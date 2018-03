Krankmeldung: Irrtum zugunsten der Krankenkasse

14.3.2018 – Ein Beschäftigter, der es versäumt, seinen gesetzlichen Krankenversicherer zeitnah über eine Krankmeldung zu informieren, verwirkt zumindest vorübergehend seinen Anspruch auf Zahlung von Krankengeld. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Detmold vom 12. Januar 2018 hervor (S 3 KR 824/16).

Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde, welche ab dem 1. Juni 2016 als Arbeitnehmerin beschäftigt war. Die Freude an dem neuen Arbeitsverhältnis währte jedoch nur kurz. Denn zehn Tage später wurde sie arbeitsunfähig krank. Kurz darauf kündigte sie das Arbeitsverhältnis zum Monatsende.

Forderung auf Zahlung von Krankengeld

In der Überzeugung, dass sie einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch ihren Arbeitgeber habe, verhielt sich die Klägerin ihrem gesetzlichen Krankenversicherer gegenüber zunächst passiv.

Erst als sie erfuhr, dass ein solcher Anspruch gemäß § 3 Absatz 3 EntgFG nur nach einem zumindest vierwöchigen ununterbrochenen Arbeitsverhältnis besteht, reichte sie bei ihrem Krankenversicherer am 1. Juli 2016 die Kopie der ihr von ihrem Arzt überlassenen Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung ein. Das verband sie mit der Forderung, ihr ab 10. Juni Krankengeld zu zahlen.

Das lehnte der Versicherer unter Hinweis darauf, dass die Klägerin dazu verpflichtet gewesen wäre, ihm die Bescheinigung unverzüglich einzureichen, für den Monat Juni ab. Zu Recht, befand das daraufhin von der Klägerin angerufene Detmolder Sozialgericht. Es wies ihre Klage gegen ihren Krankenversicherer als unbegründet zurück.

Obliegenheitsverletzung

Das Argument der Klägerin, dass sie nicht gewusst habe, keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu haben, fanden die Richter nicht überzeugend. Ihrer Meinung nach gehört nämlich die gesetzliche Meldepflicht zu den Obliegenheiten der Versicherten.

Damit solle gewährleistet werden, dass eine Krankenkasse möglichst frühzeitig über eine Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise deren Fortbestehen informiert wird. Denn nur dadurch werde die Kasse in die Lage versetzt, gegebenenfalls den Gesundheitszustand eines Versicherten zeitnah durch den medizinischen Dienst überprüfen zu lassen.

Das könne zum Beispiel geschehen, um mögliche Zweifel an der ärztlichen Beurteilung zu beseitigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung des Heilerfolgs und zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in die Wege zu leiten, so das Gericht.

Eindeutiger Hinweis

Versäumt ein Versicherter die rechtzeitige Meldung, so führt das nach Ansicht der Richter regelmäßig zu einem Verlust des Anspruchs auf Zahlung von Krankengeld. Das treffe auch auf den Fall der Klägerin zu.

Die ihr von ihrem Arzt überlassene Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung sei nämlich mit dem eindeutigen Hinweis „Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse“ versehen gewesen. Der Klägerin habe daher klar sein müssen, dass sie den Vordruck unverzüglich ihrem Krankenversicherer vorlegen musste. Ihre Klage blieb daher ohne Erfolg.