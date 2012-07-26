Lebensversicherung: Stornoklausel der SV Sparkassenversicherung unwirksam

8.8.2025 – Die SV Sparkassenversicherung hat sich per Anerkenntnisurteil verpflichtet, eine bestimmte Klausel in ihren Index-Policen nicht weiter zu verwenden. Vorausgegangen war eine Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Eine inhaltliche Begründung des Gerichts liegt nicht vor.

Die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG hat sich verpflichtet, in ihrer indexgebundenen Rentenversicherung der Produktlinie „Index Garant“ auf eine Klausel zum Stornoabzug zu verzichten. Das geht aus einem nicht rechtskräftigen Anerkenntnisurteil (PDF, 219 KB) des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Juli 2025 (7 UKl 1/24) hervor.

Dem Urteil liegt eine Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. zugrunde, die der Versicherer anerkannt hat. Nach § 307 ZPO kann in solchen Fällen auf eine mündliche Verhandlung und eine inhaltliche Begründung des Rechtsanspruchs verzichtet werden. Dementsprechend enthält das Urteil keine Begründung, warum die Klausel unwirksam ist.

Ein Sprecher des Versicherers teilte dem VersicherungsJournal mit: „Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen bestimmte, alte Stornoabschlagsklauseln in unseren Tarifbedingungen geklagt.

Da die Rechtslage in Bezug auf diese Klauseln im betroffenen Vertragsbestand nicht eindeutig ist, hat sich die SV Sparkassenversicherung dazu entschlossen, den Rechtsstreit zu beenden. Wir haben die Klage daher anerkannt und verzichten im betroffenen Bestand auf die Erhebung von Stornoabschlägen“, so der Sprecher. Konkrete Details, weshalb man an der Rechtmäßigkeit zweifle, nannte er nicht.

Stornoabzug muss nachweisbar angemessen sein

Konkret geht es um Klauseln in Lebensversicherungsverträgen, die der Bundesgerichtshof mit einem Urteil vom 25. Juli 2012 (IV ZR 201/10) bereits für unwirksam erklärt hat, da sie intransparent seien und den Versicherungsnehmer unrechtmäßig benachteiligen (VersicherungsJournal 26.7.2012).

Demnach ist ein Versicherer zunächst in der Beweispflicht, dass ein Stornoabzug angemessen ist, wenn ein Versicherungsnehmer vorzeitig den Vertrag kündigt.

Zudem beanstandete der BGH auch Regelungen, die nicht hinreichend klar zwischen dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnenden Rückkaufswert und einem gesondert vereinbarten Stornoabzug unterscheiden – auch das verstoße gegen das Transparenzgebot gemäß § 307 BGB.

Welche Klausel beanstandet wurde

In der von den Verbraucherschützern beanstandeten Klausel des Sparkassenversicherers könnte ähnlich lautend der Eindruck entstehen, der Versicherungsnehmer müsse zunächst selbst belegen, dass der Abzug nicht gerechtfertigt ist. Wörtlich heißt es unter dem Punkt „Kündigung und Auszahlung eines Rückkaufswertes“ laut Anerkenntnisurteil:

„Von dem so ermittelten Wert erfolgt ein Abzug, den wir als angemessen ansehen. Dieser wird in Prozent des Deckungskapitals ermittelt. Er beträgt 0,025 Prozent für jeden Monat vom Kündigungstermin bis zum vereinbarten Rentenzahlungsbeginn, höchstens jedoch fünf Prozent.

Sofern Sie uns nachweisen, dass der von uns vorgenommene Abzug überhaupt nicht oder nicht in dieser Höhe gerechtfertigt ist, entfällt der Abzug beziehungsweise wird entsprechend herabgesetzt.“

Ob dies tatsächlich der Grund für das Einlenken des Versicherers war, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen.

Klauseln vor allem in Altverträgen geläufig

Nach Informationen des VersicherungsJournals handelt es sich bei dem verhandelten Vertrag um einen aus dem Jahr 2012. In aktuellen Neuverträgen wird die Klausel nicht mehr verwendet. Die Versicherer begannen in der Regel bereits nach dem BGH-Urteil damit, ihre AVB entsprechend anzupassen.

„Die Klausel kam in Verträgen von 2008 bis Mitte 2013 zur Anwendung“, berichtet der Sprecher der SV Sparkassenversicherung. Wie viele Verträge dies genau betreffe, dazu habe der Versicherer keine genauen Zahlen.

„Wir haben durch unsere Anerkenntnis erklärt, uns auf die beanstandete, alte Stornoabschlagsklausel künftig nicht mehr zu berufen. Diese Verpflichtung besteht ab Anerkenntnis, wirkt also in die Zukunft. Wir erheben daher in dem betroffenen Bestand seit Erlass des Urteils keine Stornoabschläge mehr“, schreibt der Sprecher.

Verbraucherzentrale: „Betroffene können den Abzug zurückverlangen“

Niels Nauhauser (Bild: privat)

Doch damit bleibt unklar, ob Versicherungsnehmer Stornokosten zurückerhalten, wenn sie diese bereits vor dem Anerkenntnisurteil gezahlt haben.

Die SV Sparkassenversicherung wolle dies im Einzelfall prüfen, so der Sprecher.

Nils Nauhauser, bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für die Altersvorsorge zuständig, kommentierte auf seinem Linkedin-Profil:

„Gute Nachricht für alle, die ihre SV Index Garant-Versicherungsverträge gekündigt haben (wofür es gute Gründe geben kann).

In unserer Klage gegen die SV Sparkassenversicherung hat der Versicherer unsere Ansprüche anerkannt (…). Die Stornoklausel ist damit vom Tisch. Betroffene können den Abzug zurückverlangen“.