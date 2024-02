Kriege, Konflikte, Krisen – Wie die Bürger ihr Vermögen zu schützen hoffen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

15.9.2023 –

Dieses Jahr könnte es die niedrigste Zahl an Transaktionen seit 1995 geben. Das schwierige Marktumfeld, vor allem in Fragen der Finanzierung, trifft zuerst die Verbraucher. Und die Aussichten für den Eigenheimkauf bleiben düster, was auch an der EZB liegt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...