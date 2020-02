Kritik am Ende der Beitragsgarantie in der Lebensversicherung

6.2.2020 – Für den Fall des Absinkens des Rechnungszinssatzes in der Lebensversicherung hatte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft gefordert, bei Riester-Renten und in der bAV die Garantien auf 80 Prozent der Beiträge abzusenken. Der Bund der Versicherten sieht darin eine Bankrotterklärung der Versicherungswirtschaft. Das will der Verband nicht so stehen lassen. Die Leser des VersicherungsJournals sehen die Lage differenziert.

Angesichts weiterhin niedriger Zinsen rechnet die Versicherungswirtschaft mit dem Absinken des Rechnungszinssatzes in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 4.2.2020).

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hatte 0,5 Prozent ab dem kommenden Jahr empfohlen (11.12.2019). Festgelegt wird der Zinssatz durch das Bundesfinanzministerium (BMF) nach den Vorgaben des § 5 DeckRV. Auch der Bundesrat muss zustimmen.

GDV hatte Absenken der Garantie auf 80 Prozent der Beiträge gefordert

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) findet den Vorschlag der Aktuare „nachvollziehbar“ und fordert ebenfalls, die Beitragsgarantie für neue abgeschlossene Riester-Rentenversicherungen zu lockern (11.12.2019).

Das hat der Verband in einem Rundschreiben bekräftigt, aus dem Infinma zitiert. „Bei einer Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent oder 0,5 Prozent ist der einkalkulierbare Zinsertrag zu gering, um eine Bruttobeitragsgarantie zu Rentenbeginn geben zu können.

Künftig sollen Produkte mit einer einheitlichen gesetzlichen Mindestgarantie von 80 Prozent der Beiträge in der bAV/BZML und 80 Prozent der Beiträge und Zuzahlungen bei Riester-Renten jeweils zu Rentenbeginn zum Einsatz kommen können.“

Versicherer weisen Kritik der Verbraucherschützer zurück

Den Bund der Versicherten e.V. (BdV) sieht darin „eine Bankrotterklärung der Versicherungswirtschaft“. Mit dem Senken des garantierten Beitragserhalts werde nur noch ein Verlust garantiert. Die Versicherer höhlten damit ein ohnehin schon angeschlagenes Produkt und das Vertrauen ihrer Versicherten weiter aus.

GDV-Geschäftsführer Dr. Peter Schwark kontert: „Die heutige Zusage der 100 Prozent-Garantie der Brutto-Beiträge erschwert eine chancenreiche Kapitalanlage. Es ist daher erforderlich, die gesetzlich vorgeschriebene Garantie passend zu den aktuellen Kapitalmärkten neu zu justieren, ohne die Sicherheitsbedürfnisse der Kunden aufzugeben.

Insbesondere Standardprodukte müssen Kunden auch bei gelockerten Garantien weiter ein ausreichendes Maß an Sicherheit garantieren. […] Auch künftig können die Kunden erwarten, dass deutlich mehr als der Beitragserhalt erwirtschaftet wird. Eine Absenkung der Garantieanforderungen ist allerdings die Voraussetzung dafür.“

Lebensversicherer sind fast die einzigen Anbieter, die noch Garantien zusagen. Dietmar Neuleuf

Zukünftige Angebote müssen die Rahmenbedingungen berücksichtigen

Leser Dietmar Neuleuf zeigt sich in seinem Kommentar überzeugt, dass zukünftige Angebote die Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen. Es zeuge von Verantwortungs-Bewusstsein, keine unsicheren Zusagen zu machen.

Auch andere Anlagen seien von der Zinsentwicklung betroffen. Als Unterschied nennt Neuleuf: „Lebensversicherer sind fast die einzigen Anbieter, die noch Garantien zusagen.“

Nikolaus Caesar schreibt: „Die deutsche Sparbuchdenke sollte wenigstens beim Verbraucherschützer mal überdacht werden. Es wird ziemlich sicher zu einem Ende der klassischen Tarifformen kommen.“

Frank Peters gibt in seinem Leserbrief dem BdV Recht, dass das Ende der Beitragsgarantie eine „Bankrotterklärung“ sei: „Wenn jetzt noch selbst bei Riester nicht mal die Beiträge garantiert werden, müssen wir uns nicht wundern, wenn der Staat – so wie kürzlich – nach ‚staatlichen‘ Alternativen sucht. Stichwort: kapitalgedeckte Zusatzrente.“