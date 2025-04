Marderbiss-Schaden: Was der Kaskoversicherer kürzen darf

29.4.2025 – Nach einem Marderbiss muss ein Kaskoversicherer nur für sicherheitsrelevante Schäden durch den Tierbiss aufkommen – es sei denn, der Vertrag regelt etwas anderes. Das musste der Halter eines Mercedes erfahren, bei dem ein Tier erhebliche Schäden am Dämmmaterial anrichtete.

Ein Marder hatte im Oktober 2023 im Motorraum eines Autos erheblichen Schaden angerichtet, unter anderem mussten Schläuche und auch Dämmmaterial ersetzt werden.

Kaskoversicherer zahlt nicht für Austausch des Dämmmaterials

Doch als der Geschädigte die Werkstattrechnung bei seinem Kaskoversicherer einreichte, wollte dieser abzüglich einer Selbstbeteiligung nur einen Teil der Kosten ersetzen. So wurden die Aufwendungen für den Austausch des Dämmmaterials nicht erstattet. Die offene Summe betrug rund 1.222 Euro.

Dabei berief sich der Versicherer darauf, dass die Erstattung von Dämmmaterial nach Marderbiss sowie damit verbundene Arbeiten keine versicherte Leistung im Sinne des Vertrages seien. So heißt es in den AVB:

„Versichert sind Schäden durch Tierbiss an Kabeln, Schläuchen und Leitungen von als Pkw, Kraftrad oder Campingfahrzeug zugelassenen Fahrzeugen. Unmittelbare Folgeschäden sind bis zu einer Entschädigungsgrenze von 10.000 Euro je Schadenfall mitversichert“.

Kein Ersatz für Dämmmaterial: Vertragliche Regelungen „hinreichend klar“

Der Versuch des Autohalters, die Kosten für die Ersetzung des Dämmmaterials einzuklagen, hatte jedoch keinen Erfolg. So entschied das Amtsgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 20. November 2024 (29046 C 103/24), dass der Kaskoversicherer hierfür nicht zahlen müsse.

Die vertragliche Regelung in den AVB sei „hinreichend klar, dass ausschließlich Schäden an Kabeln, Schläuchen und Leitungen versichert sind. Das streitgegenständliche Dämmmaterial fällt nicht hierunter“, so hoben die Richter hervor.

Dabei verwies das Gericht auf die zivilrechtliche Grundregel des „pacta sunt servanda“, was sich mit „Verträge sind einzuhalten“ übersetzen lässt. Demnach seien die AVB in ihrer Zielrichtung hinreichend eindeutig dahingehend, dass nur sicherheitsrelevante Schäden durch Tierbiss versichert sein sollen – und dementsprechend auch versichert sind. Das sei auch für Laien nachvollziehbar.

Schäden an Dämmmaterial, das eher der Geräuschdämmung dient, sind folglich nicht vom Vertrag erfasst.

Es liegt auch kein Folgeschaden vor

Darüber hinaus könne der Kläger auch nicht fordern, dass die Schäden am Dämmmaterial als Folgeschaden gewertet werden, führte das Gericht weiter aus.

Folgeschäden sind zwar laut Vertrag in den Schutz eingeschlossen. Aber der Marder habe sich „direkt an diesen Bauteilen zu schaffen gemacht“, so dass der entstandene Mangel keine „abtrennbare, zeitliche oder faktische Folge“ des Marderbisses darstelle.

„Würden Versicherungen sämtliche Schäden gewisser risikobehafteter Umstände abdecken, wären entweder die Versicherungsprämien deutlich höher oder die Versicherungsunternehmen von Insolvenz bedroht.“ Amtsgericht Frankfurt am Main

Versicherungsverträge beinhalten „klar umrissene Risiken“

Auch die Behauptung des Klägers, er habe eigentlich einen Versicherungsschutz gewünscht, der alle Schäden durch Marderbiss abdecke, fand vor Gericht kein Gehör. So sei dieser persönliche Wunsch des Mannes nicht Vertragsbestandteil geworden.

Das Gericht führt zur Begründung aus: „Dass Versicherungen nur für klar umrissene Risiken eine Zahlungsverpflichtung eingehen und eingehen wollen, ist nicht nur lebensnah und allgemein bekannt, sondern auch für verständige Dritte logisch erwartbar.

Würden Versicherungen sämtliche Schäden gewisser risikobehafteter Umstände abdecken, wären entweder die Versicherungsprämien deutlich höher oder die Versicherungsunternehmen von Insolvenz bedroht, da sich das Modell nicht rechnen könnte“, heißt es im Urteilstext. Entsprechend wurde die Klage des Autohalters abgewiesen.