Lebensversicherungen: nachhaltiger, stabiler oder billiger

4.9.2020 – Bei der R+V kann künftig weniger volatil und bei Nürnberger nachhaltiger für das Alter vorgesorgt werden. Die Basler hat speziell für Einsteiger und Berufsanfänger Fondspolicen konzipiert. Die Europa bildet den Trend zum Nichtrauchen stärker in der Risikoleben ab.

Die R+V Lebensversicherung AG hat die „PrivatRente IndexInvest“ mit einem neuen Index ausgestattet, der das jährliche Beteiligungsmodell vereinfachen soll. Die Wertentwicklung des Vertrags orientiert sich an der Entwicklung des Somas Index (Solactive Multi Anlage Stabil Index).

Der exklusive Index des Börsenindex-Anbieters Solactive AG enthält eine dynamisch gesteuerte Mischung aus europäischen und US-amerikanischen Aktien, Gold sowie Staatsanleihen aus Deutschland und den USA.

R+V: Weniger volatil

Die Steuerung, die breite Streuung und ein eingebauter Stabilitätsmechanismus sollen zu einer stabileren Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Indizes führen. Bislang basierten die „IndexInvest-Produkte“ der R+V auf dem Eurostoxx 50.

Statt des bisherigen Cap-Modells ergibt sich die jährliche Gewinnbeteiligung nun aus der Multiplikation der vorab festgelegten Beteiligungsquote mit dem jährlich erzielten Wertzuwachs des Index. Die Jahresbeteiligung wird dem Vertragsguthaben sofort gutgeschrieben („Lock-in“) und erhöht damit das garantierte Kapital zu Rentenbeginn.

Das Produkt kann gegen einen Einmalbeitrag ab 5.000 Euro sowie gegen laufenden Beitrag ab 25 Euro monatlich abgeschlossen werden. In der Ansparphase kann Geld zugezahlt oder entnommen werden. Zu Rentenbeginn kann zwischen einer lebenslangen Rente und einer einmaligen Kapitalleistung oder einer Kombination aus beidem gewählt werden.

Mehr Nachhaltigkeit bei der Nürnberger

Die Nürnberger Lebensversicherung AG setzt auch für die betriebliche Altersvorsorge die nachhaltige Investmentstrategie mit ESG- und SRI-Konzepten um. Angelegt wird in weltweit investierenden Aktien- und Rentenfonds sowie Aktien- und Renten-ETFs, wobei der Aktienanteil mindestens 70 Prozent beträgt.

Die drei vermögensverwalteten Portfolios „defensiv“, „dynamisch“ und „offensiv“ arbeiten mit einer festgelegten Zielvolatilität.

Beim nachhaltigen Portfolio hingegen bewegt sich die Volatilität in einem angenommenen Korridor von sieben bis zehn Prozent. Das übergeordnete Ziel ist, die Nachhaltigkeits-Kriterien einzuhalten. Die Experten überprüfen monatlich die Zusammensetzung des Portfolios und ändern es bei Bedarf.

Basler mit BU-Zusatztarif von Null bis Hundert Euro Beitrag

Die Basler Lebensversicherungs-AG hat für Berufsstarter und Existenzgründer das fondsgebundene Altersvorsorge-Produkt „Basler Invest Garant“ entwickelt. Mit dem Vario-Konzept können die Beiträge jährlich automatisch zwischen ein und zehn Prozent erhöht werden. Diese Dynamik kann auf Wunsch in den ersten fünf Jahren verdoppelt werden

Für die dynamischen Anpassungen wird der gleiche garantierte Rentenfaktor wie bei Vertragsbeginn gewährt. Um das Sparziel abzusichern, kann bis zu 100 Euro Monatsbeitrag eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung eingeschlossen werden – mit nur einer Gesundheitsfrage und ohne Wartezeit. Die Deckung umfasst auch die künftigen Dynamik-Anpassungen.

Während des Vertragsverlaufs lassen sich die Beiträge reduzieren oder eine Beitragspause vereinbaren. Möglich sind Zuzahlungen bis 50.000 Euro oder eine Anhebung des laufenden Beitrags bis 20.000 Euro Beitrag pro Jahr. Auch hier gilt der ursprünglich garantierte Rentenfaktor.

Digitale Risikoprüfung

Bei der „Basler Invest Garant“ legt der Kunde die Höhe der Garantie bei Vertragsbeginn von zehn bis 80 Prozent der Beitragssumme selbst fest. Mit dem Garantie Plus-Baustein kann sich die Garantie auf bis zu 120 Prozent steigern. Während des Vertragsverlaufs kann die Garantiehöhe fixiert werden.

Bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung wurde die vollständig digitale Risikoprüfung eingeführt. Die Ermittlung des Absicherungsbedarfs, die Durchführung der Risikoprüfung bis hin zur Angebotserstellung kann über die Online-Risikoprüfplattform Vers.diagnose GmbH getätigt werden.

Europa verbilligt die Risiko-Lebensversicherung für Nichtraucher

Die Europa Lebensversicherung AG hat die Risiko-Lebensversicherung erweitert und für Nichtraucher oder ehemalige Raucher (zehn Jahre rauchfrei) um mehr als 20 Prozent verbilligt.

Eigenem Bekunden nach handelt es sich nicht nur um eine zeitlich befristete Aktion, sondern um nachhaltig kalkulierte Tarife. Der Versicherer weist darauf hin, dass eingangs festgelegte Nettobeiträge noch nie erhöht worden seien.

Zusätzlich zu 13 ereignisabhängigen Garantien zur Nachversicherung kann der Kunde im Tarif „E-RLP“ in den ersten fünf Jahren bis zum 40. Lebensjahr die Versicherungssumme um maximal 50.000 Euro ohne Begründung aufstocken. Die ereignisabhängige Nachversicherung wurde je Fall von 30.000 Euro auf 50.000 Euro angehoben.

Schließen zwei Partner bis Jahresende 2020 jeweils eine Risiko-Lebensversicherung bei der Europa mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren ab, so erhält der Vertrag, der als zweites policiert wird, ein Beitragsguthaben in Höhe von 50 Euro. Der Versicherungsschutz besteht dabei von Anfang an.