Lebensversicherer stellen auf „taxonomiekonform“ oder flexibler um

8.2.2022 – „Grün“ sind ab August in der Beratung nur noch Tarife, die Artikel 8 und 9 der Taxonomie-Verordnung erfüllen. Die Cosmos Direkt hat gerade einen Tarif an den Markt gebracht, der nur in solche Anlagen investiert. Die Nachhaltigkeitsmarke der Bayerische betreibt nun auch betriebliche Altersvorsorge (bAV). Auch bei der Universa wird es „grüner“. Signal Iduna und LV 1871 haben ihre Risiko-Lebensversicherung überarbeitet.

WERBUNG

Die Pangaea Life GmbH, die nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische, bietet mit „bAV Invest“ ein Produkt mit garantierter Mindestrente und Beitragsgarantie von 80 Prozent als dynamischen Zwei-Topf-Hybrid.

„bAV Invest“ kann als beitragsorientierte Leistungszusage in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse eingesetzt werden. Für jeden neuen Vertrag wird ein Baum in einem von Abholzung bedrohten Gebiet gepflanzt.

Pangaea Life auf Xempus

Der Investmentanteil der Beiträge fließt in die beiden Fonds der Pangaea Life, die zu einhundert Prozent in erneuerbare Energien und Energiespeicher (Blue Energy Fonds) und ökologische wie sozialpositive Wohnimmobilien (Blue Living Fonds) anlegen. Seit Auflage erwirtschaftete Blue Energy eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,0 Prozent (Stand: 31.12.2021).

Für die Garantie wird ein Teil des Beitrags im Sicherungsvermögen der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. investiert.

Diese investiert nach den „Principles for Responsible Investment“ (PRI) der Vereinten Nationen, setzt Ausschlusskriterien durch (zum Beispiel Ausschluss von fossilen Energieträgern, Rüstung und Menschenrechts-Verletzungen) und integriert ESG-Kriterien systematisch in ihre Investitions-Entscheidungen.

Die neue bAV ist auf der Beratungsplattform der Xempus AG vertreten. Vermittler können dort das Produkt mit allen weiteren Tarifen und Tarifstufen berechnen.

Signal Iduna mit neuer Risiko-Leben …

Die Risiko-Lebensversicherung „SI RisikofreiLeben“ der neuen Signal Iduna Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 2.12.2021) gibt es für Familien, Unternehmer und Immobilienfinanzierer.

Neu ist die digitale Risikoprüfung direkt beim Kunden. Auch bei Abschlüssen mit Risikozuschlägen erhalten die Vermittler direkt nach der Beratung alle relevanten Informationen zur Risikoprüfung, beispielsweise darüber, wie sich individuelle Risiken auf die Beitragshöhe auswirken.

… auch mit vereinfachter Gesundheitsprüfung

Die Grundvariante bietet einen Basisschutz mit einer konstanten Versicherungssumme. Der vorläufige Versicherungsschutz greift unmittelbar nach Antragstellung. Mit der „Ausbaugarantie“ kann der Versicherungsschutz bei Ereignissen wie Heirat oder Geburt eines Kindes ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden.

„Plus“ beinhaltet unter anderem eine Verlängerungsoption ohne erneute Gesundheitsprüfung, eine vorgezogene Todesfallleistung bei schwerer Krankheit und einen Kinderbonus. Bei Geburt oder Adoption eines Kindes wird die Versicherungssumme für sechs Monate um ein Viertel (maximal 25.000 Euro) erhöht.

Kennzeichen der „Immo-Variante“ sind die fallende Versicherungssumme und eine vereinfachte Gesundheitsprüfung. Ein Wechsel aus dieser Variante in eine mit konstanter Versicherungssumme ist ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich. In allen Varianten wird in den ersten fünf Jahren der Vertragslaufzeit ist eine Erhöhung ohne konkreten Anlass angeboten.

LV 1871 leistet in Risiko-Leben auch im Pflegefall …

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) leistet im Premium-Schutz ihrer Risiko-Lebensversicherung eine finanzielle Unterstützung bei schwerer Erkrankung eines Kindes der versicherten Person. Diese Kinder-Soforthilfe beträgt zehn Prozent der Versicherungssumme (maximal 25.000 Euro).

Der neue „Premium“-Tarif umfasst einen Schutz für junge Familien und eine Kapitalleistung für den Fall der Pflegebedürftigkeit von zehn Prozent der Versicherungssumme (maximal 25.000 Euro).

Alle drei Absicherungsstufen „Basis“, „Comfort“ und „Premium“ können mit gleichbleibender Versicherungssumme oder als Risiko-Lebensversicherung mit gleichmäßig fallender Versicherungssumme abgeschlossen werden.

… und verdreifacht Häuslebauern den Todesfallschutz

Basis beinhaltet Nachversicherungs-Garantien zur Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Risikoprüfung während der Vertragslaufzeit.

„Comfort“ ermöglicht im Rahmen der ereignisabhängigen Nachversicherung beispielsweise bei Heirat, Geburt von Kindern oder Hausbau sogar die Verdreifachung der Versicherungssumme. Innerhalb der ersten fünf Jahre nach Versicherungsbeginn kann in eine höhere Variante ohne erneute Risikoprüfung gewechselt werden.

Universa garantiert Renten länger …

Bei der fondsgebundenen Rentenversicherung der Universa Lebensversicherung a.G. kann die Rentengarantiedauer im Todesfall bis zu einem rechnungsmäßigen Alter von 91 Jahren verlängert werden.

Kombinierbar ist dies mit der „flexiblen Zuwachsphase“, durch welche die Laufzeit des Vertrags später individuell bis zum Endalter 85 Jahre verlängert werden kann. Beiden Regelungen können flexibel aufeinander abgestimmt werden.

In der dritten Schicht der Altersvorsorge sind bis zu zehn Einzelfonds (vorher fünf) wählbar. Neu aufgenommen wurde ein „ESG-Finder“, über den Nachhaltigkeitsfonds selektiert werden können.

… und flexibilisiert Teilauszahlungen

Beitragserhöhungen sind jederzeit zur nächsten Beitragsfälligkeit möglich. Bei einer Teilauszahlung vor Rentenbeginn muss das verbleibende Restguthaben nur noch 1.500 (vorher 3.000) Euro betragen, beim Garantiemodell 5.000 Euro.

Nach Rentenbeginn wurde der Mindestbetrag für eine Teilauszahlung auf 1.000 (2.500) Euro reduziert. Beim Garantiemodell ist eine Beitragsgarantie zwischen 50 und 80 Prozent der eingezahlten Beiträge frei wählbar.

Cosmos stellt auf nachhaltige Fonds um

Die Cosmos Lebensversicherungs-AG richtet ihre fondsgebundene Rentenversicherung „Smart-Invest“ nachhaltig aus. Die 30 zur Auswahl stehenden Fonds und börsengehandelten Indexfonds (ETFs) wurden ausschließlich nach ESG-Kriterien ausgewählt. Sie entsprechen ohne Ausnahme den Artikeln 8 oder 9 der EU-Transparenzverordnung, die seit März 2021 in Kraft ist.

Die Anlage in ETF-Pakete basiert auf der Empfehlung des „Pantoffel-Portfolios" der Stiftung Warentest. Bestandskunden können ihre bisherige fondsgebundene Rente ohne zusätzliche Kosten nachhaltig ausrichten.

Zusätzlich spendet Cosmos Direkt für jeden abgeschlossenen Vertrag 15 Euro an das gemeinnützige Generali-Netzwerk „The human safety net“ – einer Organisation, die Menschen zu einem eigenständigen Leben verhelfen will.