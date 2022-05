Lebensversicherer werben mit teils deutlichen Tarifsenkungen

2.5.2022 – Die Hannoversche wirbt mit „noch attraktiveren“ Beiträgen in der Berufsunfähigkeits-Versicherung – vor allem für kaufmännische Berufe sowie Schüler. Bei der Europa gibt es vorübergehend kostenlose Mehrleistung. Der LVM führt eine echte Dienstunfähigkeits-Klausel ein und der Münchener Verein erleichtert den Wechsel in den höherwertigen Tarif.

WERBUNG

Die LVM Lebensversicherungs-AG erweitert ihre Berufsunfähigkeits- (BU-) Absicherung „LVM-BU-RentePlus“ im Neugeschäft um eine Dienstunfähigkeits-Klausel. Die Klausel gilt sowohl für Beamte auf Lebenszeit als auch für Beamte auf Widerruf und Probe.

Es handelt sich dabei um eine vollständige, echte Dienstunfähigkeits-Klausel. Das heißt, der LVM folgt bei der Feststellung der Dienstunfähigkeit der Entscheidung des Dienstherrn.

Hannoversche senkt Preise

Die Hannoversche Lebensversicherung AG hat bei Risikolebens- und BU-Versicherungen die Preise neu justiert. Bei Verträgen mit fallender Versicherungssumme zahlen die Kunden in vielen Fällen im ersten Jahr weniger, wirbt der zur VHV-Gruppe gehörende Direktversicherer. Dies betreffe insbesondere Nichtrauchertarife. In der BU-Versicherung wurden knapp 1.000 Berufe neu eingestuft.

Neu im Risiko-Schutz ist in „Basis“ die vorgezogene Todesfallleistung von 25 Prozent der Versicherungssumme. In „Plus“ und „Exklusiv“ beträgt die vorgezogene Todesfallleistung 100 Prozent. In diesen beiden Varianten besteht eine Verlängerungsoption ohne Gesundheitsprüfung bis zu 15 Jahre.

Ergänzt wurden die Varianten zudem um eine Nachversicherungs-Garantie von bis zu 20 Prozent (bis zu 30.000 Euro), die Sofortleistung im Todesfall von zehn Prozent (bis zu 10.000 Euro) und eine Extrahilfe bei Tod im Ausland von fünf Prozent der Versicherungssumme (bis zu 10.000 Euro).

Der Bau-, Hochzeits- und Kinderbonus erhöht die Versicherungssumme kostenfrei für sechs Monate (bis zu 30.000 Euro).

Münchener Verein macht Pausen und Wechseln leichter

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG hat bei ihrer „Deutschen Handwerker Berufsunfähigkeits-Versicherung“ eine Wechseloption eingeführt. Kunden der „Aktiv“-Variante können in den ersten drei Jahren in den „Premium“-Schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung bis zum Alter von 40 Jahren wechseln. Die Beitrags- und Versicherungsdauer sowie die Rentenhöhe bleiben dabei gleich.

Des Weiteren kann die BU-Rente bei definierten Anlässen wie Heirat oder Geburt ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden. Das ist bis zu zwölf Monate nach Eintritt des Ereignisses möglich. Bei einer Beitragspause besteht vollständiger Versicherungsschutz, Stundungszinsen fallen weg.

Der Tarif steht auch außerhalb des Handwerks allen Berufen offen. Unverändert gibt es einen zehnprozentigen Rabatt für Existenzgründer in den ersten drei Jahren und die Einmalleistung bei einem Arbeitsunfall.

Europa Leben erweitert Risiko-Lebensversicherung

Der Risiko-Schutz der Europa Lebensversicherung AG bietet im „Basis“-Tarif bis Ende Juni die vorgezogene Todesfallleistung ohne Mehrkosten. Zudem hat der zur Continentale-Gruppe gehörende Direktversicherer sein Vermittlerportal überarbeitet.

Voraussetzung für die Auszahlung der Versicherungssumme vor dem Tod an die versicherte Person ist eine schwere Krankheit, die nach ärztlicher Ansicht innerhalb von zwölf Monaten zum Tode führt.

Der Baustein „Krebs Plus“ leistet bei den Diagnosen Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt eine finanzielle Soforthilfe von zehn Prozent der vereinbarten Todesfallleistung (maximal 30.000 Euro). Die Soforthilfe kann der Versicherte bis zu zweimal im Lauf der gesamten Versicherungsdauer in Anspruch nehmen.