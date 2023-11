29.11.2023 – Im kommenden Jahr gewährt die LV 1871 ihren Lebens- und Rentenversicherungs-Kunden eine laufende Verzinsung von 2,70 (2023: 2,40) Prozent. Die gesamte Verzinsung (inklusive Schlussüberschuss und Beteiligung an den Bewertungsreserven) liegt bei „bis zu“ 3,60 (2023: 3,35) Prozent.

Mit der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) ist am Mittwoch ein weiterer Marktteilnehmer mit seiner Überschussdeklaration für 2024 an die Öffentlichkeit getreten.

LV 1871 erhöht Überschussbeteiligung

Die LV 1871 teilte per Pressemeldung mit, dass sie die laufende Verzinsung für Neuverträge ab Januar 2024 um 0,30 Prozentpunkte auf 2,70 Prozent erhöht. Dies setze sich zusammen aus 0,25 Prozent Rechnungszins plus 2,45 Prozent Zinsdividende. Inklusive Bewertungsreserven und Schlussüberschuss ergebe sich für Neu- und Bestandskunden eine Gesamtverzinsung von bis zu 3,60 Prozent.

„Noch stärker profitieren neue Einmalbeiträge, da die reduzierte Verzinsung in den ersten Jahren der Vertragslaufzeit für Neuverträge jetzt entfällt. Damit partizipieren sie in voller Höhe von der hohen Überschussbeteiligung“, so die LV 1871 weiter.

Nummer 30 im Markt nach Prämienvolumen

Die LV 1871 gehört zu den mittelgroßen Akteuren. Mit verdienten Bruttobeitragseinnahmen von 701 Millionen Euro (minus 7,7 Prozent) liegt sie an 30. Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ 0,77 Prozent Marktanteil.

Die aufsichtsrechtlich relevante SCR-Quote (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) von 484 Prozent bedeutet nach Daten aus dem Map-Report Nummer 929 – „Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022“ den marktweit neunthöchsten Wert.

Die Gesellschaft ist hauptsächlich in den Segmenten Rentenversicherungen und Kapital-Lebensversicherungen (jeweils ein knappes Drittel Anteil) unterwegs. Ein gutes Fünftel entfällt auf die „sonstigen“ Lebensversicherungen, wozu vor allem Fondspolicen zählen. Im Neugeschäft liegen die Schwerpunkte im Segment „Sonstige“ (über 40 Prozent Anteil) und Rentenpolicen (etwa 30 Prozent Anteil).

Die LV 1871 im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die LV 1871 überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports mit der zweithöchsten Punktzahl ein „mmm+“ für „hervorragende Leistungen“ (8.11.2023). In der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ erhielt der Anbieter mit „ausgezeichneten“ fünf Sternen ebenfalls die Höchstnote (18.10.2023).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) stufte den Anbieter im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ mit „exzellent“ ebenfalls in die beste Notenstufe ein (16.11.2023). Die DFSI Ratings GmbH bescheinigte der Gesellschaft jüngst eine „sehr gute“ Unternehmensqualität (20.10.2023).

Weitere Deklarationen

In den vergangenen Tagen haben bereits einige weitere Akteure ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,1 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Bei der Nürnberger Lebensversicherung AG gibt es nach einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte 2,75 Prozent des Deckungskapitals (24.11.2023).

2,60 Prozent laufende Verzinsung sind es bei der Axa Lebensversicherung AG (unverändert) (23.11.2023) sowie bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG nach einer Anhebung um 0,40 Prozentpunkte (27.11.2023). In gleichem Maße erhöht (auf jeweils 2,25 Prozent) haben die Ergo Lebensversicherung AG und die Victoria Lebensversicherung AG (27.11.2023).

Die laufende Verzinsung angehoben hat auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (plus 0,20 Prozentpunkt) – auf 2,30 Prozent für Kunden mit Produkten der „modernen“ Klassik und auf 2,25 Prozent für Kunden mit konventionellen Policen.

Entis mit der höchsten laufende Verzinsung für 2024

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis Lebensversicherung AG (plus 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent) (20.11.2023). Unverändert 3,00 Prozent sind es bei der Ideal Lebensversicherung a.G. (27.11.2023).

Die Berliner nehmen nach jetzigem Stand auch für 2024 Position zwei bei der laufenden Verzinsung ein – zusammen mit der Athora Lebensversicherung AG (unverändert) und den beiden Lebensversicherern der Versicherungsgruppe die Bayerische (plus 0,30 Prozentpunkte) (28.11.2023).

Bis zu 4,1 Prozent gesamte Verzinsung

Die höchste gesamte Verzinsung bietet derzeit die Ergo Vorsorge mit bis zu 4,1 Prozent, gefolgt von der Athora mit 4,00 Prozent.

Die VPV Lebensversicherungs-AG machte keine konkreten Angaben zur laufenden Verzinsung. Sie gab bekannt, dass sie die gesamte Verzinsung von 2,4 auf 3,0 Prozent erhöht. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen immerhin mit, dass die Anhebung „im Wesentlichen auf die Erhöhung der laufenden Verzinsung“ entfalle.