Krankenversicherungs-Pflicht – einmal befreit, immer befreit?

3.8.2021 – Der vorherige Bezug von Arbeitslosengeld hindert nicht an der weiteren Befreiung von der Krankenversicherungs-Pflicht, wenn der Arbeitnehmer bereits zuvor teilzeitbeschäftigt war und erneut eine derartige Beschäftigung aufnimmt. Das gilt auch dann, wenn er zwischenzeitlich arbeitslos war. Dies entschied das Sozialgericht München in einem Urteil vom 1. Februar 2021 (S 7 KR 1427/20).

Geklagt hatte eine Ärztin, die seit 1997 wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgelt-Grenze durchgehend von der Krankenversicherungs-Pflicht befreit gewesen war. Sie hatte sich daher privat versichert.

Anlässlich einer Elternzeit war die Klägerin seit 2006 teilzeitbeschäftigt. Seit September 2017 bezog sie für 16 Monate Arbeitslosengeld I.

Antrag auf abermalige Befreiung von Versicherungspflicht abgelehnt

Als die Ärztin Anfang 2019 erneut eine Teilzeitbeschäftigung aufnahm, wurde ihr Antrag auf eine abermalige Befreiung von der Versicherungspflicht abgelehnt.

Das wurde damit begründet, dass ihr Einkommen während der letzten fünf Jahre nicht über der Jahresentgeltgrenze gelegen habe. Das aber sei Voraussetzung für eine Befreiung. Maßgeblich sei der Zeitraum unmittelbar vor der Aufnahme der Beschäftigung im Januar 2019.

Doch dem wollte sich das von der Ärztin angerufene Münchener Sozialgericht nicht anschließen. Es gab ihrer Klage auf eine abermalige Befreiung statt. Zur Begründung seiner Entscheidung verwies das Gericht auf § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V. Die dort genannten Voraussetzungen seien im Fall der Klägerin erfüllt.

Vorübergehende Phase der beruflichen Neuorientierung sei üblich

Nach Überzeugung des Gerichts ist es auch mit dem Wortlaut des Gesetzes vereinbar, dass die Klägerin vor Aufnahme ihrer zweiten Teilzeitbeschäftigung Arbeitslosengeld bezog.

Denn auch wenn ein nahtloser Übergang von der vorherigen in die nächste Tätigkeit wünschenswert sei, sei in Fällen wie denen der Ärztin durchaus von einem Anschluss an das vorangegangenen Beschäftigungs-Verhältnis auszugehen. Eine vorübergehende Phase einer beruflichen Neuorientierung sei nämlich durchaus üblich.

Verbleib in der privaten Krankenversicherung ermöglichen

Der Wille des Gesetzgebers sei, die Kontinuität des Versichertenstatus zu sichern sowie Teilzeittätigkeiten zur Entlastung des Arbeitsmarktes zu fördern. Die Befreiungstatbestände dienten daher dazu, einem Privatversicherten den Verbleib in der privaten Krankenversicherung zu ermöglichen.

„Denn wer sich dazu entschließt, seine Arbeitszeit zu reduzieren, soll nicht dazu gezwungen werden, einen bestehenden privaten Krankenversicherungs-Schutz aufzugeben.“ Dadurch würde auch verhindert, dass langjährige Altersrückstellungen entwertet würden.

Im Übrigen sei zu befürchten, dass langjährig Privatversicherte davon abgehalten werden könnten, in eine Teilzeitbeschäftigung zu wechseln, sollte mit der Arbeitszeitreduzierung wieder eine Versicherungspflicht eintreten, weil damit die Jahresarbeitsentgelt-Grenze unterschritten wird.