahren letztes Jahr eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung vorlag. In 2018 waren es sogar noch 8,1 Prozent.

Erhebliche materielle Entbehrung

Eine erhebliche materielle Entbehrung liegt nach der Definition der EU-SILC vor, wenn ein Haushalt wegen seiner finanziellen Lage mindestens vier der folgenden neun Kriterien erfüllt: Man kann

sich keinen Pkw,

keine Waschmaschine,

keinen Farb-TV,

kein Telefon leisten,

die Wohnung nicht angemessen heizen,

die Miete, einen Konsumkredit, eine Hypothek oder auch die Rechnung eines Versorgungsbetriebes (wie Strom- oder Gaslieferant) nicht rechtzeitig zahlen,

unerwartete Ausgaben in Höhe von 1.100 Euro nicht begleichen,

nicht jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahlzeit einnehmen oder

nicht einmal im Jahr eine Woche Urlaub woanders als zu Hause verbringen.

Unerwartete Ausgabe von 1.100 Euro nicht zu stemmen

Laut Selbstauskunft treffen auf 2,6 Prozent der Bürger, das sind über 2,1 Millionen Einwohner in Deutschland, vier oder mehr der genannten Kriterien zu. Sie leiden damit unter erheblichen materiellen Entbehrungen.

Alleine 25,9 Prozent der Bevölkerung erklärten, keine unerwartet anfallende Ausgabe in Höhe von 1.100 Euro aus eigenen finanziellen Mitteln zahlen zu können, zum Beispiel für einen notwendigen Zahnersatz. Und mehr als jeder 20. gab an, sich nicht jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten zu können.

Betrachtet man die unterschiedlichen Haushaltstypen, zeigt sich, dass Singles und Alleinerziehende besonders von materiellen Entbehrungen betroffen sind. Und selbst bei den Haushalten, die nicht als armutsgefährdet gelten, kann laut Umfrage jeder fünfte keine unerwartete Ausgabe ab 1.100 Euro stemmen.