Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Landeskrankenhilfe bringt zweites „GesundheitsUpgrade“

30.9.2025 – Nach seinem Premiumtarif hat der Versicherungsverein seine Produktlinie „GesundheitsUpgrade“ um ein zweites Angebot erweitert. Die „Komfort“-Variante will ein „hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“ bieten und „alles, was Kunden von einer modernen PKV erwarten“. Dafür müssen die Versicherten auf einzelne Spitzenleistungen verzichten.

WERBUNG

Die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) hat ihre Krankenvollversicherung „GesundheitsUpgrade Komfort (GUK)“ für Angestellte und Selbstständige auf den Markt gebracht. Der Kompakttarif ist das zweite Angebot in der Produktlinie. Er wird mit Selbstbehalten von null, 500 und 900 Euro (Kinder: die Hälfte) pro Jahr angeboten.

„Preiswerte Alternative“ zum Premiumtarif

Vor einem Jahr war bereits der Tarif „GesundheitsUpgrade Premium“ vorgestellt worden (VersicherungsJournal 29.10.2024). Der erhielt im Vergleich des Handelsblatts in der Kategorie Premiumschutz die Note „sehr gut“ (19.5.2024), bei der Ascore Das Scoring GmbH (2.5.2025) und bei der Franke und Bornberg GmbH ebenfalls die Höchstnote.

Der „GUK“ ist vom Leistungsspektrum her „als preiswerte Alternative“ unterhalb des „Premium“ angesiedelt. Er erhielt von der Franke und Bornberg GmbH die zweithöchste Note FFF („sehr gut“).

WERBUNG

Verzicht auf einige Spitzenleistungen

Nach Angaben des für die Produktentwicklung zuständigen Vorstandsmitglieds Pavel Berkovitch bietet die neue Variante ein „hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „alles, was Kunden von einer modernen PKV erwarten“.

Pavel Berkovitch (Bild: LKH)
Pavel Berkovitch (Bild: LKH)

Im Vergleich zum „Premium“-Tarif müssen die „Komfort“-Versicherten allerdings auf einige Spitzenleistungen verzichten. Laut den Versicherungsbedingungen (PDF, ein MB) und einer Gegenüberstellung auf der Produktseite sind das zum Beispiel:

  • ambulante Arzthonorare nur bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung,
  • Heilpraktiker bis 1.000 Euro pro Kalenderjahr (statt 2.000 Euro im „Premium“-Tarif),
  • Heilmittel mit zusätzlichem prozentualen Selbstbehalt bis 200 Euro,
  • Hilfsmittel ab 1.000 Euro pro Jahr, wenn nicht über die LKH bezogen, mit 20 Prozent Selbstbehalt,
  • Brillen/Kontaktlinsen bis 450 Euro innerhalb von drei Kalenderjahren (statt 1.000 Euro),
  • Sehschärfenkorrektur, zum Beispiel Lasik, bis 1.500 Euro je Auge innerhalb von zwei Jahren (2.500 Euro),
  • Psychotherapie: bis zur 30. Sitzung 20 Prozent Selbstbehalt, ab 31. Sitzung volle Erstattung,
  • Gesundheitskurse bis 200 Euro pro Kalenderjahr (statt 400 Euro),
  • stationäre Unterbringung im Zweibettzimmer (statt Einbettzimmer),
  • Zahnbehandlung nur bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung,
  • Zahnersatz mit 20 Prozent Selbstbehalt,
  • Kieferorthopädie mit 20 Prozent Selbstbehalt.

Zusatzleistungen in der Krankheitskostenvollversicherung inklusive

Neben den ambulanten, stationären und zahnärztlichen Behandlungen sind auch Leistungen für Kur und Reha enthalten.

Ein zusätzlicher „Rundumschutz für Familien“ enthält Leistungen wie Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik, Rooming-in sowie die Unterbringung im Familienzimmer. Sechs Monate ab der Geburt in der Elternzeit sind das nachversicherte Kind und der versicherte Elternteil von der Beitragspflicht befreit.

Bei Nichtinanspruchnahme der Versicherung winkt eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung von derzeit bis zu vier Monatsbeiträgen und ein tariflich garantierter Gesundheitsbonus von bis zu 300 Euro (Kinder die Hälfte) pro Jahr.

Claus-Peter Meyer

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Beitragsrückerstattung · Berufsunfähigkeit · Krankenvollversicherung · Preis-Leistungs-Verhältnis · Private Krankenversicherung · Scoring
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Das sind „die besten Versicherer 2025“
4.4.2025 – Franke und Bornberg sowie Disq und NTV haben 38 Unternehmen in 31 Kategorien mit dem diesjährigen Deutschen Versicherungs-Award ausgezeichnet, manche von ihnen mehrfach. Dabei kam es auf Leistung, Preis und Service an. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Landeskrankenhilfe startet Premium-Vollversicherung
29.10.2024 – Mit dem am Dienstag vorgestellten Tarif positioniert sich der private Krankenversicherer auf dem höchsten Leistungsniveau. Wie sich das Angebot im Vergleich zur Konkurrenz schlägt und wie der Preisvergleich aussieht, hat Versicherungsmakler Sven Hennig untersucht. (Bild: Tobias Koch) mehr ...
 
Die besten PKV-Vollkostentarife im Rating von Morgen & Morgen
12.10.2021 – Das Analysehaus hat das Angebot von 33 privaten Krankenversicherern für Angestellte und Selbstständige, Ärzte sowie Beamte durchleuchtet. Höchstnoten erzielten nicht die Platzhirsche beim Neugeschäft. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Im Check: „First Class Pro+“ von Ottonova
14.5.2024 – Versicherungsmakler Sven Hennig hat den Top-Vollkostentarif des Krankenversicherers einer detaillierten Analyse und einem Vergleich mit wichtigen Wettbewerbern unterzogen. In seinem Blog legt der Experte ausführlich dar, welche Besonderheiten und welche Schwächen er sieht. (Bild: Tobias Koch) mehr ...
 
Die häufigsten Beschwerdegründe in Krankenzusatz
6.2.2024 – Den PKV-Ombudsmann haben 2023 mehr Eingaben zu Ergänzungs-Versicherungen erreicht als in den Jahren zuvor. Welche Themen besonders oft zum Zankapfel wurden, zeigt sein aktueller Tätigkeitsbericht. (Bild: Wichert) mehr ...
 
bKV: Was die Budgettarife so erfolgreich macht
19.9.2023 – Die Produktgattung gibt in der betrieblichen Krankenversicherung inzwischen den Takt an. Wie die PKV-Anbieter aktuell die Tarife gestalten und was die Firmenkunden annehmen, hat Assekurata analysiert. (Bild: Asssekurata) mehr ...
 
Die besten PKV-Vollkostentarife im Rating von Morgen & Morgen
3.8.2023 – Das Analysehaus bewertete mit über 60 Leistungsfragen die Tarife der privaten Krankenversicherer. Vier von ihnen schafften es, in allen drei untersuchten Berufsgruppen zu den Top-Platzierten zu gehören. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Das sind die besten privaten Krankenversicherungen laut Handelsblatt
26.5.2023 – Die Wirtschaftszeitung hat Franke und Bornberg mit einer Analyse beauftragt. In dem Vergleich wurde Qualität stärker gewichtet als der Preis. Ein 35-jähriger Neukunde hat demnach 29 und ein 30-jähriger Beamter neun „sehr gute“ Tarife zur Auswahl. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...