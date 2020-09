Lebensversicherung: Rückabwicklung nach 19 Jahren?

23.9.2020 – Eine Widerspruchsbelehrung, die sich auf der letzten von lediglich zwei Seiten eines Versicherungsscheins befindet und als einziger Abschnitt fettgedruckt ist, ist hinreichend drucktechnisch hervorgehoben. Ein Versicherter hat daher nach Ablauf der 14-tägigen Widerspruchsfrist keinen Anspruch auf die Rückabwicklung des Vertrages. Dies entschied das Oberlandesgericht Dresden in einem Beschluss vom 17. August 2020 (4 U 1403/20).

Der Kläger hatte im August des Jahres 2000 eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen. Mehr als 19 Jahre später behauptete er, dass die Widerspruchsbelehrung des Vertrages unzureichend gewesen sei. Er sei nicht in ausreichender Form über sein Widerspruchsrecht aufgeklärt worden. Der Mann verlangte daher die Rückabwicklung des Vertrages.

Rückabwicklung wegen widersprüchlichen Verhaltens ausgeschlossen

Das wurde ihm von dem Versicherer verweigert. Der war nicht nur der Meinung, dass die Belehrung durchaus den Formvorschriften entsprochen habe. Eine Rückabwicklung sei außerdem wegen widersprüchlichen Verhaltens des Versicherten im Sinne von § 242 BGB ausgeschlossen. Schließlich habe dieser mehr als 19 Jahre an dem Vertrag festgehalten, ehe er mit Schreiben vom 18. November 2019 den Widerspruch erklärte.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Leipziger Landgericht, als auch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Oberlandesgericht Dresden an. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage des Versicherten auf Rückabwicklung des Vertrages für unbegründet.

Belehrung war nicht zu übersehen

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme befand sich die Widerspruchsbelehrung drucktechnisch hervorgehoben auf der letzten von lediglich zwei Seiten des Versicherungsscheins. Sie war als einziger Abschnitt in Fettschrift gedruckt. Außerdem war das Wort „Widerspruchsrecht“ links abgesetzt und ebenfalls in Fettdruck gehalten.

Die Richter waren überzeugt, dass der Kläger die Belehrung unter diesen Umständen schlichtweg nicht übersehen konnte. Da er seinerzeit die 14-tägige Widerspruchsfrist habe verstreichen lassen, könne er nicht im Nachhinein von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen.

Unabhängig davon habe der Versicherer angesichts des erheblichen Zeitablaufs darauf vertrauen dürfen, dass der Kunde sein Widerrufsrecht nicht mehr in Anspruch nehmen werde.