Kritik an Pferdehalterhaftpflicht: Agria bezieht Stellung und räumt Fehler ein

26.3.2024 – Die Agria sieht entgegen den Vorwürfen von Makler Dennis Keller in ihren Versicherungsbedingungen in keinem Punkt eine Unterschreitung der GDV-Musterbedingungen. Mitunter missverständliche Formulierungen sollen angepasst werden, ebenso Deckungssummen, die versehentlich vertauscht wurden.

In einem Blog-Beitrag mit dem Titel „Der große Verrat der FN?“ prüft „der Vierpfotenmakler“ Dennis Keller die Pferdehalterhaftpflichtversicherung der Agria in einem Faktencheck. Nach seiner Einschätzung sind Schäden an einer Reitbeteiligung nicht gedeckt, Deckungssummen zu niedrig und Begriffe nicht eindeutig definiert.

Zudem entsprechen nach Einschätzung des Maklers die Klauseln zur gesamtschuldnerischen Haftung nicht den Mindeststandards des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Versicherungsnehmer würden ihre finanzielle Existenz aufs Spiel setzen (VersicherungsJournal 21.3.2024).

Agria hat Vorwürfe geprüft

Peter Bornstein (Bild: Agria)

Die Agria Tierversicherung, deutsche Zweigniederlassung der Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), hat nun mit einer Stellungnahme reagiert.

Man habe die Vorwürfe extern prüfen lassen und teile nicht den Standpunkt des „Vierpfotenmaklers“, insbesondere zur Absicherung der Reitbeteiligung, berichtet Peter Bornschein, Hauptbevollmächtigter des schwedischen Spezialversicherers, gegenüber dem VersicherungsJournal.

Ein Punkt sei allerdings tatsächlich fehlerhaft gewesen. Diesen habe man korrigiert. Das Produkt sei erst seit Februar auf dem deutschen Markt erhältlich. Ein Versicherungsfall sei bislang noch nicht eingetreten.

In der Stellungnahme, die auch auf der Homepage des Unternehmens veröffentlicht ist, heißt es unter anderem: „Unser Versicherungsschutz unterschreitet die Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Versicherer (‚GDV‘) in keinem Punkt. Unsere Versicherten profitieren sogar von einem Versicherungsschutz, der über das branchenübliche Maß hinausgeht. Versprochen.“

Pferdeversicherung übertrifft laut Agria Musterbedingungen des GDV

Man verstehe, dass manche Formulierungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen mitunter zu Missverständnissen geführt haben.

An diesen Stellen werden wir die Formulierung so anpassen, dass keine Zweifel mehr [...] bestehen. Agria

„An diesen Stellen werden wir die Formulierung so anpassen, dass keine Zweifel mehr an der Reichweite unseres Versicherungsschutzes bestehen. Unsere bisherigen Versicherten genießen aber natürlich auch bereits jetzt den umfassenden Schutz der Agria Pferdeversicherung, der die Musterbedingungen des GDV übertrifft“, wird berichtet.

Im Einzelnen bedeute dies: „Eine Reitbeteiligung im Sinne unserer AVB ist umfassend geschützt. Wir versichern nicht nur die Reitbeteiligung selbst, sondern – über die Musterbedingungen des GDV hinausgehend, welche nur den Tierhüter erfassen – auch die Sach- und Personenschäden an der Reitbeteiligung.

Die Versicherungsdeckung beziehe sich dabei auch auf mittelbare Schadensfolgen wie Vermögensfolgeschäden, etwa Unterhaltszahlungen oder Lohnausgleichszahlungen.

„Ausgeschlossen werden durch die Formulierung, die wir zur Klarstellung anpassen werden, nur sogenannte ‚reine Vermögensschäden‘. Reine Vermögensschäden sind traditionell im Grundversicherungsschutz der Haftpflichtversicherung nicht enthalten“, schreibt das Unternehmen.

Was als gewöhnliche Zäumung oder typische Verwendung gilt, wird natürlich nicht willkürlich durch uns und die anderen Versicherer bestimmt. Agria

Begrifflichkeiten

Ferner sei die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe wie „ungewöhnlich“ oder „untypisch“ nicht nur branchenüblich, sondern erforderlich, um einen möglichst weiten Versicherungsschutz zu gewähren. „Die Beschränkung des Versicherungsschutzes für untypische Verwendung ist dabei ebenfalls keine Abweichung der GDV-Musterbedingungen“, so der Versicherer.

Und weiter: „Was als gewöhnliche Zäumung oder typische Verwendung gilt, wird natürlich nicht willkürlich durch uns und die anderen Versicherer bestimmt. Diese Begriffe werden vielmehr anhand der anerkannten Praxis und aus Sicht der verständigen Pferdehalter:innen bestimmt und unterliegen zudem letztendlich der Überprüfung durch die Gerichte.“

Beispielfälle

Bezogen auf vom „Vierpfotenmakler“ gestellte Fragen wird festgestellt: „Auch wenn (häufiges) Galoppieren auf Asphalt schädlich für das Pferd sein kann und daher nicht zu empfehlen ist, zählt das natürlich noch als typische Verwendung. Befindet sich der Asphalt auf einer Autobahn, ist das dagegen keine typische Verwendung.

Ein Foto-Shooting in der Natur unter Beachtung der Zäumung stellt natürlich ebenfalls keine untypische Verwendung dar. Die Nutzung eines Pferdes in so artuntypischer Weise wie etwa als Filmstatist ist dagegen keine typische Verwendung.

Da ein Pferd nur in einzelnen Ausnahmefällen in so artuntypische Umgebungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheime oder auch Therapieeinrichtungen und Hospize verbracht wird, ist das keine typische Verwendung.“ Bei Unsicherheiten stehe der Kundendienst zur Verfügung, um über die Reichweite des Versicherungsschutzes zu informieren.

Natürlich deckt unser Versicherungsschutz den gesamten Schaden des Versicherungsnehmers ab, den er zu verantworten hat. Agria

Gesamtschuldnerische Haftung

Die Klausel zur gesamtschuldnerischen Haftung stelle lediglich die Wiedergabe der geltenden Rechtslage dar, heißt es außerdem. „Gesetzlich zeichnet sich die gesamtschuldnerische Haftung dadurch aus, dass die Schädiger unter sich nur anteilig auf ihren Verursachungsteil haften. Allein dieser Umstand wird durch die Klausel zum Ausdruck gebracht“, so der Versicherer.

Und betont: „Natürlich deckt unser Versicherungsschutz den gesamten Schaden des Versicherungsnehmers ab, den er zu verantworten hat. Wir unterstützen außerdem bei der Abwehr von unberechtigten Ansprüchen gegen unsere Versicherungsnehmer.“

Entschädigungsgrenzen

„Die Sublimits zu Versicherungsfällen bezüglich Ställen, Reithallen und Weiden sowie Räumen in Klausel E. vier unserer AVB stellen in ihrer derzeitigen Form keine Unterschreitung der GDV-Musterbedingungen dar“, schreibt die Agria. Allerdings seien hier tatsächlich versehentlich die Beträge vertauscht worden.

„Richtig ist, dass wir Schäden an Ställen, Reithallen und Weiden bis zu 300.000 Euro pro Versicherungsfall und bis zu 600.000 Euro pro Versicherungsjahr versichern. Sachen in Räumen versichern wir bis zu 10.000 Euro pro Versicherungsfall und 20.000 Euro pro Jahr. Die jeweiligen Summen wurden hier schlicht vertauscht und werden natürlich angepasst“, heißt es.