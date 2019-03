Lebensversicherer informieren transparenter

22.3.2019 – Die im Zweitmarkt für Lebensversicherungen tätige Partner in Life hat eine neue Version ihrer Transparenz-Studie zu den von den Gesellschaften an deren Kunden versandten jährlichen Mitteilungen über die aktuellen Vertragswerte vorgelegt. Danach haben sich Neue Leben, Targo, Ergo, Viktoria Alte Leipziger und LVM „stark verbessert“.

Die Lebensversicherer müssen ihre Kunden jährlich über den Stand ihrer Policen informieren. Wie verbraucherfreundlich diese Standmitteilungen bei den einzelnen Anbietern gestaltet sind, darüber gibt die Partner in Life S.A. (PIL) jährlich eine Marktübersicht heraus, zuletzt Ende 2018 (VersicherungsJournal 8.11.2018).

Am Donnerstag hat das im Zweitmarkt für Lebensversicherungen tätige Unternehmen eine aktualisierte Version dieser Studie herausgegeben.

Demnach haben sich die Neue Leben Lebensversicherung AG um 21,5 Prozent, Targo Lebensversicherung AG um 18,5 Prozent, Ergo Lebensversicherung AG und Viktoria Lebensversicherung AG um jeweils 17,8 Prozent, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. um 14,5 Prozent und die LVM Lebensversicherungs-AG um 9,9 Prozent „stark verbessert“.

Damit lägen sie mit ihren Transparenzscores jetzt im Mittelfeld. Die ebenfalls überprüften Allianz Lebensversicherungs-AG und Huk-Coburg-Lebensversicherung AG konnten sich ebenfalls verbessern, jedoch nur minimal. Sie bleiben auf den letzten beiden Plätzen des Vergleichs.

Manche Anbieter brauchten für Veränderung mehr Zeit

PIL-Vorstand Dean Goff kommentierte das Ergebnis so: „Wir sehen, dass mit Inkrafttreten des neuen § 155 VVG ab Juli 2018 neue Kennzahlen in die Wertmitteilungen Eingang gefunden haben, die es den Versicherten erlauben, die Wertentwicklung ihrer Policen besser einschätzen zu können.“

Einige Versicherer hätten die Umstellung bis zum Herbst noch nicht abgeschlossen. Deren Verbesserungen seien erst jetzt sichtbar.

So kennzeichne die Neue Leben beispielsweise das erreichte Überschussguthaben nun auch klar als „garantiert“ und mache deutlich differenziertere Angaben zur Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven. Die anderen fünf Gesellschaften informierten jetzt detaillierter zu Ablaufleistung und/oder Rückkaufswert, wie Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven oder Schlussüberschuss-Anteile.

Es bleibt Potenzial nach oben

Bei allen Versicherern bleibt nach Einschätzung der Analysten „noch Potenzial nach oben“.

Spitzenreiter des Vergleichs sind die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG. Beide hielten sich vollumfänglich an die gesetzlichen Transparenz-Vorgaben.