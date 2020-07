Kredit aufnehmen wegen verzögerter Entschädigungsleistung?

3.7.2020 – Steht einem Geschädigten als einziges Kraftfahrzeug ein Motorrad zur Verfügung, hat er nach einem unverschuldeten Unfall Anspruch auf eine angemessene Nutzungsausfall-Entschädigung durch den Schädiger beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 9. Dezember 2019 hervor (22 U 182/18).

Der Kläger fuhr am Abend des 25. Juli 2015 mit seinem Motorrad durch Darmstadt, als ihm von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Dabei erlitt sein Krad einen Totalschaden.

Obwohl die Haftung des Autofahrers dem Grunde nach klar war, regulierte dessen Kfz-Haftpflichtversicherer den Schaden erst durch eine Zahlung vom 4. November 2015. Er war in der Zwischenzeit durch den Anwalt des Geschädigten wiederholt darauf hingewiesen worden, dass sein Mandant als Student nicht in der Lage sei, in Vorleistung zu treten und sich einen Ersatz zu beschaffen. Er konnte auch keinen Kredit aufnehmen.

Der Versicherer wollte dem Mann dennoch nur eine Nutzungsausfall-Entschädigung für die Dauer von 25 Tagen zahlen.

Entschädigung für ersatzpflichtigen Vermögensschaden

Zu Unrecht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Darmstadt als auch das von dem Versicherer in Berufung angerufene Frankfurter Oberlandesgericht.

Die Richter beider Gerichte waren zu einer übereinstimmenden Meinung gelangt. Das Motorrad habe dem Studenten als einziges Kraftfahrzeug zur Verfügung gestanden und nicht reinen Freizeitzwecken gedient. Der vorübergehende Entzug der Möglichkeit, es zu gebrauchen, stelle einen Vermögensschaden dar, der einen Anspruch auf die Zahlung einer Nutzungsentschädigung begründet.

Der Kläger habe glaubhaft dargelegt, dass er das Motorrad für seine Fahrten zur Universität und zu seiner studentischen Arbeitsstelle nutzt. Ihm stehe daher eine entsprechende Entschädigung zu.

Geschädigter ist nicht verpflichtet, einen Kredit aufzunehmen

Im Übrigen sei ein Geschädigter nicht dazu verpflichtet, einen Schaden zunächst aus eigenen Mitteln zu beseitigen oder, um Folgeschäden zu vermeiden, einen Kredit aufzunehmen. Ein Schädiger habe grundsätzlich auch die Nachteile zu ersetzen, „die daraus herrühren, dass der Schaden mangels sofortiger Ersatzleistung nicht gleich beseitigt worden ist und sich dadurch vergrößert hat“, so das Oberlandesgericht.

Eine Verpflichtung, einen Kredit zur Schadenbehebung aufzunehmen, bestehe ausnahmsweise nur dann, wenn dieser ohne Schwierigkeiten beschafft werden kann. Zudem dürfe der Kreditnehmer durch die Rückzahlung nicht über seine wirtschaftlichen Verhältnisse hinaus belastet werde.

Davon habe im Fall des Klägers nicht ausgegangen werden können. Denn seine studentische Tätigkeit habe er auf 400-Euro-Basis ausgeübt. Die Aufnahme eines Kredits sei folglich nicht in Betracht gekommen.

Kfz-Versicherer ist über das Risiko informiert worden

Der beklagte Versicherer sei zeitnah und hinreichend über das Risiko informiert worden, dass sich der Schaden bei einer verzögerten Schadenregulierung vergrößert. Dennoch habe er erst Monate nach dem Unfall eine erste Zahlung geleistet.

Angesichts dieser Umstände sei der Versicherer dazu verpflichtet, dem Kläger, wie von ihm verlangt, eine Nutzungsausfall-Entschädigung für die Dauer von 124 Tagen zu zahlen. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.