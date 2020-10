Lebensversicherung: Rückabwicklung nach Vertragsablauf?

22.10.2020 – Ein Versicherter verstößt gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, wenn er erst nach Vertragsablauf die Rückabwicklung eines Lebensversicherungs-Vertrages wegen angeblich unzureichender Aufklärung über sein Widerspruchsrecht bei Vertragsabschluss verlangt. Das hat das Kammergericht Berlin mit Beschluss vom 22. Mai 2020 entschieden (6 U 112/19).

Die Klägerin hatte im Jahr 2000 zwei fondsgebundene Lebensversicherungen im sogenannten Policenmodell abgeschlossen. Als Vertragslaufzeit wurden 15 Jahre vereinbart.

Kurz vor Ablauf der Verträge entschloss sich die Versicherte zu einer Erbringung der Ablaufleistung in Form einer Geldzahlung. Die erfolgte Anfang August und Anfang September 2015.

Nicht ausreichend über ihr Widerspruchsrecht aufgeklärt?

Dennoch erklärte die Frau Mitte Oktober des Jahres den Widerspruch gegen das Zustandekommen der Versicherungen, verbunden mit der Forderung der Rückabwicklung der Verträge.

Das begründete sie damit, dass sie bei Vertragsabschluss nicht ausreichend über ihr Widerspruchsrecht aufgeklärt worden sei. Denn die Belehrung sei drucktechnisch nicht hinreichend hervorgehoben und die Verbraucher-Informationen unzureichend gegliedert worden.

Der Versicherer lehnte das Begehren der Klägerin ab. Die Widerspruchsbelehrung sei nicht nur ordnungsgemäß gewesen, sondern die von der Versicherten erhobenen Ansprüche auch verjährt und verwirkt.

Versuch der nachträglichen Gewinnmaximierung

Letzterem schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Berliner Landgericht, als auch das von der Versicherten in Berufung angerufene Kammergericht der Stadt an. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Mit ihren nachträglich erklärten Widersprüchen distanziere sich die Klägerin von ihrer ursprünglichen Anlageentscheidung und das, obwohl sie die durch die spezielle Vertragsgestaltung möglichen Steuervorteile in Anspruch nehmen konnte.

Das Verlangen, die Verträge nach Vertragsablauf rückabzuwickeln, diene folglich in keiner Weise mehr der Wahrung der Abschlussfreiheit, sondern allein dem Zweck einer nachträglichen Gewinnmaximierung.

Krasser Widerspruch zum langjährigen Verhalten

Mit ihrer Mitteilung kurz vor Vertragsablauf, die Ablaufleistung in Form einer Geldzahlung erhalten zu wollen, habe die Frau eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie die Verträge als wirksam betrachte. Darauf durfte sich der Versicherer verlassen. Denn nur auf der Grundlage eines wirksamen Vertrages könne ein Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Gegenleistung geltend gemacht und durchgesetzt werden.

„Mit der vollständigen Durchführung der über die Dauer von 15 Jahren abgeschlossenen Verträge, der Erbringung der eigenen Leistungen über diesen gesamten Zeitraum hinweg sowie der Auswahl und Annahme der sich hieraus ergebenden Gegenleistungen hat sie unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, von einem etwaigen Lösungsrecht keinen Gebrauch machen, sondern an den Verträgen festhalten und sie uneingeschränkt durchführen zu wollen“, heißt es dazu in der Begründung des Beschlusses des Kammergerichts.

Dazu stünden die kurz darauf abgegebenen Widerspruchs-Erklärungen in einem krassen Widerspruch. Selbst wenn man unterstelle, dass die von der Klägerin monierten Widerspruchs-Belehrungen unzureichend gewesen seien, könne sie angesichts ihres widersprüchlichen Verhaltens wegen eines Verstoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben keine Rückabwicklung der Verträge verlangen.