M&M kürt die besten EU-Tarife

7.4.2022 – Das Analysehaus hat 17 Erwerbsunfähigkeits-Tarife von 14 Anbietern bewertet. Insgesamt zehn Angebote von Axa, Continentale, DBV, Dialog, Europa, Metallrente, Volkswohl Bund und Zurich erreichten die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne).

Die Morgen & Morgen GmbH hat zum dritten Mal ein Rating zur Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherung vorgelegt. Beim ersten „M&M Rating Erwerbsunfähigkeit“ wurden 29 Produkte von 18 Anbietern unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 4.12.2019). Bei der zweiten Auflage wurden 18 Lösungen von 13 Anbietern untersucht (26.5.2021). Jetzt haben die Analysten auf 17 Offerten von 14 Akteuren geschaut.

Der Analyse liegen 45 Fragen zugrunde. Davon wurden 24 Fragen für das Rating herangezogen. Sie geben Auskunft über Sachverhalte und Produkteigenschaften, die nach Angaben der Analysten wesentlich für die Bedingungsqualität sind. Der Fokus habe auf Kundenfreundlichkeit und die Eindeutigkeit der Aussagen gelegen.

Bewertungsklassen reichen von „ausgezeichnet“ bis „sehr schwach“

Die Beurteilung erfolgte in Form von Bewertungsklassen. Sie reichen von „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) über „sehr gut“ (vier Sterne) und „durchschnittlich“ (drei Sterne) bis „schwach“ (zwei Sterne) und „sehr schwach“ (ein Stern).

Um eine Vier- oder Fünf-Sternebewertung zu erhalten, waren folgende Mindestvoraussetzungen voll oder eingeschränkt zu erfüllen:

Bei einem verspätet gemeldeten Versicherungsfall wird ohne Einschränkung rückwirkend geleistet.

Der Prognosezeitraum wird auf sechs Monate verkürzt.

Bei einer bereits sechs Monate andauernden ununterbrochenen Erwerbsunfähigkeit wird rückwirkend von Beginn an geleistet.

Der Versicherer leistet eine EU-Rente in Anlehnung an die gesetzliche Definition bei voller und teilweiser Erwerbsminderungsrente.

Der Versicherer verzichtet auf sein Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung bei unverschuldeter Obliegenheitsverletzung des Versicherungsnehmers nach § 19 VVG..

Der Versicherungsschutz besteht weiter, wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer ins Ausland verzieht.

Der Versicherer leistet, wenn die EU infolge einer Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls eingetreten ist.

Auf Antrag werden die Beiträge ab dem Zeitpunkt der Leistungsmeldung bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistungspflicht gestundet.

Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen beziehungsweise Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.

Ratingkriterien wurden angepasst

Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Änderung am Bewertungsraster vorgenommen, um nach M&M-Angaben „der Entwicklung des Marktes Rechnung zu tragen“. So habe das Benchmarking gezeigt, dass eines der im Jahr 2019 angesetzten Kriterien über die Jahre hinweg nur von einem Anbieter erfüllt worden sei.

Konkreter Hintergrund sei, dass ausschließlich die Metallrente GmbH als Versorgungswerk der Tarifvertragsparteien IG Metall und Gesamtmetall, „seit Bewertungsbeginn einen Tarif anbietet, der eine Erwerbsunfähigkeits-Rente in Anlehnung an die gesetzliche Definition nicht nur bei voller, sondern auch bei teilweiser Erwerbsminderungsrente leistet.

Dieser Tarif ist daher nur Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie zugänglich, was einen weiteren Grund für die Anpassung im Bewertungsverfahren darstellt. Das Mindestkriterium entfällt nun als Voraussetzung für eine fünf Sterne Bewertung. Ab einer Bewertung von vier Sternen muss es weiterhin teilweise erfüllt sein“, lässt sich Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating & und Analyse bei M&M, zitieren.

Diese Änderung hatte erhebliche Auswirkungen auf den Notenspiegel. So erhöhte sich die Anzahl der Fünf-Sterne-Tarife von einem auf zehn. Drei (Vorjahr: zehn) Angebote wurden mit vier und vier (sechs) Offerten mit drei Sternen bedacht.

Die EU-Tarife mit fünf Bewertungssternen

Zu den Top-Produkten mit der Höchstnote gehören:

M&M: „Das Angebot ist zwar nach wie vor klein, aber fein.“

„Der Markt der Erwerbsunfähigkeits-Absicherung zeigt sich auch in diesem Jahr erneut zurückhaltend und bleibt überschaubar klein. Die Tarife an sich sind dafür aber von sehr guter Bedingungsqualität“, so das Fazit des Analysehauses.

Dazu M&M-Manager Ludwig: „Mit knapp zwei Drittel top bewerteter Tarife zeigt sich das Angebot in der Erwerbsunfähigkeit auf einem sehr hohen Bedingungsniveau“.

