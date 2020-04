Kreditversicherer gehen ersten Schritt gegen Provisionsexzesse

27.4.2020 – Eine „freiwillige Selbstverpflichtung“ haben 23 Kreditversicherer abgegeben. Sie soll Darlehensnehmer unter anderem vor doppelten Kosten der Restschuld-Absicherung bei Änderung der Kreditverträge schützen. Die teils enormen Abschluss- und Verwaltungskosten bleiben außen vor. Damit ist zunächst die Chance vertan, den Befürwortern eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Freitag eine „Freiwillige Selbstverpflichtung der Restkreditversicherer“ bekannt gegeben. Sie stehe allen in- und ausländischen Versicherern kostenlos offen, die Restkredit-Versicherungen für Verbraucher in Deutschland anbieten. Bislang sind 23 Unternehmen beigetreten.

Die Regelungen gelten unabhängig davon, ob der Kunde selbst der Versicherungsnehmer ist oder die kreditgebende Bank.

Die Versicherer verpflichten sich unter anderem, den Kunden in der Restkreditversicherung (RKV) eine auf 30 Tage verlängerte Widerrufsfrist einzuräumen. Das ist verbunden mit einem „klaren Hinweis darauf, dass sie den Abschluss der RKV widerrufen können, ohne den Kreditvertrag insgesamt rückgängig machen zu müssen“.

Keine erneuten Abschlusskosten bei Anschlusskredit

Claus-Peter Meyer (Bild: Harjes)

Im siebten von achten Punkten des Papiers räumen die Versicherer ihrer Klientel einen unter Umständen geldwerten Vorteil ein:

„Wird ein Kreditvertrag storniert und direkt durch einen Neuvertrag ersetzt – beispielsweise wegen einer Änderung der Kreditsumme oder der Tilgungsrate – werden durch die RKV bedingte doppelte Belastungen der Kunden vermieden:

Abschluss- und Verwaltungskosten für die bestehende RKV werden anteilig beim Neuabschluss einer RKV berücksichtigt. Auf einen Stornoabschlag wird verzichtet. Es gibt in Höhe des zuvor bestehenden Versicherungsschutzes keine erneute Wartezeit.“

Bei Kündigung des Kredits können die Darlehensnehmer auch die RKV kündigen. Dann „wird ein vorhandener Erstattungsbetrag an den Kunden ausgezahlt oder auf dem Kreditkonto gutgeschrieben“. Zudem wird die Entwicklung des Erstattungsbetrags „in den Vertragsunterlagen verständlich ausgewiesen, zum Beispiel durch eine Wertetabelle oder eine Formel.“

Der Missstand wird schon lange kritisiert

Bisher ist es üblich, bei Änderung der Darlehensverträge die bestehenden Restschuld-Policen zu stornieren und dann über die volle Summe neue Versicherungen abzuschließen. Belegt wird dies durch die hohen Stornoquoten der Restkreditversicherer (VersicherungsJournal 27.9.2019).

Das ist ein Missstand, der schon lange kritisiert wird. So hat der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) schon vor 14 Jahren die entsprechende Praxis der damaligen Citibank (heute Targo) verurteilt (26.6.2006).

Der frühere Versicherungsaufseher Wolfgang Schuster hat dazu in seinem Buch „Kapitallebens- und Restschuldversicherung optimieren!“ bereits 2004 Praxisbeispiele veröffentlicht. Damit zeigt er auf, dass eine spätere Aufstockung des Kredits schnell dazu führen kann, dass der Kunde stärker in die Schuldenfalle gerät.

So führt ein nur um 5.000 Euro erhöhter Kredit zu einem neuen Einmal-Beitrag für die Restschuld-Versicherung von 11.556 Euro und neuen Bearbeitungs-Gebühren von 2.571 Euro. Den Kunden fiel dies kaum auf, weil sich die monatliche Kreditrate nur um 111 Euro auf 1.281 Euro erhöhte – bei einer Kreditverlängerung um fast zwei Jahre (15.12.2004).

Warum lenkt die Versicherungswirtschaft erst jetzt ein?

Echter Fortschritt zu Gunsten der Darlehensnehmer

So etwas wird es bei den selbstverpflichteten Kreditversichern nicht mehr geben. Das ist ein echter Fortschritt zu Gunsten der Darlehensnehmer.

Es muss aber die Frage erlaubt sein, warum die Versicherungswirtschaft erst jetzt einlenkt? Vor zwei Jahren ist der § 48a VAG in Kraft getreten (15.3.2018). Spätestens dann hätte die Branche – wie vom Gesetz gefordert – „wirksame organisatorische und verwaltungsmäßige Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen treffen [müssen], um zu verhindern, dass Interessenkonflikte den Kundeninteressen schaden“.

Vor diesem Hintergrund gehört auch die Höhe der Vermittlungsprovision auf den Prüfstand. Laut Schuster entfallen bis über 40 Prozent des Brutto-Einmalbeitrags von Restschuldpolicen auf Abschluss- und Verwaltungskosten (15.12.2004).

Die Versicherer übernehmen die Rolle des ‚schwarzen Peters‘.

Banken kassieren hohe Provisionen, Versicherer kassieren Imageverluste

Im Wettbewerb der Banken untereinander scheinen die Konditionen für die Nebenleistung Versicherung keine Rolle zu spielen. Geworben wird mit den Zinssätzen. Bei gegenseitigen Unterbieten werden mitunter sogar kostenlose Darlehen ausgegeben oder gar Negativzinsen angeboten.

Geld verdienen die Geldhäuser offenbar eher mit Vermittlungsprovisionen der Assekuranz als mit ihren Zinsmargen. So erscheint den Kreditnehmern das Darlehen günstig.

Die Versicherungswirtschaft lässt sich dabei bereitwillig vor den Karren spannen. Während die Banken als billig erscheinen, übernehmen die Versicherer die Rolle des „schwarzen Peters“, denn sie werden für die Provisionsexzesse angegriffen.

Diskussion um Provisionsdeckel auch wegen der Restkredit-Versicherung

Das zeigen die Angriffe auf die Lebensversicherer wegen der Höhe ihrer Vertriebskosten, die zur Forderung eines Provisionsdeckels führten.

Den hat zuletzt Finanzstaatssekretär Dr. Jörg Kukies verteidigt. Neue Daten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) würden die Notwendigkeit unterstützen. So würden in 30 Prozent aller Fälle Provisionen oberhalb der Vier-Prozent-Marke gewährt und in Einzelfällen bis zu sieben Prozent (11.3.2020).

Dass die zitierten Spitzenwerte eher im Bereich RKV vorkommen als bei den Altersvorsorgeprodukten, ist offensichtlich.

Ein freiwilliger Provisionsdeckel für diesen Geschäftszweig könnte die Diskussion für das übrige Geschäft der Lebensversicherer positiv beeinflussen.

GDV hat Chance ausgelassen, die Vermittler von Altersvorsorge-Policen zu schützen

Doch diese Chance haben der GDV und die 23 Kreditversicherer zunächst nicht genutzt. Es ist zu hoffen, dass das noch nicht das letzte Wort war. Denn dadurch ließe sich die geplante Gängelung der im Altersvorsorgegeschäft tätigen Vermittler leichter verhindern.

Statt dieses elementaren Themas spricht die Selbstverpflichtung noch andere Themen an.

Verpflichtung auf Selbstverständliches

Dazu gehört das Kapitel „Kundenfreundliche Dokumente“. Dort wird versprochen: „Die Verständlichkeit des Produkts für die Kunden steht im Mittelpunkt. Die Dokumente zur RKV werden dementsprechend gestaltet.“

Unter der Überschrift „Laufende Qualitätssicherung“ wird angekündigt: „Die RKV-Produkte werden regelmäßig von den Versicherungs-Unternehmen überprüft, um eine bedarfsgerechte Produktgestaltung zu gewährleisten. Erforderlichenfalls passen die Versicherungs-Unternehmen die Produkte oder deren Komponenten zeitnah an.“

Das sollte auch ohne eine Selbstverpflichtung selbstverständlich sein. Zudem ist sind die Formulierungen so allgemein gehalten, dass sich das Einhalten der Gebote kaum messen lassen kann. Das hätten sich die Gesellschaften auch sparen können.