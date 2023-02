Lebensversicherung: Rückabwicklung verlangen nach Kündigung. Geht das?

23.2.2023 – Ein Versicherungsnehmer, dem nach der Kündigung seines Lebensversicherungs-Vertrages der Rückkaufswert ausgezahlt wurde, hat danach keinen Anspruch auf Rückabwicklung des Vertrages wegen einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung bei Abschluss. Das hat das Brandenburgische Oberlandesgericht mit Urteil vom 16. November 2022 (11 U 210/21) entschieden.

Ein Mann hatte im Jahr 2011 einen Lebensversicherungs-Vertrag abgeschlossen. Doch anstatt diesen bis zum vereinbarten Vertragsablauf zu erfüllen, kündigte er ihn sechs Jahre später. Der Versicherer zahlte ihm daraufhin den vereinbarten Rückkaufswert aus.

Zwei Jahre später erklärte der Mann den Widerruf des Vertrages. Verbunden war dies mit der Forderung auf eine Rückabwicklung. Das begründete er damit, bei Vertragsabschluss nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht aufgeklärt worden zu sein.

Ehemaliger Versicherungsnehmer zieht vor Gericht – und verliert

Wegen der zuvor erfolgten Vertragsabwicklung hielt sein Ex-Versicherer die Forderung für unbegründet. Der ehemalige Versicherte zog daher vor Gericht – erfolglos.

Weil der Vertrag auf den ausdrücklichen Wunsch des Mannes zwei Jahre vor seinem Widerspruch aufgehoben wurde und ihm der Rückkaufswert ausgezahlt worden war, ist es nach Ansicht des Gerichts unerheblich, ob die Widerspruchsbelehrung bei Vertragsabschluss tatsächlich fehlerhaft war.

Mit Auszahlung des Rückkaufswerts habe das Unternehmen seine vertraglichen Pflichten vollständig erfüllt.

Verzögerter Rückabwicklungs-Versuch war rechtsmissbräuchlich

Auf die Erfüllung der ursprünglich zwischen den Parteien vereinbarten Pflichten komme es daher nicht an. Das Recht auf den Rückkaufswert sei nämlich nur eine andere Erscheinungsform des Rechts auf Auszahlung der Versicherungssumme, so das Brandenburgische Oberlandesgericht in seiner Urteilsbegründung.

Durch seine zwei Jahre später erhobene Forderung habe der Kläger zudem gegen das Verbot widersprüchlichen Verhaltens verstoßen. Seine Forderung sei daher als rechtsmissbräuchlich anzusehen.

Die Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.