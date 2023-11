LVM erhöht die Überschussbeteiligung

30.11.2023 – Der LVM gewährt seinen Kunden mit Rentenversicherungen mit modernen Garantiekonzepten 2024 eine laufende Verzinsung von 2,40 (2023: 2,05) Prozent. Die gesamte Verzinsung (inklusive Schlussüberschuss) liegt bei 3,10 (2023: 2,85) Prozent.

Am Mittwoch hat sich mit der LVM Lebensversicherungs-AG ein weiterer Marktteilnehmer aus der Deckung gewagt und dargelegt, welche Verzinsung des Deckungskapitals er seinen Kunden im kommenden Jahr gutschreibt.

LVM erhöht laufende Verzinsung um 0,35 Prozentpunkte

Rainer Wilmik (Bild: Erik Hinz und Andreas Loechte)

Die Münsteraner gaben per Pressemeldung bekannt, dass sie die laufende Verzinsung bei Rentenversicherungen mit modernen Garantiekonzepten für Neukunden 2024 um 0,35 Prozentpunkte auf 2,40 Prozent anhebt. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlusszahlung steigt den Angaben zufolge von 2,85 auf 3,10 Prozent.

Auch wenn die LVM Leben bei ihrem Produktangebot auf Fondspolicen fokussiere, so hebt der unter anderem für die Lebensversicherung zuständige Vorstand Dr. Rainer Wilmink in der Mitteilung hervor:

„Es gibt aber nach wie vor durchaus Kundinnen und Kunden, die gerne etwas sicherheitsorientierter unterwegs sind. Wir freuen uns, dieser Kundengruppe dank der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt nun wieder eine Gesamtverzinsung von über drei Prozent anbieten zu können.“ Von der angehobenen Gewinnbeteiligung profitiere auch „ein beträchtlicher Teil“ der Bestandskundschaft, so der Manager weiter.

Zweite Erhöhung in Folge

Damit erhöhen die Münsteraner die laufende Verzinsung zum zweiten Mal in Folge. Für das laufende Jahr war diese ebenfalls um 0,35 Prozentpunkte angehoben worden (VersicherungsJournal 23.12.2023).

Zuvor hatte das Unternehmen drei Mal zwischen 0,25 und 0,30 Prozentpunkten abgesenkt (24.1.2022, 7.1.2021, 9.1.2020). In den beiden Jahren davor lag die laufende Verzinsung jeweils bei 2,50 Prozent (8.1.2019, 12.1.2018).

Nummer 26 im Markt nach Prämienvolumen

Der LVM gehört zu den mittelgroßen Akteuren. Verdiente Bruttobeitragseinnahmen von rund 935 Millionen Euro (plus etwa ein Zehntel) bedeuten Platz 26 im Marktvergleich. Das entspricht laut dem Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ 1,02 Prozent Marktanteil.

Mit einer aufsichtsrechtlich relevanten SCR-Quote (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) von 746 Prozent liegt der Lebensversicherer nach Daten aus dem Map-Report Nummer 929 – „Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022“ an zweiter Stelle.

Im Neugeschäft (nach Stückzahl) ist der LVM schwerpunktmäßig in den Segmenten Rentenversicherungen (fast 40 Prozent Anteil) und „sonstige Lebensversicherungen“ (knapp 30 Prozent Anteil) unterwegs. Zu letzterem Bereich zählen vor allem Fondspolicen.

Knapp 50 Prozent des Bestandes machen Rentenpolicen aus, ein knappes Viertel Kapital-Lebensversicherungen. Auf ein Elftel Anteil kommen Risikoversicherungen, auf ein Zwölftel Anteil die sonstigen Lebensversicherungen.

Der LVM im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird der LVM überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports ein „mmm“ für „sehr gute Leistungen“ (8.11.2023). In der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ bekam der Anbieter mit „sehr guten“ vier Sternen ebenfalls die zweitbeste Note (18.10.2023).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) stufte den Anbieter im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ mit „exzellent“ sogar in die beste Notenstufe ein (16.11.2023).

Weitere Deklarationen

In den vergangenen Tagen haben bereits zahlreiche weitere Akteure ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,1 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent).

Bei der Nürnberger Lebensversicherung AG gibt es nach einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte 2,75 Prozent des Deckungskapitals (24.11.2023). Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München hat die laufende Verzinsung um 0,30 Prozentpunkte auf 2,70 Prozent angehoben (29.11.2023).

2,60 Prozent laufende Verzinsung sind es bei der Axa Lebensversicherung AG (unverändert) (23.11.2023) sowie bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG nach einer Anhebung um 0,40 Prozentpunkte (27.11.2023). In gleichem Maße erhöht (auf jeweils 2,25 Prozent) haben die Ergo Lebensversicherung AG und die Victoria Lebensversicherung AG.

Die laufende Verzinsung angehoben hat auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (plus 0,20 Prozentpunkt) – auf 2,30 Prozent für Kunden mit Produkten der „modernen“ Klassik und auf 2,25 Prozent für Kunden mit konventionellen Policen (27.11.2023).

Entis mit der höchsten laufende Verzinsung für 2024

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis Lebensversicherung AG (plus 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent) (20.11.2023). Unverändert 3,00 Prozent sind es bei der Ideal Lebensversicherung a.G. (27.11.2023).

Die Berliner nehmen nach jetzigem Stand auch für 2024 Position zwei bei der laufenden Verzinsung ein – zusammen mit der Athora Lebensversicherung AG (unverändert) und den beiden Lebensversicherern der Bayerischen (plus 0,30 Prozentpunkte) (28.11.2023).

Bis zu 4,1 Prozent gesamte Verzinsung

Die höchste gesamte Verzinsung bietet derzeit die Ergo Vorsorge mit bis zu 4,1 Prozent, gefolgt von der Athora mit 4,00 Prozent.

Die VPV Lebensversicherungs-AG machte keine konkreten Angaben zur laufenden Verzinsung. Sie gab bekannt, dass sie die gesamte Verzinsung von 2,4 auf 3,0 Prozent erhöht. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen immerhin mit, dass die Anhebung „im Wesentlichen auf die Erhöhung der laufenden Verzinsung“ entfalle.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (VersicherungsJournal 18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.