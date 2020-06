Lebensversicherer wollen flexibel auf Liquiditätsengpässe eingehen

3.6.2020 – Alle Lebensversicherer sind derzeit intensiv um den Bestandserhalt bemüht. Denn durch Kurzarbeit und Betriebsschließung infolge der Coronakrise können viele Betroffene nicht mehr im gleichen Umfang sparen wie zuvor. Um die meist nicht wirtschaftliche Kündigung zu vermeiden, bieten Versicherer Alternativen wie Stundungen, um den finanziellen Engpass zu meistern.

„Die Kündigung der privaten Altersvorsorge ist die schlechteste Lösung“, warnt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Zum einen geräte der sorgenlose Ruhestand in Gefahr, zum anderen könne das zum echten Minusgeschäft werden, wenn wie bei Riester-Verträgen Zulagen und Steuervorteile entfallen.

Aktuell – aufgrund der Coronakrise – sind alle Lebensversicherer bereit, für Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten eine persönliche Lösung zu suchen. Das bestätigen auch Praktiker. „Wir erleben die Versicherer als sehr gesprächsbereit, um für den jeweiligen Kunden und die gegebenen Umstände adäquate Maßnahmen zu finden“, sagt Marcel Brahmstaedt von Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG.

Eine Blitzumfrage des VersicherungsJournals zeigt aber: Die Flexibilität der Anbieter ist sehr unterschiedlich. Rund 30 Lebensversicherer haben an der Befragung teilgenommen.

Viele Lebensversicherer bereit, Beiträge zu stunden

Viele Versicherungs-Unternehmen sind bereit, die Beiträge für einen Lebensversicherungs-Vertrag zu stunden. Das heißt, der Kunde kann seine Zahlungen aufschieben.

Üblich ist die Stundung der Beiträge für ein halbes Jahr. Wenn der Versicherte arbeitslos wird, räumen Versicherer ihm jedoch häufig auch ein ganzes Jahr Aufschub ein. „Unser Ziel ist es, dass die Kunden auch während dieser besonderen Zeit ihre Versorgungsziele und die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht aufgeben müssen“, stellt die Barmenia Lebensversicherung a.G. fest.

Für kapitalbildende Renten- und Lebens-Policen bietet der Versicherer eine Stundung der Beiträge bis zu zwölf Monate an. Bei Fondspolicen immerhin für drei Monate. „Die Beiträge finanzieren wir für die Dauer der Stundung vor“, so das Unternehmen. Der Versicherungsschutz bleibe somit voll erhalten. Das gelte auch für Biometrie-Produkte wie eine Berufsunfähigkeits-Versicherung oder Risiko-Policen.

Aufgrund der Corona-Kulanzregel muss der Beitrag später nicht auf einen Schlag, sondern kann auch in sechs Monatsraten nachgezahlt werden. „Möglich ist es auch, die Beiträge für die restliche Laufzeit zu erhöhen“, so die Barmenia.

Stundung auch in der bAV – Beginn- und Ablaufverlegung

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bietet zinslose Stundungen nicht nur für die private Vorsorge, sondern auch für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Das Angebot ist derzeit bis zum 30. Juni befristet. Für Großkollektive würden individuelle Absprachen getroffen.

Im ersten Vertragsjahr bieten die Axa Lebensversicherung AG und ihre Tochter die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG eine Beginn- und Ablaufverlegung, ab dem zweiten Vertragsjahr ist die Stundung der Beiträge möglich.

„Neben dem zinsfreien Zahlungsaufschub nutzen wir in der Lebensversicherung auch die Möglichkeiten von Beitragsfreistellung und Beitragsreduzierung auf den Mindestbeitrag“, erläutert die DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG.

Vereinbarte Beitragsreduzierungen und -freistellungen können die Kunden derzeit innerhalb von sechs Monaten ab Veränderungstermin wieder rückgängig machen, wenn sie die Beiträge nachzahlen. Dabei gibt es keine erneute Risiko-Gesundheitsprüfung.

Maximal 24 Raten und zinslos

Zinslos ist eine Beitragsstundung bei der Württembergischen Lebensversicherungs-AG sogar bis zum 31. Oktober 2020 möglich. Bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung ist ein Umstieg auf das Überschusssystem „Beitragsverrechnung“ erlaubt, wenn der Kunde bisher das System „Fondsanlage“ gewählt hatte.

Auch die Zurich Deutscher Herold Leben AG hat für alle Verträge mit Versicherungsbeginn bis einschließlich 1. März 2020 ihre Beitragsstundungen erweitert. Bei Stundungen bis sechs Monaten erfolgt keine Prüfung auf Mindestvertragsguthaben, gestundete Prämien können in maximal 24 Raten zurückgezahlt werden. Alle Stundungen sind zinslos.

Deutsche Lebensversicherer in einer Position der Stärke

Die Botschaft, die die Versicherer in der schwierigen Krisenzeit leben sollen, gibt GDV-Chef Dr. Wolfgang Weiler aus: „Es geht um schnelle, pragmatische Lösungen in einer Situation, die für uns alle völlig neu ist.“ Immerhin sieht er für die Branche trotz Krise keine Gefahr.

„Die Versicherer können wegen der Langfristigkeit ihrer Verpflichtungen ihre Investments halten und müssen sie nicht unter Druck verkaufen“, erläutert der GDV-Präsident gegenüber der Versicherungswirtschaft. Daher würden die Verluste in den Portfolien auch in der absehbaren wirtschaftlichen Schwächephase begrenzt bleiben.

In das gleiche Horn stößt der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). „Existenzbedrohend ist die Situation aus heutiger Sicht nicht“, so Felix Hufeld, zur Situation der deutschen Lebensversicherer mitten in der Coronakrise (VersicherungsJournal 13.5.20250).

Neben dem Problem „Nummer eins“, dem Dauerzinstief, setze zwar die Pandemie den Unternehmen in den Kapitalanlagen zusätzlich zu. Aber bei keinem Unternehmen komme es laut einer aktuellen Umfrage der Aufsichtsbehörde zu einer Unterdeckung – auch wenn die Solvenzquoten „wohl sinken“. Die Pandemie trifft die deutschen Lebensversicherer in einer Position der Stärke.