Leistung schon ab Windstärke sieben und erleichterte Umdeckung

9.11.2021 – Die Allianz zahlt nun schon bei kleineren Stürmen, Arag und Barmenia leisten für Nachhaltiges mehr. VFM erleichtert das Umdecken von Mehrfamilienhäusern. Neues gibt es auch in den Tierversicherungen, mit Hepster etwa einen neuen Anbieter für die Hunde-OP. Die R+V hat bestehende Angebote angereichert.

Die Allianz Versicherungs-AG ersetzt Sturmschäden in der überarbeiteten Hausrat- sowie Wohngebäude-Versicherung bereits ab Windstärke sieben. Üblich ist Stärke acht. Der Baustein „Extremwetterschutz“, der Schäden aus Naturgefahren wie Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsch ersetzt, ist in den „Premium“-Varianten dieser Deckungen bereits integriert.

Barmenia leistet Mehrkosten für Nachhaltigkeit

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG ersetzt bei ihrer neuen Wohngebäudeversicherung die Mehrkosten für energetische Modernisierung oder umweltschonende Baustoffe. Für alle versicherten Kosten werden im Versicherungsjahr zwischen 2.500 Euro („Basis“) und 10.000 Euro („Premium“) geleistet.

Wandladestationen sind in allen Varianten versichert. Optional können in allen Leistungsstufen Photovoltaikanlagen und andere regenerative Wärmeanlagen mitversichert werden. Dies schließt auch Smart-Home-Anlagen und -Geräte ein.

Die optionale „All-Gefahren-Deckung“ („Premium“) kommt für unbenannte Schadenursachen, die nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind, auf. Geleistet werden zehn Prozent des Schadens bei einem Selbstbehalt von maximal 5.000 Euro.

Die Barmenia verzichtet bei Ein-/Zweifamilienhäusern bis 300 Quadratmeter auf die Ermittlung der Versicherungssumme. Für den vollen Versicherungsschutz muss die Bauart, Ausstattung und Wohnfläche korrekt angegeben werden. Nach einem Totalschaden wird der Neubau eines Gebäudes zum ortsüblichen Neubauwert ohne Summenbegrenzung bezahlt.

VFM erleichtert Umdeckungen

Beim Konzept für Mehrfamilienhäuser der VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH muss der Vermittler weder Wohnflächen noch einen Wert 1914 berechnen. Allein die Zahl der Wohnungen reicht für den Unterversicherungs-Verzicht.

Der Abschluss ist ab drei Wohneinheiten möglich, die alle in einem überwiegend privat genutzten Mehrfamilienhaus liegen sollten. Versichert werden sowohl bestehende wie auch neue Gebäude. Die Zielgruppe sind Eigentümer-Gemeinschaften, Hausverwaltungen und Privatiers.

Viele kleine Änderungen bei der Arag

Die Arag Allgemeine Versicherungs-AG leistet in der Hausratversicherung für bestimmte Risiken unbegrenzt in den Varianten „Komfort“ und „Premium“ und bis zu 300.000 Euro in „Basis“. Alternativ kann auch eine Versicherungssumme festgelegt werden. Für eine nachhaltige Schadenbehebung durch Reparatur (statt Neukauf) werden Mehrkosten von bis zu 130 Prozent des Wiederbeschaffungs-Wertes ersetzt.

„Komfort“ und „Premium“ leisten bis 5.000 beziehungsweise 10.000 Euro für Schäden, die bei einem Onlinebetrug durch einen Fake-Shop entstanden sind, oder beim Missbrauch von illegal erworbenen Bankverbindungsdaten. Auch Arbeitsgeräte und die beruflich genutzte Einrichtung sind in „Komfort“ bis 5.000 Euro und in „Premium“ unbegrenzt versichert. Werden Smart-Home-Geräte gehackt, sind daraus entstehende Schäden und Verluste in „Premium“ bis 10.000 Euro abgedeckt.

R+V zahlt Hausbesuch beim Pferd

Die R+V Versicherung AG hat ihre Operationskosten-Versicherung für Pferde um den Kostenersatz bei Eingriffen im heimischen Stall ergänzt. Neu ist zudem die Übernahme für Zahnmedizin. Übernommen werden Eingriffe wie Zähne ziehen, Wurzelbehandlungen und Kieferoperationen.

Die Arag Allgemeine hat in ihren drei Produktvarianten der Tierhalterhaftpflicht-Versicherung die Deckungssummen für Sachschäden angehoben – auf bis zu 30 Millionen Euro in „Premium“.

Neu sind in „Premium“ die Übernahme von bis zu 10.000 Euro Kosten für die Rettung beziehungsweise Bergung des Tieres nach einem Unfall. „Komfort“ und „Premium“ ersetzen den Schaden, wenn das eigene Tier durch ein anderes verletzt wird und dessen Halter nicht versichert ist oder selbst nicht zahlen kann.

Hepster versichert nach der Katz nun auch den Hund

Die Moinsure GmbH erweitert auf ihrer digitalen Vertriebsplattform Hepster den Haustierschutz um eine Hunde-OP-Versicherung in vier Varianten. Risikoträger ist die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG. Zeitnah soll die Hunde-Krankenversicherung folgen.

Der Hepster-OP-Schutz für Hunde übernimmt je nach Tarif zwischen 70 und 100 Prozent Kosten für Operationen und notwendige Behandlungen, inklusive Diagnostik und Arzneimittel. Je nach Tarif sind ebenfalls postoperative Behandlungen wie Physiotherapie oder Homöopathie eingeschlossen. Nur „Superior Plus“ ist ohne Selbstbeteiligung.

Das Eintrittsalter beträgt sechs Jahre. Der Versicherungsschutz bleibt über dieses Alter hinaus bestehen. Es werden stabile Beiträge im Hundealter versprochen. Die Gesundheitsprüfung beschränkt sich auf einige allgemeine Gesundheitsfragen.

Ausgeschlossen sind unter anderem dem Hundebesitzer bekannte Erkrankungen sowie angeborene, genetische oder erworbene Fehlentwicklungen und Erkrankungen, die in den letzten sechs Monaten vor Vertragsabschluss eine Operation zur Folge hatten.