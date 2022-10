Leichnam einfrieren? Keine Wiederauferstehung auf Kosten der Krankenkasse

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

24.10.2022 – Vollversicherte in der privaten Krankenversicherung müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Beiträge in der privaten Pflege-Pflichtversicherung machen einen gewaltigen Satz nach oben. (Bild: PKV-Verband) Vollversicherte in der privaten Krankenversicherung müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Beiträge in der privaten Pflege-Pflichtversicherung machen einen gewaltigen Satz nach oben. (Bild: PKV-Verband) mehr ...

21.10.2022 – Die Wirkung alternativer Medizin ist umstritten. Auch der Bundes-Gesundheitsminister glaubt nicht an ihre Wirksamkeit. Für die privaten Krankenversicherer könnte die Abschaffung der freiwilligen Satzungsleistung eine Chance bieten. (Bild: Thomas Ecke) Die Wirkung alternativer Medizin ist umstritten. Auch der Bundes-Gesundheitsminister glaubt nicht an ihre Wirksamkeit. Für die privaten Krankenversicherer könnte die Abschaffung der freiwilligen Satzungsleistung eine Chance bieten. (Bild: Thomas Ecke) mehr ...

19.10.2022 – Welche Indikatoren lassen einen BU-Versicherer frühzeitig feststellen, ob ein Kunde zum Leistungsfall wird? Ein möglicher Weg wäre, Versicherten einen früheren Leistungsanspruch zu bieten. Wie sich das auswirkt, erklären Dr. Barbara Ries und Mila Baierova in ihrem Gastbeitrag. (Bild: Deutsche Rück/Schild-Vogel) Welche Indikatoren lassen einen BU-Versicherer frühzeitig feststellen, ob ein Kunde zum Leistungsfall wird? Ein möglicher Weg wäre, Versicherten einen früheren Leistungsanspruch zu bieten. Wie sich das auswirkt, erklären Dr. Barbara Ries und Mila Baierova in ihrem Gastbeitrag. (Bild: Deutsche Rück/Schild-Vogel) mehr ...

17.10.2022 – Der Schätzerkreis hat seine Erwartungen zur Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr bekanntgegeben. Das Ergebnis könnte dazu verleiten, Entwarnung zu geben. Die Krankenkassen sind jedoch mächtig auf Zinne. (Bild: AOK-Mediendienst) Der Schätzerkreis hat seine Erwartungen zur Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr bekanntgegeben. Das Ergebnis könnte dazu verleiten, Entwarnung zu geben. Die Krankenkassen sind jedoch mächtig auf Zinne. (Bild: AOK-Mediendienst) mehr ...

13.10.2022 – Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Sozialversicherungs-Grenzwerte für das kommende Jahr beschlossen. Diese steigen spürbar an. Damit werden auch die Höchstbeiträge in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-Versicherung teurer, in der Spitze um rund fünf Prozent. (Bild: Pixabay CC0) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Sozialversicherungs-Grenzwerte für das kommende Jahr beschlossen. Diese steigen spürbar an. Damit werden auch die Höchstbeiträge in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-Versicherung teurer, in der Spitze um rund fünf Prozent. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

11.10.2022 – PRAXISWISSEN: Wenn Vermittler oder Kunden darüber klagen, dass der Versicherer im Schadenfall nicht zahlt, sind sie nicht selten selbst schuld. Wer Ärger oder gar den Vorwurf der vorvertraglichen Anzeigepflicht-Verletzung vermeiden will, bereitet Unterlagen sorgfältig vor. (Bild: Blau Direkt) PRAXISWISSEN: Wenn Vermittler oder Kunden darüber klagen, dass der Versicherer im Schadenfall nicht zahlt, sind sie nicht selten selbst schuld. Wer Ärger oder gar den Vorwurf der vorvertraglichen Anzeigepflicht-Verletzung vermeiden will, bereitet Unterlagen sorgfältig vor. (Bild: Blau Direkt) mehr ...