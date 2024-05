Lebensversicherer befürchten offenbar Einbruch beim Neugeschäft

2.5.2024 – Mit dem Versicherungsabschluss auf bessere Konditionen im nächsten Jahr zu warten, kann fatale Folgen haben, warnt die Stuttgarter und kündigt Übergangslösungen an. Wie die konkret aussehen können, zeigen die Bayerische und die Ideal.

Zum Jahresanfang 2025 steigt der Höchstrechnungszinssatz in der Lebensversicherung von 0,25 auf 1,0 Prozent. Das hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) unter Berufung auf eine entsprechende Entscheidung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mitgeteilt (VersicherungsJournal 30.4.2024).

Dadurch könnten die Lebensversicherer zukünftig höhere Garantien anbieten, auch bei den Rentenleistungen. Auch würden sich steigende Rechnungszinsen positiv auf die Beiträge von Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen auswirken, so der GDV.

Impuls für das Altersvorsorge- und Biometriegeschäft

„Auch Policen ohne Garantien profitieren“, hatte zuvor schon Dr. Herbert Schneidemann, der Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgruppe die Bayerische und Vorstandsmitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) erklärt (22.4.2024). So werde die Berufsunfähigkeitsversicherung brutto zwei bis neun Prozent günstiger, brutto sei die Differenz wahrscheinlich deutlich geringer. Bei Fondspolicen werde sich der garantierte Rentenfaktor leicht nach oben entwickeln.

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

Seine Erwartungen der Auswirkungen des steigenden Höchstrechnungszinssatzes fasste Schneidemann so zusammen. „Von der Rechnungszinserhöhung erwarten wir uns einen positiven Impuls für das Leben- und Biometriegeschäft. Der Schritt gibt uns mehr Flexibilität in der Produktgestaltung, was sich in einem attraktiveren Angebot für Vertrieb und Kunden widerspiegelt.“

Angst vor zögernden Kunden

Diese für 2025 in Aussicht stehenden Verbesserungen könnten Interessenten veranlassen, mit dem Versicherungsabschluss bis zum nächsten Jahr zu warten. Mancher Lebensversicherer fürchtet daher offenbar, dass bis dahin das Neugeschäft einbricht. Darauf deuten die ersten Reaktionen aus der Branche hin.

So warnt Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.: „Gerade bei Risikolebensversicherungen und BU-Produkten sollte man mit dem Abschluss nicht warten, da sich der Gesundheitszustand jederzeit verschlechtern kann und dann ein Abschluss nicht mehr möglich ist.“ In der betrieblichen Altersversorgung spielten steuerliche Überlegungen eine entscheidende Rolle. Ein Abschluss noch in diesem Jahr sei weiterhin sinnvoll.

Guido Bader (Bild: Stuttgarter)

Zu fondsgebundenen oder hybriden Versicherungen erklärte er: „Hier ist der Höchstrechnungszins nicht so entscheidend, dass ein Aufschieben des Vertragsabschlusses entscheidend wäre. Beim Rentenfaktor haben viele Versicherer ohnehin Klauseln, dass ein zu Rentenbeginn womöglich besserer aktueller Faktor zur Anwendung kommt.“

Erste Lebensversicherer kündigen Übergangslösungen an

Für den Fall, dass diese Argumente nicht ausreichend überzeugen, haben bereits drei Lebensversicherer Übergangslösungen angekündigt.

Die Bayerische kündigte am Dienstag an: „Kundinnen und Kunden der privaten Altersvorsorge im Rahmen von Fondspolicen der ersten und dritten Schicht stellt die Bayerische ab dem 1. Januar 2025 automatisch auf den dann geltenden, besseren garantierten Rentenfaktor um.

„Das gilt bereits für alle Kunden, die sich seit dem 1. Januar.2024 für das Angebot der Bayerischen entschieden haben, was auch unsere sehr beliebte Fondspolice mit den Fonds der Pangaea Life einschließt,“ wird Vertriebsvorstand Martin Gräfer in der Mitteilung zitiert.

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Für alle ab dem 1. Juli abgeschlossenen Biometrie-Policen sei geplant, dass diese „einfach, unbürokratisch und ohne erneute Gesundheitsprüfung auf neue Verträge umgestellt werden können“.

Ideal startet Umstellungsoption im Mai

Die Ideal Lebensversicherung a.G. stellt die ab Mitte Mai abgeschlossen Verträge einschließlich dem flexible Rentenkonto „UniversalLife“ ab 2025 auf die höheren garantierten Versicherungsleistungen um.

Marketing- und Vertriebsleiter Christoph Glinka erläutert das Verfahren: „Die Umstellung auf einen Vertrag mit dem höheren Rechnungszins erfolgt automatisch und ohne jeglichen Aufwand für Makler und Vermittler. … So werden die Beiträge noch mit dem niedrigeren Eintrittsalter berechnet, den höheren Garantiezins erhalten die Kunden on top“.

Christoph Glinka (Bild: Ideal)

Die Versicherungsnehmer, die in diesem Jahr „vor Bekanntgabe der Höchstrechnungszinsanhebung und ohne Zertifikat abgeschlossen wurden, werden individuelle Umstellungsangebote in 2025 erstellt“, kündigt die Ideal an.

Die Stuttgarter schreibt: „Auch wenn die Garantien nun für Neukunden ab dem 1.1.25 steigen, so ist dies kein Grund mit dem Kauf einer Police zu warten. Die Unternehmen werden insbesondere bei den wichtigen BU-Versicherungen für Kunden, die noch dieses Jahr abschließen, Möglichkeiten schaffen, auf die neuen Produkte umzusteigen.“ Was die Stuttgarter konkret plant, teilt sich nicht mit.